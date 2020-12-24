КФГД сообщил о продлении срока выплаты гарантийного возмещения вкладчикам Qazaq Banki

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) информирует вкладчиков АО "Qazaq Banki" о продлении срока выплаты гарантийного возмещения через банк-агент до 24 апреля 2021 года включительно, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день КФГД выполнил 99% от общей суммы обязательств перед вкладчиками АО "Qazaq Banki", то есть за два года выплат вкладчики получили через банк-агент гарантийное возмещение на сумму 20,3 млрд тенге. При этом за возмещением обратилось всего 5,9 тыс. человек или 33% от общего числа всех вкладчиков", - сообщает КФГД.

Вкладчики АО "Qazaq Banki" вправе обратиться с заявлением на получение возмещения в отделения банка-агента, предварительно уточнив информацию о графике работы на сайте www.vtb-bank.kz либо в справочной службе по короткому номеру 5050 (бесплатно с мобильного телефона).

Напомним, что за получением гарантийного возмещения могут обратиться вкладчики банка (физические лица и индивидуальные предприниматели), имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО "Qazaq Banki". Размер гарантии составляет: не более 10 млн тенге по депозитам в национальном валюте; не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка).

Совокупное гарантийное возмещение по нескольким депозитам вкладчика, различным по видам и валюте, составляет не более 15 млн тенге.

В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы выплаты гарантийного возмещения, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО "Qazaq Banki" по следующим адресам: Алматы, улица Тулебаева, 38/61, БЦ "Жетысу", 4 этаж (угол улицы Макатаева), телефон: +7 (727) 380 39 51; Нур-Султан, Алматинский район, улица Иманова, 11, БЦ "Нурсаулет", телефон: +7 (717) 291 92 60.

По всем вопросам о гарантии по депозитам, порядке осуществления выплаты гарантийного возмещения вкладчики АО "Qazaq Banki" могут обратиться в call-центр Фонда по бесплатному короткому номеру 1460, а также направить запрос по электронной почте: info@kdif.kz, на сайте www.kdif.kz или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.

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