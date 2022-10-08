Курс доллара вырос на торгах Казахстанской фондовой биржи

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АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт подписал указ об утверждении Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документ содержит 7 стратегических направлений развития, нацеленных на осуществление системных реформ финансового сектора. Три из них имеют кросс-секторальный характер. Реформы в рамках данных направлений актуальны для всех сегментов финансового рынка и охватывают всех его участников. Еще 4 стратегических направления развития содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка - банков второго уровня, страховых организаций, участников рынка ценных бумаг и рынка микрофинансирования.
Направления развития:
1. Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовому сектору.
Этому будет способствовать совершенствование системы противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке и укрепление сотрудничества с зарубежными регуляторами.
2. Развитие инноваций, финансовых технологий новых бизнес-моделей и компетенций на финансовом рынке.
Оно будет осуществляться за счет стимулирования развития новых финансовых технологий, экосистем и компетенций на финансовом рынке.
3. Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.
В целях обеспечения добросовестной работы с потребителями будут внедрены поведенческие стандарты для финансовых организаций и стандарты финансовой инклюзии для вовлечения в финансовую систему всех групп потребителей.
4. Финансирование экономики и развитие банковского сектора.
Будут реализованы задачи по стимулированию кредитования бизнеса, совершенствованию механизмов банкротства и реабилитации заемщиков, созданию рынка неработающих активов, совершенствованию бизнес-процессов и процедур банков. Планируется принять меры по повышению эффективности механизмов возврата займов, вовлечению залогового имущества в экономический оборот, созданию институциональных и законодательных стимулов для появления частных инвесторов и управляющих на рынке стрессовых активов.
5. Развитие страхового сектора как инструмента защиты финансовых интересов.
Будет продолжена цифровизация страховых услуг, создана база данных страховой статистики для обеспечения справедливого тарифообразования и полноценного андеррайтинга клиентов, а также эффективного надзора и регулирования.
6. Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.
Будут реализованы мероприятия по повышению институционального и розничного спроса, проведению IPO, улучшению позиций Казахстана в международных индексах. Также будет продолжена масштабная технологическая модернизация инфраструктурных организаций фондового рынка для развития регионального учетно-расчетного хаба. Развитие рынка капитала будет осуществляться в тесном взаимодействии с МФЦА для повышения синергетического эффекта от функционирования двух бирж.
7. Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.
Будет расширен спектр предоставляемых субъектами рынка услуг для более полного удовлетворения спроса потребителей, реализованы меры по расширению и диверсификации источников фондирования субъектов рынка, приняты меры по улучшению качества и транспарентности микрофинансовых услуг, а также внедрению пропорционального регулирования субъектов рынка.
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