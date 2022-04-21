В обменных пунктах доллары покупают по 444 - 445 тенге, продают по 448,5 - 449 тенге.
Курс тенге на KASE составил 444,03 тенге за $1
20.04.2022, 16:20 2251
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"Банк ЦентрКредит" покупает "Альфа-Банк Казахстан"
20.04.2022, 21:26 1316
Фото: Depositphotos
Банк ЦентрКредит" станет новым акционером "Альфа-Банк Казахстан", купив 100% простых акций. АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров, сообщает пресс-служба БЦК.
После юридического завершения сделки "Банк ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка. Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.
Банк ЦентрКредит" готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.
Правила возврата превышения НДС изменились в Казахстане
19.04.2022, 16:04 6031
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министерство финансов РК внесло изменения в правила возврата превышения НДС. Поправки исключают возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые правила разработаны в соответствии со статьями 136 и 429 Налогового кодекса и регулируют взаимоотношения с бюджетом по возврату НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков. Изменения вступили в силу с 14 апреля 2022 года", - подчеркнули в Минфине.
В ведомстве отметили, что теперь в ходе проверок будет проводиться анализ взаиморасчетов с поставщиками через взаимосвязанные стороны, что исключит возможность возврата превышения НДС, образованного в результате применения серых схем.
Также исходя из практического опыта проверок в правила введены математические формулы расчета вместо текстовых формулировок. Формулы способствуют внедрению единообразной практики применения норм законодательства и исключают риск неверного определения суммы и субъективную оценку проверяющего", - пояснили в ведомстве.
Ранее действовавшие 15 отрицательных критериев сокращены до 12. Также дополнительно введены 12 положительных критериев, которые направлены на поддержку добросовестных производителей.
Кроме того, усовершенствован порядок расчета критериев. Если ранее отрицательные баллы присваивались за сам факт риска, то, по новым правилам, баллы присваиваются по масштабу риска.
В Минфине отметили, что новые правила будут стимулировать добросовестных производителей с положительной налоговой историей и способствовать созданию равных условий для всех участников бизнеса.
Проект приказа был размещен на сайте legalacts.egov.kz для публичного обсуждения с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года. На все замечания и предложения были предоставлены ответы с обоснованиями. Соответственно, соблюдены все процедуры и сроки внесения изменений в нормативные правовые акты.
Доллар подешевел по итогам вечерних торгов
18.04.2022, 17:43 8996
Фото: Depositphotos
Курс евро установлен Нацбанком в 491,25 тенге.
В обменниках доллары покупают/продают по 445 - 454 тенге, евро - по 481 - 493 тенге.
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
18.04.2022, 09:48 10571
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 704,9 млрд тенге. В марте 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 234,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 163,4 млрд тенге, сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 245,6 тысячи человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 апреля 2022 года составил 105 344 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Доллар подорожал по итогам торгов
15.04.2022, 17:28 17456
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 454,45 тенге, прибавив 4,92 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге. Курс рубля составил 5,58 тенге.
В обменниках доллары покупают/продают по 450/458 тенге.
Нацбанк Казахстана предупредил об активизации телефонных мошенников
15.04.2022, 16:04 18321
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые под предлогом разбирательств по возможным фактам мошеннических действий представляются работниками Нацбанка и получают персональные данные казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства. После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства. Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды)", - сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан.
Полученные данные используются в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.
В пресс-службе напомнили, что Национальный банк Казахстана:
не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами;
не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня.
Счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
В случае получения подозрительных писем или подобных звонков "от Национального банка" необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде.
Срок получения гарантийных выплат вкладчиками ликвидируемых банков истекает 1 мая
15.04.2022, 11:39 19476
По состоянию на 15 апреля 2022 года в Казахстане в процессе ликвидации находятся 9 банков, вкладчикам которых выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 млрд тенге.
В КФГД напомнили, что в процессе ликвидации находтся АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Эксимбанк Казахстан", АО "Qazaq Banki", АО "Банк Астаны", АО "Tengri Bank" и АО "AsiaCredit Bank ("АзияКредит Банк")".
Вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", который был ликвидирован позже, могут получить гарантийное возмещение до 3 июля текущего года включительно.
Заявление на выплату можно подать как традиционным способом, так и онлайн через электронный портал выплат (ЭПВ), где также есть возможность проверить сумму, доступную к выплате, и отследить статус обращения. С письменным заявлением депозиторы могут обращаться через банки-агенты, которые назначаются для осуществления выплат вкладчикам лишенного лицензии банка. Более подробно с информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на их сайтах", - проинформировали в ведомстве.
После истечения срока выплаты невостребованная гарантийная сумма будет переведена на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ для учета добровольных пенсионных взносов. Перевод, согласно закону РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", осуществляется КФГД в течение 30 календарных дней. Таким образом, клиенты указанных восьми ликвидируемых банков могут ожидать перечисления своих средств в ЕНПФ до 31 мая, а АО "Capital Bank Kazakhstan" - до 2 августа текущего года включительно.
Вкладчику, пропустившему срок выплат по уважительной причине, стоит обратиться с письменным заявлением напрямую в КФГД. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительную причину. К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами РК или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом", - пояснили в КФГД.
В ЕНПФ в свою очередь отметили, что невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков суммы гарантийного возмещения будут зачислены на индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов, открытые на имя вкладчиков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.
Невостребованная сумма гарантийного возмещения зачисляется в ЕНПФ при соответствии персональных данных вкладчика данным, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у вкладчика действующего документа, удостоверяющего личность. Также необходимо наличие у вкладчика ИПС с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов, и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и (или) добровольных пенсионных взносов.
Но для этого вкладчикам не стоит специально обращаться в ЕНПФ - если все условия совпадают, суммы перечислятся в ЕНПФ автоматически.
В ЕНПФ также сообщили, что зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие пенсионные активы. Эти суммы будут приносить инвестиционный доход вкладчику (получателю).
"Альфа-банк Казахстан" столкнулся с дефицитом ликвидности
14.04.2022, 09:45 23926
Фото: Depositphotos
С 7 апреля 2022 года осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге. В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте", - говорится сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
По информации ведомства, банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами.
Кроме того, для привлечения дополнительной тенговой ликвидности банком приняты меры по продаже части ссудного портфеля другим банкам второго уровня в Казахстане. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу "Альфа-банка Казахстан" из санкционного списка.
Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение "Альфа-банком" своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. По результатам принятых мер в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты", - заверили в ведомстве.
В АРРФР также сообщили, что в соответствии с генеральной лицензией № 23 управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении "Альфа-банка" в список SDN непосредственной датой введения санкций является 6 мая 2022 года.
Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что все казахстанские банки имеют возможность работать с "Альфа-банком" до эффективной даты вступления санкций и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.
В период до 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам "Альфа-банка Казахстан" будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги.
Альфа-банк Казахстан" является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком", - заверили в агентстве.
Ранее сообщалось, что срок завершения сделок со "Сбербанком" продлили на три месяца - до 12 июля 2022 года.
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