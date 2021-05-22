КФГД продлил выплату вкладчикам Delta Bank через банк-агент

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов подписал соглашение с банком-агентом в лице АО "Банк "ЦентрКредит" о продлении срока выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Delta Bank" до 1 мая 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В указанный срок вкладчики АО "Delta Bank" могут обратиться в отделения банка-агента и подать заявление на выплату гарантийного возмещения как лично, так и через доверенное лицо. При личном обращении вкладчику достаточно иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего его личность. В случае обращения доверенного лица, то ему необходимо представить документы, подтверждающие право на получение возмещения от имени вкладчика (например, нотариально удостоверенную доверенность), сообщили в фонде.

Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО "Delta Bank" через банк-агент производится с 17 мая 2018 года, за три года вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 107,3 млн тенге, что составляет 53% от общей суммы обязательств Фонда.

На 1 мая 2021 года за выплатой гарантийного возмещения обратились 328 вкладчиков, что составляет 12% от их общего числа. Такой низкий процент вкладчиков, обратившихся в банк-агент, объясняется наличием незначительных сумм остатков на счетах и депозитах, открытых в АО "Delta Bank". Так, у 963 вкладчиков остаток средств меньше 1000 тенге, у 412 вкладчиков - от 1000 до 5000 тенге, у 158 вкладчиков - от 5000 до 10000 тенге, пояснили в фонде.

Вместе с тем в АО "Delta Bank" есть вкладчики, у которых остались значительные суммы на счетах, превышающие 100 000 и 1 000 000 тенге. В связи с этим КФГД для них, а также для всех остальных вкладчиков, имеющих право на получение гарантийного возмещения, продлевает срок выплаты через банк-агент до 1 мая 2022 года включительно.

После 1 мая 2022 года вкладчики АО "Delta Bank" не смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД, как это было раньше. Невостребованная сумма гарантийного возмещения будет перечислена КФГД на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении", - сообщает КФГД.

КФГД настоятельно рекомендует обратиться за выплатой гарантийного возмещения в отделения банка-агента до 1 мая 2022 года включительно, предварительно уточнив информацию о графике работы отделений по номеру 505 (бесплатно с мобильного), 8 (727) 244 30 30 или на сайте банка www.bcc.kz.

Напомним, что банк-агент выплачивает возмещение по счетам, карточкам и депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер гарантии в сумме остатка по депозиту без начисленного по нему вознаграждения составляет:

не более 10 млн тенге - по гарантируемому депозиту в национальной валюте,

не более 5 млн тенге - по гарантируемому депозиту в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО "Delta Bank").

Вкладчики вправе самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на банковский счет, реквизиты которого указываются в заявлении на выплату возмещения.

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