Глава Нацбанка назвал причины ослабления тенге

Он отметил, что сочетание нескольких факторов привело к краткосрочному ослаблению курса тенге

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами рассказал о текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах, - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами рассказал о текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах, сообщает пресс-служба Нацбанка.





Тимур Сулейменов подчеркнул, что Национальный банк остается приверженным своему основному мандату по обеспечению ценовой стабильности.





Основной целью Национального банка является смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям", - подчеркнул председатель Нацбанка.





Дальнейшая направленность денежно-кредитной политики будет соответствовать предыдущим действиям и информационной политике Национального банка. При ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования, высоких инфляционных ожиданий при устойчивом спросе в экономике.





Денежно-кредитная политика по-прежнему будет основываться на прозрачности, последовательности, понятности и предсказуемости. Банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения.





Отвечая на вопрос о причинах ослабления курса тенге в последние две недели, председатель Нацбанка отметил сочетание нескольких факторов в моменте: глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%), возросший сезонный спрос со стороны импортеров, принятое решение по снижению базовой ставки и приостановление правительством действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, что в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге. С точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платежного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге.





В диалоге с инвесторами в качестве приоритетных направлений деятельности Нацбанка кроме обеспечения стабильности цен были обозначены эффективная работа с правительством в части координации монетарной и фискальной политики, обеспечение стабильного функционирования внутреннего финансового рынка и его дальнейшее последовательное развитие.





Председатель также отметил, что Нацбанк намерен продолжать проводить открытую и прозрачную коммуникационную политику и будет стремиться к ее дальнейшему совершенствованию.





Официальный курс доллара в Казахстане на 28 сентября составляет 482,77 тенге за $1.



