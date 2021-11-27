Fitch подтвердило кредитные рейтинги ЕАБР на уровне "BBB+", прогноз "Стабильный"

МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне "BBB+", прогноз "Стабильный", сообщает KAZAKHSTAN TODAY.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЕАБР на уровне "BBB+" по-прежнему обусловлен характеристиками банка. Кредитный профиль ЕАБР определяется нашей оценкой профиля платежеспособности, который сохраняется на уровне "а" и рассчитывается как меньшее из двух оценок: его ликвидности и платежеспособности. Ликвидность банка по-прежнему оценивается на уровне "аа-"", - говорится в сообщении агентства.

По результатам последнего пересмотра рейтингов произошли 2 значительных изменения в ЕАБР. Первое - утверждение советом банка новой стратегии на 2022-2026 годы в июле 2021 года, в рамках которой ЕАБР сделает акцент на усилении своей уникальной роли как одного из основных банков развития в странах присутствия и роста совокупного объема инвестиций за пятилетний период более 10 млрд долларов США.

Fitch отмечает, что, согласно опубликованной стратегии, банк ожидает увеличения оплаченного капитала на 1 млрд долларов США за этот период, включая взносы как новых, так и существующих акционеров.

Второе значительное событие в ЕАБР - усовершенствование внутренней системы управления рисками, которая теперь позволяет проводить оценку кредитного риска как инвестиционной, так и казначейской деятельности банка по шкале международных рейтинговых агентств.

Аналитики подчеркивают "отличную" капитализацию ЕАБР как один из сильных ключевых рейтинговых факторов, она не изменилась с прошлого года.

На конец 2020 года соотношение капитала и активов составило 34%, и мы ожидаем лишь незначительное снижение данного показателя в среднесрочной перспективе до уровня примерно 30-32%", - отметили в Fitch Ratings.

По мнению специалистов, ликвидность остается одним из позитивных рейтинговых факторов ЕАБР; профиль ликвидности банка на уровне "аа-" отражает его "отличный" запас ликвидности, "умеренное" качество активов и "умеренный" доступ к рынкам капитала. Источниками долгосрочного фондирования ЕАБР являются еврооблигации, локальные облигации в российских рублях и казахстанских тенге, которые банк размещает в зависимости от ситуации на финансовых рынках и спроса инвесторов, а также связанное финансирование.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.