Курс тенге обвалился по итогам торгов

По итогам утренних торгов на казахстанской фондовой бирже KASE американская валюта подорожала на 3,59 тенге.
Согласно данным сайта Kurs.kz, обменные пункты РК продают доллар по 505-506 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE), по результатам утренних торгов, доллар стоил 497,02 тенге, прибавив за день в цене 3,59 тенге.
Visa приостановила сотрудничество с "Банком ВТБ (Казахстан)" на срок действия санкций", - сообщили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)" на запрос Sputnik Казахстан.
Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами "Банка ВТБ (Казахстан)". Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно", - уточнили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)".
Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах", - сообщает Акорда.
Решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от Центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами", - пояснили в пресс-службе.
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