Эльдар Сарсенов получил разрешение на приобретение 87% акций Нурбанка

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО "Нурбанк", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы АРРФР, статус крупного участника дает право приобрести 100% доли участия в ТОО "JP Finance Group" и, соответственно, косвенно приобрести 87,87% к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций АО "Нурбанк".

С момента фактического приобретения Эльдаром Сарсеновым доли участия в ТОО "JP Finance Group" и, соответственно, вступления в статус косвенного крупного участника банка Эльдар Сарсенов должен покинуть пост председателя правления АО "Нурбанк"", - отметили в ведомстве.





В АРРФР рассказали, что в сентябре 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "Нурбанка" на уровне "В-/В" и долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале на уровне "kzBB-". Прогноз - "Стабильный".

Как отметили эксперты S&P Global Ratings, решение основано на постепенном улучшении качества активов банка благодаря поддержке со стороны государства и собственника. Данный прогноз отражает ожидания S&P Global Ratings того, что банк сможет постепенно улучшать качество активов и будет поддерживать запасы капитала в объеме, достаточном для запланированного развития бизнеса. Рейтинговое агентство ожидает, что банк также сможет поддерживать стабильный профиль фондирования и достаточные запасы ликвидности", - заключили в агентстве.

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