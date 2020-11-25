Fitch улучшило прогноз по рейтингам ForteBank

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам АО "ForteBank", передает Kazakhstan Today.

23 ноября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о своем решении улучшить прогноз с "Негативного" до "Стабильного" и подтвердить Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ForteBank на уровне "В", - говорится в сообщении банка, опубликованном на KASE.

По мнению аналитиков Fitch, улучшение прогноза и подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch в том, что высокой доходности до создания провизий и значительного запаса капитала будет достаточно, чтобы смягчить продолжающееся давление на качество активов банка, обусловленное рецессией экономики, снижением цен на нефть и негативными последствиями распространения COVID-19 на экономику в целом.

Fitch сохраняет негативный прогноз по операционной деятельности в Казахстане, но, по мнению Fitch, доходность банка сможет выдержать даже больший объем провизий, чем Fitch ожидает в настоящее время.

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