28.02.2024, 18:50 9146
Из расчета доли внутристрановой ценности исключили налоги и прибыль
Изменения направлены на углубление локализации
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством торговли и интеграции предприняты меры по исключению формальных показателей при определении доли отечественного содержания в товарах. Изменения направлены на углубление локализации, увеличение производства сырья, комплектующих, а также числа технологических операций, выполняемых непосредственно в Казахстане, сообщает пресс-служба МТИ.
Изменения коснулись основного документа, регулирующего расчеты доли внутристрановой ценности, или ДВЦ, в товарах - правил по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения.
Из формулы расчета ДВЦ исключены НДС и прибыль.
До внесения изменений при расчете ДВЦ учитывалась стоимость готовой продукции по цене "франко-завод", включающей, к примеру, административные расходы, не связанные с производством, а также НДС и прибыль. Таким образом, ДВЦ при расчетах завышалась, отсутствовали стимулы для углубления локализации, перехода к производству сырья, компонентов, увеличению числа технологических операций.
В сертификатах о происхождении товаров СТ-KZ по отдельным товарам ДВЦ составляет 15-20%. Фактически же, без НДС и прибыли, реальная ДВЦ в указанных товарах не превышает 3-5 % и включает простые операции в виде упаковки, расфасовки без реального производства. Именно на исправление данной ситуации и направлены изменения.
В МТИ отметили, что расчет ДВЦ осуществляется в различных сферах. Таким образом, совершенствование методики расчета имеет значение для многих отраслей, поскольку изменения направлены в первую очередь на достижение реальных показателей ДВЦ как в конкретных товарах, так и в целом в закупках.
Изменения вступают в силу по истечении 6 месяцев, отечественным производителям за этот период необходимо предпринять соответствующие поправки в методиках расчетов себестоимости готовой продукции", - добавили в МТИ.
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28.02.2024, 11:50 11456
Новые банкноты будут вводиться в обращение в течение нескольких лет - Нацбанк РК
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет. Об этом сообщила заместитель начальника управления анализа и планирования фондов Нацбанка Казахстана Динара Даутова.
При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это 1 год, но Национальный банк имеет полномочия продлить данный срок. После завершения периода параллельного обращения все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка будут принимать банкноты старого образца бессрочно", - сказала она.
Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге, а летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.
В массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметила представитель Нацбанка.
В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии.
Напомним, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.
Информация об адресах и контактах филиалов НБК представлена на сайте НБК в разделе "Территориальные филиалы".
26.02.2024, 11:02 19151
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 210,4 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 343 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2024 года составил 132 346 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 810 тенге, базовой пенсии - 42 536 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
20.02.2024, 13:02 38631
Правительство сократит расходы бюджета
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство провело дополнительную ревизию для выявления непродуктивных позиций в целях оптимизации бюджетных расходов, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Предлагается: сократить текущие административные расходы госорганов (проведение форумов и исследований, командировки), пересмотреть проекты и мероприятия, не имеющие первостепенного значения (строительство административных зданий, текущие ремонты), и т.д.", - рассказал глава Миннацэкономики.
К оптимизации предлагается свыше 300 млрд тенге, которые будут направлены на финансирование поручений главы государства и приоритетных секторов экономики.
Байбазаров также сообщил, что на сегодняшний день разработан проект указа президента о комплексной либерализации экономики. В нем предусмотрены системные меры по поэтапному снижению государственного вмешательства в экономические процессы.
Проект указа предусматривает 3 направления: развитие рыночной конкуренции, проведение эффективной приватизации и комплексной реформы квазигосударственного сектора", - сообщил спикер.
Премьер-министр одобрил предлагаемые меры по оптимизации расходов республиканского бюджета.
Сэкономленные финансовые средства направим на рост экономики, не разбрасываясь ими направо-налево. Эту работу необходимо продолжить и учесть результаты при формировании проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы", - заявил он.
Говоря о либерализации экономики, он подчеркнул, что государственное регулирование должно быть сбалансированным, направленным на обеспечение эффективного функционирования рынка и защиту интересов всех его участников.
Необходимо создать рынок, где субъекты предпринимательства будут свободно конкурировать. Вместе с тем важно учесть национальные интересы и безопасность", - подчеркнул премьер.
По его словам, особое внимание нужно обратить на развитие рыночной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и иных товарных рынках.
Бектенов также добавил, что в отношении единого платежа из фонда оплаты труда работников имеются методологические и технические вопросы.
Министерству финансов совместно с министерствами цифровизации, труда, здравоохранения, национальной экономики необходимо пересмотреть критерии применения единого платежа, упростить механизм расчета и уплаты, расширить сферу применения", - сказал он.
В свою очередь вице-премьер Роман Скляр сообщил, что провел встречу с руководителями 50 крупнейших предприятий промышленности и национальных компаний.
До 16 марта все предприятия предоставят среднесрочные планы развития по созданию новых производств следующего передела, а также новые программы по увеличению закупа продукции отечественных товаропроизводителей.
Вчера известный казахстанский политолог Даняр Ашимбаев раскритиковал проект Нацплана развития РК. По словам эксперта, о проекте не было ни одного позитивного отзыва, а ситуация вокруг него становится все более напряженной.
Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил правительству переписать проект Налогового кодекса РК, изменив его философию, а также заявил, что повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет.
Это результаты неправильного планирования. План по доходам на 2023 год был завышен. Такая практика не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Глава правительства также заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности и поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок.
15.02.2024, 20:21 54441
Эксперты дали прогноз по уровню инфляции в РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В феврале сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 80,5 доллара за баррель, ожидания на 2025 и 2026 годы остались без изменений.
Оценки по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранены на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год улучшен - с 4,2% до 4,5%.
Более высокий уровень инфляции ожидается аналитиками в 2024 году. Прогноз повышен с 7,5% до 8,5%. В 2025 году оценки инфляции снижены с 6,9% до 6,5%. К концу прогнозного горизонта респонденты ожидают замедление инфляции до 5,7% при цели 5%.
Вслед за изменением оценок по инфляции ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2024 год также были пересмотрены - с 13,5% до 13,8%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2025 и 2026 годы сложились на уровне 10,5% и 9% соответственно.
Ранее заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, выступая в правительстве с докладом об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь 2024 года, заявил, что темпы замедления годовой инфляции в Казахстане снижаются. Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений.
05.02.2024, 18:56 81836
В КГД рассказали, что делать гражданам, ранее платившим ЕСП
Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В КГД МФ РК разъяснили, что делать гражданам, ранее платившим единый совокупный платеж (ЕСП).
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги физическим лицам, не нанимали работников, имели доход в 2023 году не более 4,1 млн тенге, или 1175 месячных расчетных показателей (МРП).
Сумма ЕСП составляла 1 МРП в городах республиканского и областного значения, столице (в 2023 году 3 450 тенге) и 0,5 МРП - в других населенных пунктах (в 2023 году 1725 тенге).
ЕСП включал в себя индивидуальный подоходный налог (ИПН) 10% и социальные платежи (20% социальные отчисления, 30% обязательные пенсионные взносы, 40% отчисления на обязательное медицинское страхование).
Таким образом, плательщики ЕСП были вовлечены в систему социального страхования.
Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года и гражданам, ранее платившим ЕСП, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать подходящий режим налогообложения.
Какой режим налогообложения выбрать?
Одним из наиболее удобных режимов является специальный налоговый режим (СНР) с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Вusiness.
Удобство данного режима заключается в том, что:
- регистрация в качестве ИП производится через мобильное приложение e-Salyq Вusiness, без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;
- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ;
- мобильное приложение исчисляет налог (ставка налога 1% от дохода) и социальные платежи;
- нет обязательств по предоставлению декларации;
- мобильное приложение позволяет прекратить предпринимательскую деятельность без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет выбрать или сменить налоговый режим, уплатить налоги, управлять платежами (зачеты, возвраты).
Этот режим могут применять граждане, доходы которых не превышают в 2024 году 13,0 млн тенге (3528 МРП в год), осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности без наемных работников (подпункт 3) пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса).
Какие еще упрощенные режимы можно применить?
Можно применить другие СНР, при соответствии условиям их применения, например: патент - ставка налога 1% с дохода, без учета расходов (патент выкупается от 1 месяца до года); упрощенная декларация - ставка налога 3% с дохода, без учета расходов (отчетность предоставляется 1 раз в полугодие).
Уплата социальных платежей
Необходимо помнить, что при применении указанных режимов также необходимо уплачивать социальные платежи.
Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, на 2024 год составляет 18 700 тенге. К льготным категориям относятся: лица с инвалидностью, пенсионеры, участники ВОВ и приравненные к ним, декретницы, студенты.
Социальные платежи не являются налогами и оплачиваются в пользу самого предпринимателя (обязательные пенсионные взносы - минимально 8 500 тенге, обязательные пенсионные взносы работодателя - минимально 1 275 тенге, социальные отчисления - минимально 2 975 тенге, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 5 950 тенге).
Если вы сдаете в аренду квартиру
Граждане, сдающие в аренду квартиры, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима;
2) без регистрации ИП, уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год. В случае сдачи квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за арендодателя уплачивает арендатор.
Плательщик ЕСП, но не предприниматель
Если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность (например, домохозяйки и другие), то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Сделать это можно в банковских приложениях.
Если такие взносы за него платит государство, то уплачивать ОСМС не нужно.
Государство оплачивает взносы на обязательное социальное медицинское страхование за 15 категорий лиц, в том числе за лиц, зарегистрированных в качестве безработных, неработающих беременных женщин, лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет и других.
01.02.2024, 11:13 111986
"Нацфонд - детям": почему выплаты меньше, чем ожидалось
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан объяснили, почему выплаты по программе "Нацфонд - детям" оказались меньше, чем было заявлено при разработке проекта.
Когда в позапрошлом году президент поручал разработать программу "Нацфонд - детям", тогда количество детей составляло 6 млн 400 тыс. Почему меньше сумма поступила сегодня - расчеты делались исходя из этой суммы", - сообщил вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков.
По подсчетам министерства, 695 млн долларов разделили на 6 919 131 ребенка - получили 100 долларов 52 цента.
Полный эффект от программы получат те дети, которые находятся в программе все 18 лет", - добавил вице-министр.
Он отметил, что сейчас перед правительством, Минфином и Нацбанком стоит задача увеличить инвестиционный доход. Соответственно, со следующего года обещают увеличение суммы выплаты.
01.02.2024, 08:58 114071
В Казахстане детям поступили первые выплаты из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По программе "Национальный фонд - детям" в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет), сообщили в фонде.
С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети - граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.
Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).
Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.
Важно понимать, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям - участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет", - уточнили в ЕНПФ.
Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.
Напоминаем, что целевые требования - это обязательства правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет - гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход.
Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводится на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.
Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того чтобы использовать эти средства, совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе "Нацфонд - детям", размещен на сайте enpf.kz.
ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений по программе "Нацфонд - детям" (включая накапливаемый инвестиционный доход) в долларах США, а также предоставляет информацию по участникам программы.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.
Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.
По данным ЕНПФ, полный список детей - участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из государственной базы данных "Физические лица".
Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в государственной базе данных "Физические лица" и по этой причине не был включен в список участников программы (но имеет право быть ее участником), то целевые требования начисляются за пропущенный период (пропущенные периоды) в полном объеме (включая инвестиционный доход) в следующий календарный год", - пояснили в фонде.
26.01.2024, 10:20 129491
За два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - За два года в Казахстан возвращено активов на 1 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе заседания комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
За 2 года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект - за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге", - проинформировали в правительстве.
В рамках заседания обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия, в соответствующий реестр. По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.
Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.
Наша общая задача - обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства", - подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По итогам обсуждения он дал госорганам необходимые поручения. Работа комиссии продолжается.
Как сообщалось ранее, часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?