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КФГД выплатил более 114 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков

27.08.2022, 17:29 3876
КФГД выплатил более 114 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил более 114,3 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков. Свои средства получили порядка 419 тысяч депозиторов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы КФГД, по итогам завершения 1 мая и 3 июля 2022 года выплаты гарантийного возмещения вкладчиками девяти ликвидируемых банков и перечисления невостребованных ими средств в ЕНПФ по состоянию на 1 августа 2022 года обязательства КФГД по выплате исполнены на более чем 99%, в том числе выплачено по:
 
АО "Валют-Транзит Банк" - 17,9 млрд тенге;
 
АО "Казинвестбанк" - 2,1 млн тенге;
 
АО "Delta Bank" - 129,0 млн тенге;
 
АО "Qazaq Banki" - 20,5 млрд тенге;
 
АО "Эксимбанк Казахстан" - 258,0 млн тенге;
 
АО "Банк Астаны" - 37,5 млрд тенге;
 
АО "Tengri Bank" - 17,6 млрд тенге;
 
АО "Asia Credit Bank ("АзияКредит Банк")" - 18,8 млрд тенге;
 
АО "Capital Bank Kazakhstan" - 1,6 млрд тенге.
 

Мы рады сообщить о завершении большого этапа работы по возврату гарантируемых средств вкладчиков. Исторически первые выплаты начались в 2007 году, и на протяжении всего последующего времени КФГД выполнял свои ключевые функции по выплате гарантии вкладчикам данных банков. Согласно последним изменениям в законодательство с 1 мая 2021 года выплата гарантийного возмещения осуществляется в течение одного года с даты начала выплат. Так, вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", по которым выплата началась 3 июля 2021 года, могли получить гарантийное возмещение по 3 июля 2022 года включительно, а вкладчикам остальных восьми банков, по которым КФГД уже осуществлял выплаты до указанных законодательных изменений, была предоставлена дополнительная возможность получить свои деньги до 1 мая 2022 года", - рассказал председатель КФГД Адиль Утембаев.

 
Он добавил, что большинство вкладчиков ликвидируемых банков получили суммы гарантийного возмещения в первые месяцы выплат, однако часть средств осталась невостребованной. В основном это незначительные суммы на счетах, за получением которых вкладчики не обратились в течение срока выплаты. Согласно закону "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК" данные невостребованные средства в размере 830,5 млн тенге фонд направил на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ в качестве их добровольных пенсионных взносов.
 

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Средневзвешенный курс тенге понизился на KASE

26.08.2022, 16:42 7701
Средневзвешенный курс тенге понизился на KASE
АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 7,15 тенге и составил 472,2 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 473,5-475/479-479,5 тенге. 

Ранее сообщалось, что главы правительств стран ЕАЭС обсудили вопрос расширения использования национальных валют.
 

Мошенники создали сайт, где предлагают инвестировать в нацкомпанию "КазМунайГаз"

26.08.2022, 09:43 10221
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Мошенники создали специальный сайт, где предлагают инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время мошенники создали специальный сайт, приложение и страницы в социальных сетях, посредством которых распространяют рекламу и предлагают казахстанцам инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз". В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. АО "НК "КазМунайГаз" заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер", - сообщили в КМГ.

 
По данным компании, международные мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на мошеннические сайты, призывающие "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с обещанием высокой и пассивной доходности.
 

Для пущей убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов: президента РК, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Злоумышленники используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов "КазМунайГаза", подменяя оригинальные аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с упоминанием названия компании", - проинформировали в КМГ.

 
При первом посещении фейковых сайтов пользователя приглашают вначале "пройти тест" или просто ответить на два-три предварительных вопроса, благодаря которым преступники выясняют email посетителя, его гражданство и номер мобильного телефона. Для правдоподобия на сайтах размешается фотография лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, якобы выданная Национальным банком РК. Используется и скрипт калькулятора инвестора, который просчитывает в онлайн-режиме "высокодоходную прибыль".
 

Стоит учесть, что в мире более 1500 доменов верхнего уровня, включая около 300 национальных (многие из них зарегистрированы и управляются частными фирмами и корпорациями), а владельцы мошеннических ресурсов зачастую являются нерезидентами РК. Поэтому, даже если мошеннический сайт выявлен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции владельцев мошеннических сайтов", - пояснили в пресс-службе.

 
Помимо сайтов выявлено как минимум шесть мошеннических приложений.
 

Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение KazMunay Invest было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успело скачать более 50 тысяч пользователей. Контакты мошенника указывали на сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай (.TK) на новозеландских островах. На данный момент оно уже удалено из плей-маркета. Затем появились псевдоприложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", KazMunay Club Invest, "КазИнвест", "КазМунайИнвест". Между тем у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется", - уточнили в компании.

 
Компанией было направлено по всем этим фактам обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), Национальный банк РК и МВД РК. Полицией Нур-Султана возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Отправлены запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений.
 

КазМунайГаз" официально заявляет, что имеет только один официальный сайт - www.kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании "КазМунайГаз", являются мошенническими. Просим казахстанцев и нерезидентов страны быть бдительными и доверять только официальным источникам", - подчеркнули в КМГ.

 
Дополнительно граждане РК могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру 1459 для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.
 

Казахстан взял взаймы у Всемирного банка более 345 миллионов евро

24.08.2022, 17:24 17401
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Всемирный банк выделил Казахстану кредит в 345,7 млн евро. Средства пойдут на повышение конкурентоспособности частного сектора и восстановление экономики после пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение о займе подписали региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова и заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка. 
 

В соответствии со стратегией правительства "Казахстан-2050", концепцией по переходу к "зеленой" экономике до 2050 года и национальным планом развития до 2025 года заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ, призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышение подотчетности и прозрачности государственного аппарата", - говорится в сообщении банка. 

 
Программа займа поддерживает реформы в сфере развития конкуренции, в государственных закупках, борьбе с коррупцией и в дальнейшем будет способствовать созданию более эффективных условий для цифровизации экономики и укрепления финансового сектора. 
 

Мы рады поддержать правительство Казахстана в этот решающий момент в реализации программы реформ на пути к устойчивому и инклюзивному "зеленому" росту", - отметила Татьяна Проскурякова. 

 

Курс доллара превысил курс евро в казахстанских обменниках

24.08.2022, 13:12 18611
Курс доллара превысил курс евро в казахстанских обменниках
АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - В казахстанских обменных пунктах курс покупки и продажи доллара США превысил курс евро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации сайта kurs.kz, курс продажи евро в обменниках Алматы варьируется в пределах 470 - 471 тенге за евро. Курс продажи доллара США в отдельных пунктах достигает 472 тенге за доллар.
 
В настоящее время продают американскую валюту в среднем за 464 - 465 тенге за доллар. Курс продажи евро в обменных пунктах Алматы в среднем составляет 461,12 тенге за евро.
 

 

Назначен глава ДГД Абайской области

23.08.2022, 16:50 21726
Назначен глава ДГД Абайской области
Фото: КГД МФ РК
СЕМЕЙ. 23 АВГУСТА - Руслан Данияров назначен руководителем департамента государственных доходов области Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нового руководителя акиму области и коллективу ДГД представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов, сообщает пресс-служба комитета.
 
Руслан Данияров родился в 1972 году в селе Мерке Джамбульской области. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. 
 
Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Торгайской области. 
 
С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал на различных, в том числе руководящих, должностях Налогового комитета по Алматинскому району города Астана. 
 
С октября 2009 года по март 2020 года работал в Налоговом комитете, а затем в Комитете государственных доходов МФ РК.
 
С апреля 2020 года по апрель 2022 года - руководитель управления департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. 
 
С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента государственных доходов Атырауской области.
 

Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% - Нацбанк

15.08.2022, 16:54 40141
Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% - Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Месячная инфляция в июле 2022 года сложилась на уровне 1,1%, годовой рост цен ускорился до 15%, сообщается в докладе Национального банка РК об инфляционных тенденциях в июле 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной вклад в годовую инфляцию вносят продовольственные товары, дальнейший рост которых был нивелирован замедлением роста цен на плодоовощную продукцию. Ослабление курса тенге продолжает оказывать влияние на динамику цен непродовольственных товаров. Среди платных услуг выделяется динамика рыночных услуг", - сообщается в докладе. 

 
В нем говорится, что инфляция продовольственных товаров в июле ускорилась до 19,7%. В частности, девятый месяц растут цены на хлеб и крупы, несмотря на то что рост цен на зерновые на мировых рынках замедлился. По данным Нацбанка, это происходит из-за ограниченных запасов пшеницы у казахстанских производителей. 
 
Также ускорился рост цен на молочную продукцию и яйца.
 

Повышенный спрос наряду с ограниченным предложением на сахар привел к более высокому росту стоимости сахара и кондитерских изделий. В то же время замедлился рост цен на мясную продукцию, масло и жиры. 

 

Дальнейший рост цен на продовольственные товары был нивелирован замедлением повышения цен на плодоовощную продукцию, в частности на яблоки, виноград, капусту, при снижении цен на морковь и свеклу", - говорится в докладе. 

 
Годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился в июле 2022 года до 14,2%. 
 

Наблюдалось ускорение роста цен на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, медикаменты, товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы", - сообщает Нацбанк. 

 
По его данным, учитывая высокую долю импорта, рост цен был спровоцирован ослаблением курса тенге и ростом стоимости транспортных услуг. 
 
Инфляция платных услуг в июле 2022 года сохранилась на уровне 9,2%. 
 

Перед началом нового учебного года подорожали услуги среднего профессионального и высшего образования. В области культуры и отдыха продолжился рост цен на услуги детских аттракционов, кинотеатров и фотографов. Существенно выросла стоимость услуг железнодорожного и воздушного пассажирского транспорта. Кроме того, повысились цены на услуги парикмахерских и салонов красоты, а также предприятий общественного питания", - сообщается в отчете. 

 

Более 3 миллиардов тенге налогов за услуги через интернет поступило с начала года в бюджет РК

11.08.2022, 17:33 48806
Более 3 миллиардов тенге налогов за услуги через интернет поступило с начала года в бюджет РК
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары в адрес физических лиц через интернет, с начала года уплатили в бюджет более 3 млрд тенге налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как напомнили в Комитете госдоходов, налог введен в этом году. 
 

Данный налог не новый, он применяется во многих странах мира, например во Франции с 2017 года, Великобритании с 2020 года, Италии с 2021, Турция с 2020 года. В странах СНГ также применяют данный налог", - подчеркнули в комитете. 

 
Там отметили, что казахстанцы не платят налог, его платит иностранная интернет-компания. 
 

Чтобы казахстанский рынок был привлекателен для иностранных интернет-компаний, процедуры регистрации максимально упрощены. Так, например, чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес налоговой администрации", - отметили в КГД. 

 
Список иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами, оказание услуг в электронной форме физическим лицам и оплаченную ими сумму налогов можно посмотреть по ссылке

 

Средняя зарплата в Казахстане выросла до 312 тысяч тенге

10.08.2022, 10:33 52386
Средняя зарплата в Казахстане выросла до 312 тысяч тенге
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во ІІ квартале 2022 года составило 312 011 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении - 8,9%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке во ІІ квартале 2022 года составило 196 728 тенге, сообщает Бюро национальной статистики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства - 35,5%, транспорта и складирования - 34,8%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 28,3%, более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения - 12,1% и предоставлении прочих видов услуг - 3,9%.
 
В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области - 31,3%. Наименьший рост отмечен в Нур-Султане - 14,2%, при этом в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентный пункт.
 

Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы). Медианная заработная плата - это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части - с заработной платой ниже и выше медианной", - пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.

 

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