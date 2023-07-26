Kaspi вновь № 1 в рейтинге банков

На 1 июня текущего года вклады в иностранной валюте составили 5,5 трлн тенге

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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вклады населения в иностранной валюте в казахстанских банках, входящих в систему коллективного страхования, к 1 июня текущего года составили 5,5 трлн тенге. Это на 89,5 млрд меньше, чем месяцем ранее.





В плюсе в месячной динамике оказались всего шесть банков, а в весомом плюсе - лишь три, сообщает Finprom.kz





Абсолютный лидер по месячному росту - ForteBank: плюс 19,6 млрд в тенговом эквиваленте, до 365,7 млрд тенге. К слову, в мае текущего года ForteBank уже в третий раз получил премию от крупнейшего банка США - JP Morgan Bank - за высокое качество долларовых переводов в международной системе Swift: Elite Quality Recognition Award. 99,82% клиентских переводов в долларах США в 2022 году были проведены банком с соблюдением стандартов международных платежей и, соответственно, обработаны JP Morgan Bank в автоматическом режиме", - отмечается в информации.





ForteBank прибавил и в сегменте вкладов в нацвалюте: плюс 8 млрд тенге, до 414,4 млрд тенге. В итоге вклады физлиц в банке составили 780,1 млрд тенге (плюс 27,7 млрд за месяц), а совокупный депозитный портфель - почти 2 трлн тенге, плюс сразу 40,6 млрд.





На втором месте по месячному росту инвалютных вкладов - "Банк Фридом Финанс": плюс 17,9 млрд тенге, до 358 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Jusan Bank: плюс 7,1 млрд тенге, до 216,9 млрд.





finprom.kz





Помимо тройки лидеров среди крупных банков в плюсе также Bereke Bank, недавно возобновивший валютные операции: на 580 млн тенге за месяц, до 23 млрд тенге. Кроме того, объемы вкладов в инвалюте выросли у ТПБ Китая - на 309 млн тенге, до 7,2 млрд тенге, и у Банка Китая в Казахстане - на 38 млн тенге, до 916 млн.





Всего в системе гарантирования депозитов участвуют 19 из 21 БВУ РК. На них приходится 99,9% всех вкладов физлиц, или 17,4 трлн тенге, из которых 31,4% - вклады в инвалюте. Два банка - участника системы ("Отбасы банк" и "Ситибанк Казахстан") не имеют в своих депозитных портфелях инвалютных вкладов физлиц", - сообщает сайт.





По его информации, годом ранее инвалютные розничные депозиты в банках, входящих в систему коллективного страхования, составляли 4,1 трлн тенге, или 32,9% от всего объема вкладов физлиц в этих банках.





finprom.kz





Сайт напоминает, что в РК вклады физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) в банках второго уровня защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).





КФГД выплачивает возмещение вкладчикам, если банк был лишен лицензии на проведение банковских операций. Так фонд содействует финансовой стабильности и поддерживает доверие граждан к казахстанскому банковскому сектору.



