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Казахстанскому тенге исполнилось 27 лет

15.11.2020 12151
Казахстанскому тенге исполнилось 27 лет
Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - 15 ноября 1993 года в обращение вышел первый казахстанский тенге, заменив советский рубль, передает Kazakhstan Today. 
 
Работников финансовой системы с профессиональным праздником поздравил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.
 

От чистого сердца поздравляю вас с Днем национальной валюты - тенге, профессиональным праздником работников финансовой системы Казахстана! Сегодня весь мир переживает уникальный по своей природе "кризис" - пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для всех сфер нашей жизни. В этот день хочу поблагодарить вас за высокий профессионализм и вклад в развитие финансовой системы Казахстана в это непростое время! Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые испытания. Ваша преданность выбранной профессии, обширные знания и бесценный опыт станут залогом нашего успеха. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!" - говорится в тексте главы Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора. 

 

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