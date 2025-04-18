Фонд цифровых инициатив ЕАБР профинансировал первый проект в Армении

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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил грант ЗАО "ЭКЕНГ" на реализацию проекта по созданию Системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в Республике Армения. Это первый проект, финансируемый Фондом цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) в стране, сообщили в пресс-службе ЕАБР.





В банке напомнили, что с 1 ноября 2020 года все государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оформление ЭПТС. Электронный паспорт содержит более 100 параметров транспортного средства, включая идентификационные и технические данные, и полностью заменяет бумажный ПТС.





Преимущества ЭПТС перед бумажным:





Полнота. Больше информации о ТС, это позволяет формировать более полную историю.





Стабильность. ЭПТС создаётся один раз, хранится в защищённой базе данных, не имеет срока годности и не может быть потерян, испорчен, украден или подделан.





Простота использования. С ЭПТС проще поставить машину на учёт после сделки, сокращается время на регистрацию, исключаются ошибки и опечатки при оформлении документов.





Универсальность. Электронный паспорт одинаково удобен для подтверждения истории ТС при продаже, оформлении кредита под залог ТС, регистрации машины или при продлении страховки.





Национальные системы ЭПТС уже работают в ряде стран Евразийского региона. В 2024 году при поддержке ЕАБР началось внедрение системы в Кыргызстане, а в апреле 2025 года стартовал проект в Армении.





Реализация проекта в Армении включает:





внедрение ЗАО "ЭКЕНГ" российского цифрового решения, предоставляемого АО "Электронный паспорт" на основании лицензионного договора, и его адаптацию с целью функционирования Системы ЭПТС для Республики Армения;

разработку ЗАО "ЭКЕНГ" собственной информационной системы для ведения реестра уполномоченных организаций по оформлению ЭПТС;

организация кампании по повышению осведомленности граждан о Проекте.





Срок реализации проекта в Армении составляет 18 месяцев.





Создание национальных сегментов ЭПТС способствует формированию общего рынка транспортных средств в странах Таможенного союза. Системы взаимодействуют через межгосударственные шлюзы, обеспечивая обмен данными по единым стандартам", - уточнили в ЕАБР.





Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.