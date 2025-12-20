Halyk признан лучшим транзакционным банком Казахстана по версии издания Euromoney

Фото: Halyk

Рассказать друзьям

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk вновь получил престижную премию. В Лондоне на церемонии Transaction Banking Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием Euromoney, Halyk впервые стал лучшим в категории Kazakhstan’s Best Transaction Bank 2025, сообщили в пресс-службе банка.





Transaction Banking Awards - специализированная международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам за достижения в области транзакционного и корпоративного банковского обслуживания, включая управление операциями, сервисы по расчетам и платежам, торговое финансирование, а также инновационные цифровые решения.





Признание от авторитетных экспертов демонстрирует лидерство Halyk в сфере транзакционного банкинга, отдавая должное его прорывным достижениям по ряду ключевых показателей.





Halyk уже неоднократно получал высокие оценки от Euromoney. В числе последних - премия, полученная в июле 2025 года на церемонии Euromoney Awards for Excellence 2025, где банк был признан лучшим в Казахстане. Эксперты отметили рекордные финансовые показатели, цифровую трансформацию и лидерство в области устойчивого развития.





Награда Euromoney наглядно демонстрирует позицию Halyk Bank как одного из сильнейших игроков рынка: в условиях, когда финансовая отрасль стремительно меняется, банк сохраняет неизменное лидерство и задает темп развития. Для нас принципиально важно, что авторитетное международное издание уже дважды на протяжении текущего года отмечает достижения Halyk. Эта оценка отражает способность банка эффективно работать в среде высокой конкуренции, глобальной экономической нестабильности, технологических трансформаций и быстрого внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Мы последовательно укрепляем ключевые направления бизнеса и остаемся лидером банковского сектора Казахстана", - прокомментировала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.





Euromoney - международное деловое издание, специализирующееся на глобальных финансовых рынках и банковском секторе. Журнал издается медиагруппой Euromoney Institutional Investor и публикует аналитику, исследования, экспертные комментарии и отраслевые рейтинги по ключевым направлениям мировой финансовой системы, включая транзакционный и корпоративный банкинг, торговое финансирование, рынки капитала, риски, цифровые инновации и устойчивое развитие. Euromoney широко известен своими ежегодными международными и региональными премиями, в том числе Awards for Excellence и Transaction Banking Awards.





Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 20 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk Bank осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk Bank имеет самые высокие кредитным рейтингам среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody’s - Baa1 / Fitch - BBB- / S&P - BBB-).