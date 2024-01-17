16.01.2024, 09:13 10701
ЕНПФ сформировал списки участников программы "Нацфонд - детям"
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ сформировал списки участников программы "Нацфонд - детям". Сейчас идет сверка данных по 7 миллионам несовершеннолетних казахстанцев, которые уже первого февраля получат на свои специальные счета первые переводы из Национального фонда, сообщает "31 канал".
Буквально через две недели на специальные счета несовершеннолетних казахстанцев начнут зачислять выплаты из Национального фонда. Оператор проекта ЕНПФ уже сформировал списки участников. Деньги получат почти 7 миллионов детей, в том числе и те, кому в январе текущего года исполнилось 18 лет.
Он все еще является участником проекта и может рассчитывать на одну выплату - то есть здесь всем тем, кому не исполнилось 18 лет по состоянию на 31 декабря 2023 года. Все могут участвовать в этом проекте", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Минфина РК Айбол Аргынгазинов.
В Министерстве финансов говорят, что в проекте смогут участвовать и дети кандасов. Для этого репатриантам стоит получить казахстанское гражданство.
По информации телеканала, сумма выплат будет зависеть от доходности Нацфонда. Около 3,5 тысячи долларов получат лишь те, кто в 2024 году только появятся на свет.
В рамках проекта средства могут быть использованы для получения образования или улучшения жилищных условий. Первые начисления произведут 1 февраля. А пока родителям рекомендуют самостоятельно проверить и внести данные своих детей в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz.
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12.01.2024, 11:13 28626
Валовые международные резервы Казахстана достигли почти $36 млрд - Нацбанк
По сравнению с ноябрем 2023 года международные резервы выросли на $1,76 млрд
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы Казахстана за декабрь 2023 года выросли до $35,96 млрд, говорится в отчете Национального банка Казахстана.
Валовые международные резервы Казахстана за декабрь, по сравнению с ноябрем 2023 года, выросли на $1,76 млрд, или 5,14%, до $35,96 млрд", - сообщается в документе.
Активы в валюте выросли за декабрь 2023 года на 15,3%, до $16,4 млрд, активы в золоте сократились на 2%, до $19,5 млрд, чистые международные резервы выросли на 5%, до $33,9 млрд.
Напомним, в январе Нацбанк планирует продать до $1,1 млрд из Нацфонда.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в январе 2024 года ожидается в размере от $100 до 200 млн, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере до $30 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки.
08.01.2024, 20:32 45111
В Минфине прокомментировали информацию об отрицательной доходности Нацфонда
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года поступления в Национальный фонд составили 6,4 трлн тенге, из них поступления от нефтяного сектора - 4,6 трлн тенге и инвестиционный доход - 1,8 трлн тенге, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
В 2023 году из Национального фонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было направлено 4,1 трлн тенге. Таким образом, по итогам 2023 года чистые поступления в Национальный фонд составили 2,3 трлн тенге. В результате, в 2023 году активы Национального фонда выросли с 26,8 трлн тенге до 29,1 трлн тенге", - отметили в министерстве.
В ряде СМИ сообщалось, что 1,3 трлн тенге были потрачены на покупку акции АО "НК "КазМунайГаз".
Это утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть, данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", - добавили в Минфине.
В ведомстве добавили, что размещение средств Национального фонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.
В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующие стабильную доходность, как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", - сообщили в Минфине.
05.01.2024, 09:54 66871
В середине января будет составлен список детей, которые получат деньги по программе "Нацфонд - детям"
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года официально запущена программа "Нацфонд - детям". На сайте программы опубликована информация об этапах ее реализации.
Октябрь 2023 года
ЕНПФ получил информацию по инвестиционному доходу Национального фонда РК.
15 января 2024 года
ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.
Не позднее 1 февраля 2024 года
ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка к начислению за 2023 отчетный год и внесет ее в информационную систему.
С 1 февраля 2024 года
ЕНПФ откроет целевые накопительные счета получателям целевых накоплений, достигшим и достигающим 18 лет в 2024 году.
Отмечается, что суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах электронного правительства и ЕНПФ.
Напомним, всем детям - гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.
Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.
До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детьми 18 лет целевые требования будут зачислены на целевой накопительный счет и после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования.
В случае смерти участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления в ЕНПФ, эти целевые накопления будут наследоваться в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Как получить целевые накопления для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования из ЕНПФ:
Получатель целевых накоплений, либо его законный представитель должен обратиться к уполномоченному оператору, у которого открывает банковский счет в долларах США и подает электронное заявление на выплату.
Что нужно сделать законным представителям детей:
- получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано);
- проверить наличие и корректность реквизитов: Ф.И.О., дата рождения, ИИН, гражданство несовершеннолетнего лица;
- проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале "электронного правительства" в разделе "Сведения о детях".
Если у ребенка:
- отсутствует документ, удостоверяющий личность, отсутствует ИИН, необходимо обратиться в Государственную корпорацию по месту жительства (ЦОН);
- отсутствует или не установлено, или указано некорректно гражданство, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания.
04.01.2024, 17:28 72086
В КГД рассказали, законны ли требования продавцов платить наличными
О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы госдоходов
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Доля безналичных платежей по итогам 11 месяцев 2023 года в Казахстане выросла до 86%. Также безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей.
Однако, отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за товар или услугу.
Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона РК "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты - банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25)", - сообщили в КГД МФ РК.
В комитете напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК). О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов.
Вместе с тем, Налоговым кодексом созданы условия для упрощенного налогообложения микро- и малого бизнеса, в частности: ставки налога составляют от 1% до 4%в зависимости от вида деятельности. Предприниматель может выбрать удобный для него режим налогообложения - патент (ставка налога 1%); упрощенная декларация (ставка налога 3%); режим розничного налога (ставка налога 4%)", - напомнили в КГД.
01.01.2024, 12:35 101596
В Казахстане завершился период применения ЕСП
Единый совокупный платеж вводился временно на 5 лет
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 декабря 2023 года завершился период применения единого совокупного платежа (ЕСП). В Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.
С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима.
Например:
специальный налоговый режим (СНР) на основе патента - ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;
СНР на основе упрощенной декларации - ставка ИПН 1,5%, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;
СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.
При этом необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);
2) без регистрации ИП:
представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;
при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы - 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 2% от суммы полученного дохода.
Стоит отметить, что с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
За несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.
01.01.2024, 11:54 102136
Новый взнос в пенсионный фонд появился в Казахстане
Обязательные пенсионные взносы будут вноситься только за работников, родившихся после 1 января 1975 года
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года начнется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в текущем году до 5% к 2028 году. Таким образом, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года", - рассказали в ЕНПФ.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР:
- с 1 января 2024 года - в размере 1,5%;
- с 1 января 2025 года - в размере 2,5%;
- с 1 января 2026 года - в размере 3,5%;
- с 1 января 2027 года - в размере 4,5%;
- с 1 января 2028 года - в размере 5%.
Ежемесячный доход работника при этом должен быть не менее 1 и не более 50 МРЗП (минимального размера заработной платы), установленного на соответствующий финансовый год.
Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, его доля с заработной платы составляет:
- с 1 января 2024 года - 7%;
- с 1 января 2025 года - 10,5%;
- с 1 января 2026 года - 14,1%;
- с 1 января 2027 года - 17,4%;
- с 1 января 2028 года - 19%.
По данным ЕНПФ, перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) производится агентом путем безналичных платежей.
Лица, занимающиеся ЧП, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ.
Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Напомним, с 1 января этого года минимальный размер заработной платы (МЗРП) в Казахстане составляет 85 тысяч тенге.
01.01.2024, 10:36 102851
В Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования: кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию должны представлять руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.
Как напомнили в Комитете государственных доходов Минфина РК, с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. С этого момента "входную" декларацию начали представлять госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги - порядка 580 тысяч физических лиц.
На втором этапе, в 2023 году, декларацию представили работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги -порядка 2,1 млн человек.
На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это коснется порядка 3,9 млн физлиц.
На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, декларацию представят остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Планируется охватить более 6,4 млн физических лиц.
Всего в систему всеобщего декларирования должны войти около 13 млн человек, отметили в комитете.
Какие сведения указать в декларации
Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Такие как:
• недвижимость и транспорт за рубежом;
• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов США (1000 МРП);
• доля участия в иностранной компании;
• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
• договор долевого участия (доля в жилом здании);
• инвестиционное золото (золото в слитках);
• объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
• наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
• нотариально заверенные договора займов с другими лицами. Нотариально заверить такую задолженность можно до подачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года). При этом факт передачи денег должен быть совершен до 31 декабря 2023 года.
• другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другие) - оценку нужно сделать до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.
В ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:
• доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и другие);
• налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей);
• приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и другие);
• источники приобретения дорогостоящего имущества;
• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и другие);
• договор долевого участия (доля в жилом здании);
• инвестиционное золото (золото в слитках);
• нотариально заверенные договора займов физических лиц;
• доля участия в иностранной компании;
• недвижимость и транспорт за рубежом;
• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов США (1000 МРП).
Нужно ли декларировать подарки
Во "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) ценные подарки декларируются если они получены в виде:
• недвижимости и транспорта, зарегистрированные за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;
• наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
• доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота, объекта интеллектуальной собственности
• другого имущества - отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,4 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должны быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В ежегодной декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) ценные подарки отражаются если получены в виде:
• недвижимости, транспорта, доли в иностранной компании, ценных бумаг и другого имущества, зарегистрированного за рубежом
• денег как доход, подлежащий обложению самостоятельно
• безвозмездно полученного имущества, находящегося в Республике Казахстан и за рубежом. Сведения о безвозмездном получении указывают государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.
Если подарки получены от физических лиц и не предназначены для использования в предпринимательских целях, то подоходным налогом они не облагаются.
Как задекларировать домашних и сельскохозяйственных животных
В декларации об активах и обязательствах граждане по желанию могут задекларировать дорогие породы животных и птиц, стоимость которых превышает стоимость 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу.
Например, породистый скакун, экзотическое животное или птица. Животные и птицы для разведения или использования в собственных нуждах декларировать не нужно. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получат от уполномоченных органов", - уточнил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Нуржан Куандыков.
Способы и срок представления декларации
Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения e-salyqАzamat, Halyk, Bank Centercredit. Около 99% граждан представили декларации в электронном виде. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.
Как подготовиться к всеобщему декларированию
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации следовало до 31 декабря 2023 года:
подготовить соответствующие подтверждающие документы;
разместить денежные средства (свыше 10 000 МРП - 34,5 млн тенге) на банковских счетах;
проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:
1) по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;
2) по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;
3) по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;
4) по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu;
По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.
Административная ответственность физических лиц
За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП).
За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз - предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП).
За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года - штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - штраф в размере 300%.
Как проводится налоговый контроль доходов физических лиц
Вначале проводится камеральный контроль - мониторинг расходов физических лиц следующим образом: проверяется наличие/отсутствие декларации и выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов.
Затем в отношении граждан не устранившим нарушения по итогам камерального контроля проводится налоговая проверка.
27.12.2023, 10:43 119781
Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев
С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы составит 85 тысяч тенге
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в целях реализации поручения главы государства размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане будет увеличен с 70 тысяч до 85 тысяч тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тысяч бюджетников", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.
Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК "О республиканском бюджете".
Ранее сообщалось, что в Казахстане повысят МЗП и введут спецвыплаты для работающих во вредных условиях.
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