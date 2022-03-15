Глава Kaspi прокомментировал слухи о банкротстве банка

МОСКВА. 14 МАРТА - ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Первый образец проекта будет представлен до конца этого месяца , передает KAZAKHSTAN TODAY.

В режиме видеоконференции 11 марта прошел экономический диалог "Новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Глобальные преобразования: вызовы и решения". Организаторами сессии выступили Евразийская экономическая комиссия и Китайский народный университет (RDCY), сообщает официальный сайт Евразийской экономической комиссии.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.

С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов", - заявил министр.

Декан Института финансов RDCY Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.

По итогам обсуждения было решено разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Предполагается, что она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Первый проект будет представлен для обсуждения до конца марта.

Участники диалога также рассмотрели практические аспекты сотрудничества ЕАЭС и КНР в сфере энергетики и информационных технологий, торговли биржевыми товарами, а также меры по адаптации стран к внешнему экономическому давлению.