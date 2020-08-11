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Назначен заместитель председателя правления Jysan Bank

10.08.2020, 11:16 10774
Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - Денис Середенко назначен на должность заместителя председателя правления - члена правления Jysan Bank, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе банка, он будет курировать блок информационных технологий.
 
Денис Владимирович Середенко окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина. Является экспертом в области банковских информационных технологий, развития электронных каналов обслуживания и инноваций. Имеет большой практический опыт в области полного цикла разработки банковских продуктов, архитектуры и стратегии IT в предметных областях, розничных и корпоративных электронных каналах обслуживания, интернет- и мобильного банкинга, банкоматов, POS-терминалов, процессинговых систем, карточных кредитных продуктов, взаимодействия с международными и национальными платежными системами.
 
Занимал руководящие позиции в Банке Москвы (Россия), Альянс Банке (Казахстан), Сбербанке (Россия). До прихода в Jysan Bank работал в Плюс Банке (Россия) в должности управляющего директора, члена правления.
 

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