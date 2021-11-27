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Fitch подтвердило кредитные рейтинги ЕАБР на уровне "BBB+", прогноз "Стабильный"

26.11.2021, 20:19 5347
МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне "BBB+", прогноз "Стабильный", сообщает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЕАБР на уровне "BBB+" по-прежнему обусловлен характеристиками банка. Кредитный профиль ЕАБР определяется нашей оценкой профиля платежеспособности, который сохраняется на уровне "а" и рассчитывается как меньшее из двух оценок: его ликвидности и платежеспособности. Ликвидность банка по-прежнему оценивается на уровне "аа-"", - говорится в сообщении агентства.

 
По результатам последнего пересмотра рейтингов произошли 2 значительных изменения в ЕАБР. Первое - утверждение советом банка новой стратегии на 2022-2026 годы в июле 2021 года, в рамках которой ЕАБР сделает акцент на усилении своей уникальной роли как одного из основных банков развития в странах присутствия и роста совокупного объема инвестиций за пятилетний период более 10 млрд долларов США.
 
Fitch отмечает, что, согласно опубликованной стратегии, банк ожидает увеличения оплаченного капитала на 1 млрд долларов США за этот период, включая взносы как новых, так и существующих акционеров.
 
Второе значительное событие в ЕАБР - усовершенствование внутренней системы управления рисками, которая теперь позволяет проводить оценку кредитного риска как инвестиционной, так и казначейской деятельности банка по шкале международных рейтинговых агентств.
 
Аналитики подчеркивают "отличную" капитализацию ЕАБР как один из сильных ключевых рейтинговых факторов, она не изменилась с прошлого года.
 

На конец 2020 года соотношение капитала и активов составило 34%, и мы ожидаем лишь незначительное снижение данного показателя в среднесрочной перспективе до уровня примерно 30-32%", - отметили в Fitch Ratings.

 
По мнению специалистов, ликвидность остается одним из позитивных рейтинговых факторов ЕАБР; профиль ликвидности банка на уровне "аа-" отражает его "отличный" запас ликвидности, "умеренное" качество активов и "умеренный" доступ к рынкам капитала. Источниками долгосрочного фондирования ЕАБР являются еврооблигации, локальные облигации в российских рублях и казахстанских тенге, которые банк размещает в зависимости от ситуации на финансовых рынках и спроса инвесторов, а также связанное финансирование.
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 

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В Нацбанке объяснили заметное ослабление тенге

19.11.2021, 10:27 52111
В Нацбанке объяснили заметное ослабление тенге
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Биржевые торги валютной парой доллар-тенге на Казахстанской фондовой бирже 18 ноября достигли уровня 431,60 тенге, что является максимальным значением более чем за полгода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржана Турсунханова, динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей и ситуацию на международном рынке.
 

С одной стороны, котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние семь лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на прогнозах ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти. Опасение участников рынка вызывает продажа нефти из стратегических резервов США и Китая, согласованная во время последних переговоров между лидерами этих стран 16 ноября", - рассказал Турсунханов.

 
С другой стороны, продолжил он, ожидание более скорого начала цикла повышения ставок в США в ответ на высокие показатели инфляции снижает привлекательность валют развивающихся стран и является дополнительным фактором ослабления тенге. 
 

Ускорение инфляции в США до 6,2%, что является максимальным значением за 30 лет, привело к приближению ожидаемой даты начала повышения ставок в США и росту доходностей облигаций. Укрепление доллара США продолжает оказывать повсеместное давление на валюты развивающихся стран", - объяснил специалист.

 
Индекс валют развивающихся стран EMCI J.P. Morgan с конца октября ослаб на 2,1% на фоне опасений инвесторов касательно оттока капитала из развивающихся рынков с началом цикла ужесточения центробанков развитых стран. Так, турецкая лира ослабла на 15,2%, южноафриканский ранд - на 2,7%, чилийское песо - на 2,2%. В Турции девальвация лиры принимает характер валютного кризиса.
 

На фоне изменения сентимента по отношению к рынкам развивающихся стран мы отмечаем снижение аппетита нерезидентов к государственным ценным бумагам Казахстана, которые с начала месяца сократили инвестиции на 23 млрд тенге, или на 3% от позиции", - пояснил представитель Нацбанка.

 
Российский рубль также демонстрирует негативную динамику на фоне растущих геополитических рисков. 
 

Беспокойство инвесторов вызвали заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о перемещении российских войск в районе границы с Украиной. США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину и призывают ее прояснить свои намерения. С начала ноября курс рубля к доллару США начал заметно слабеть с 70,9 до 73,1 рублей за доллар, ослабев на 3,1%", - поделился Нуржан Турсунханов.

 
Он резюмировал, что тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов и отражает динамику основных трендов на рынке энергоносителей и рынках развивающихся стран.
 

"Мангистаумунайгаз" направит 85 млрд тенге на выплату дивидендов

15.11.2021, 19:40 95959
"Мангистаумунайгаз" направит 85 млрд тенге на выплату дивидендов
Фото: РБК
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Единственный акционер АО "Мангистаумунайгаз" принял решение о выплате дивидендов по простым KZ0009093696 (MMGZ) и привилегированным KZ0009089736 (MMGZp) акциям за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
АО "Мангистаумунайгаз", акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило KASE о решениях его единственного акционера от 12 ноября 2021 года распределить нераспределенную прибыль компании в размере 84 977 880 000 тенге на выплату дивидендов по итогам 2020 года в следующем порядке:
 
- определить размер дивиденда на одну простую акцию и привилегированную акцию - 780 тенге;
 
- дивиденды по привилегированным акциям в размере 849 778 800 тенге выплатить 15 ноября 2021 года;
 
- выплату дивидендов по простым акциям произвести в два транша: 42 064 050 600 тенге выплатить 16 ноября 2021 года, 42 064 050 600 тенге - 14 декабря 2021 года.
 

В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

15.11.2021, 09:54 131653
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2021 года составил 99 804 тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, с начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,2 трлн тенге. С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 682,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 1 трлн 543,2 млрд тенге.
 
В октябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 67,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 153,2 млрд тенге.
 
По состоянию на 1 ноября 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 230 тыс. человек.
 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).
 
Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет десять и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх десяти лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

 

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