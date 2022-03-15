Глава Kaspi прокомментировал слухи о банкротстве банка

Фото: Кадр с видео
Я руковожу Kaspi с 2007 года - вот уже почти 15 лет. Несу личную ответственность за наши успехи и работу. Мы много сделали для страны, нас любят клиенты, и понятно, что многие недоброжелатели и нехорошие люди завидуют, проплачивают распространение лжи, устраивают провокации и стараются нам нагадить", - заявил Ломтадзе.
Касаясь темы дефицита наличных долларов, Ломтадзе заявил, что это временное явление.
Это явление напрямую связано с антироссийскими санкциями, в результате которых затруднена доставка наличных по привычному маршруту. Например, мы же все видим, что авиарейсы тоже стали более долгими в облет Украины и России или вообще отменяются. То же самое и с доставкой наличных. Национальный банк сейчас работает над организацией доставки напрямую из США и обещает привести наличные деньги в ближайшее время", - заявил он.
Михаил Ломтадзе также отметил, что пока нет вопросов о связи банка с Кайратом Сатыбалды, но он уверен, что они в скором времени появятся.
Кайрат Сатыбалды уже почти четыре года не имеет отношения к Kaspi. Он был одним из акционеров с 2015 по 2018 год", - сказал глава Kaspi.
Он также обратился к недоброжелателям и "нехорошим людям".
Хватит уже заниматься всякой… фигней. Вместо того чтобы тратить время и деньги на распространение ложных слухов про Kaspi для достижения своих корыстных целей, вы бы лучше работали на благо страны и казахстанцев. Я уверен, что именно за это вас будут больше уважать!" - сказал Ломтадзе.