27.06.2025, 10:40 4011
Минимальную заработную плату пересмотрят в Казахстане
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова сообщила, что ведомство пересмотрит размер минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства.
На сегодня несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей, и все они лягут в основу расчета МЗП", - сказала министр.
По ее словам, точные цифры, как изменится МЗП, будут понятны после всех исследований. Произойдет это до конца года, чтобы "повысить МЗП к началу следующего года".
Она напомнила, что в 2024 году впервые была утверждена методология определения МЗП в зависимости от производительности труда и от уровня инфляции.
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23.06.2025, 13:37 18246
Около 8 млн казахстанцев освободят от налогового декларирования Дополнено
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов сегодня в кулуарах сената рассказал, кого освободят от заполнения налоговых деклараций.
Сенат одобрил норму, при которой 8 млн человек освобождаются от декларирования. Это те физические лица, которые получают только заработную плату, какую-то социальную помощь", - уточнил вице-министр.
Он также пояснил, почему это было сделано.
Многие процессы оцифрованы. 87% покупок у нас производится безналичным путем. Все необходимые данные мы получаем от международных институтов. Поэтому решение было принято по физлицам, которые самостоятельно не исчисляют налоги, освободить от декларирования. Потому что за них налоговые обязательства выполняет работодатель, агент. Мы от них отчетность и так получаем за каждого работника и эти данные у себя храним", - рассказал Биржанов.
Он подчеркнул, что 8 млн казахстанцев нет необходимости сдавать налоговую отчетность.
Дополнено 23.06.2025, 14.50
Заместитель министра финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената пояснил, как будут проверять дорогостоящие покупки жителей Казахстана, передает корреспондент агентства.
По словам Биржанова, казахстанцы должны будут объяснить происхождение средств, если делают крупные покупки, несоразмерные c официальными доходами, отмечает tengrinews.kz.
Если бабушка, условно, купит имущество стоимостью более 20 тысяч МРП - это более 80 млн тенге, то бабушка должна задекларировать, показать источники доходов, откуда она получила эти доходы, чтобы купить тот же Ferrari или коттедж. Это тоже контролируется. Эта норма осталась - то, что крупные приобретения должны декларироваться", - цитирует zakon.kz Ержана Биржанова.
Напомним, сегодня депутаты сената внесли поправки в Налоговый кодекс и вернули его в мажилис на доработку.
19.06.2025, 15:33 37956
Что влияет на колебание курса валют в Казахстане, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов объяснил, какие факторы сегодня влияют на колебания курса валют, передает корреспондент агентства.
Основной фактор - это начавшийся сезон отпусков. Лето такой сезон, в котором присутствует спрос со стороны физлиц на валюту. В большей степени на доллары, в какой-то степени на евро. Второе значимое - это начало реализации бюджетных и квазигосударственных программ. Те деньги, которые в бюджеты определены, они фактически доходят до бюджетных администраторов, то есть до тех, кто их по факту тратит, - только к июню. Соответственно, сейчас начался активный этап реализации инвестиционных проектов. Многие из них завязаны в части импорта оборудования, соответственно, мы видим повысившийся уровень торговли", - пояснил глава Нацбанка.
Напомним, в мае курс тенге в мае укрепился на 0,3%.
19.06.2025, 12:12 40736
Холдинг "Байтерек" вернет в Нацфонд 23 млрд тенге
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - До конца 2025 года Национальный управляющий холдинг "Байтерек" возвратит порядка 23 миллиардов тенге неиспользованных средств в Национальный фонд Казахстана, передает корреспондент агентства.
В ходе заседания сената парламента депутат Сергей Карплюк спросил у министра финансов РК Мади Такиева, как прорабатывается механизм возврата неосвоенных средств в Нацфонд страны.
Эффективность использования средств Нацфонда всегда вызывала много вопросов - это и траты на текущие цели, и порой невостребованность и неосвоение средств Нацфонда. Долго не решался вопрос своевременного возврата неосвоенных средств. Наконец в новом Бюджетном кодексе предусмотрено, что неиспользованные средства целевого трансферта обязательно возвращаются в Нацфонд. Остается вопрос, что делать с займами, выданными квазигоссектору из Нацфонда, по которым срок возврата еще не наступил, но конечными заемщиками они возвращены. Эти средства аккумулируются на счетах квазигоссектора и не могут быть вовлечены в экономические обороты", - сказал сенатор.
Он напомнил, что в период с 2014 по 2019 год холдинг "Байтерек" в рамках облигационного займа на 30 лет привлек средства из Нацфонда. Часть средств была направлена в Банк развития Казахстана на финансирование госпрограммы индустриально-инвестиционного развития на 2015-2019 годы с возвратом в 2034 году. В 2024 году заемщиками уже погашено 20,6 миллиарда тенге, но программа завершена, то есть нет целевого назначения использования этих средств, а значит, их нельзя повторно использовать.
Механизм возврата таких средств тоже отсутствует, что привело к образованию на счетах остатков - это касается БРК. И в дальнейшем эта сумма будет только увеличиваться. Прорабатывается ли механизм возврата и зачисления в Нацфонд таких средств от использования займов?" - задал вопрос депутат.
В своем ответе глава Минфина отметил, что из Нацфонда было выделено 3,6 триллиона тенге облигационных займов, в том числе "Байтереку" - 963 миллиарда тенге.
Из этой суммы у нас уже погашено 453 миллиарда тенге, остаток - 3,1 триллиона тенге. Основной возврат облигационных займов предполагается с 2034 года. Но есть моменты, когда заранее происходит оплата. Механизм мы выработали - в прошлом году внесли изменения в концепцию управления госфинансами, где мы запретили повторное использование этих средств. В новый Бюджетный кодекс мы тоже внесли нормы о том, что средства Нацфонда нельзя класть на депозит и получать другие выгоды. Что касается "Байтерека", у нас есть график до декабря этого года - порядка 23 миллиарда тенге будет возвращено в Нацфонд", - сообщил Мади Такиев.
Напомним, доходы Нацфонда составили $1,4 млрд с начала года.
18.06.2025, 10:44 51131
Средний размер пенсии в Казахстане на 1 июня составил порядка 143 тыс. тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 745,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 564,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 181,2 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июня 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 481 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2025 года составил 143 502 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 814 тенге, базовой пенсии - 47 688 тенге", - уточнили в Минтруда.
18.06.2025, 09:31 52106
Снижение ставки по ипотечным займам в Казахстане планируют приостановить до 1 ноября
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован проект совместного постановления правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и правления Национального банка РК, касающийся определения предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения.
Приостановить до 1 ноября 2025 года действие пункта 1 совместного постановления правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 16 августа 2024 года № 62 и правления Национального банка Республики Казахстан от 19 августа 2024 года № 45 "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения", - говорится в документе.
На период приостановления предлагается определить предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:
- по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, - 46 процентов по беззалоговым банковским займам; 35 процентов по банковским займам, обеспеченным залогом; 25 процентов по ипотечным жилищным займам;
- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, - 46 процентов;
- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете - менее 0,3 процента в день, но не более 179 процентов.
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят ипотеку на незаконно построенное жилье.
10.06.2025, 11:02 81151
Обменник отказался менять валюту: в Нацбанке разъяснили порядок действий
Фото: Pexels.com
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана в связи с участившимися обращениями населения разъяснил порядок осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой на территории республики.
Также в Нацбанке разъяснили порядок действий в случае необоснованного отказа в обмене.
Согласно правилам осуществления обменных операций, годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, которые:
- являются законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны-эмитента;
- соответствуют полному описанию, указанному в справочных материалах страны-эмитента.
Порядок осуществления покупки и продажи негодных и неплатежных банкнот иностранной валюты
Банкноты иностранной валюты признаются неплатежными, если они выведены из обращения банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, а также негодными - при наличии разрывов, повреждений и других дефектов. Полный перечень признаков доступен на сайте НБК. Покупка и замена таких банкнот осуществляется только уполномоченными банками, имеющими договоры с иностранными банками на проведение инкассовых операций", - пояснили в Нацбанке.
Комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости. При этом клиент подписывает письменное согласие на условия инкассо и информируется о возможности отказа со стороны банка-эмитента (иностранный банк) в проведении обмена.
Порядок действий при необоснованном отказе в осуществлении покупки и продажи годных к обращению банкнот иностранной валюты
Не допускаются ограничения по номиналу и году выпуска наличной иностранной валюты, если они являются годными к обращению. Обменный пункт не вправе отказать физическому лицу в обмене валюты при наличии у него необходимой суммы в иностранной и национальной валюте, за исключением следующих случаев:
- применение мер, предусмотренных требованиями закона о ПОД/ФТ;
- непредоставление документа, удостоверяющего личность, или данных, подтверждающих личность, через сервис цифровых документов.
В случае необоснованного отказа в обменной операции граждане вправе подать жалобу в территориальный филиал Национального банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе следует указать обстоятельства отказа и приложить имеющиеся документы для принятия соответствующих законом мер.
Информацию по контактным данным территориальных филиалов НБК можно найти на официальном интернет-ресурсе НБК.
02.06.2025, 11:03 108851
Курс тенге в мае укрепился на 0,3%
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.Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам мая курс тенге укрепился на 0,3%, до 510,82 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 246 до 238 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долл. США. Продажи валюты из Национального фонда за май составили 988 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов или около 52 млн долларов США в день", - говорится в сообщении.
В июне Нацбанк планирует продать валюту из Нацфонда в размере от 700 до 800 млн долларов США для выделения трансфертов в республиканский бюджет.
В рамках операций зеркалирования в мае было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение июня в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - подчеркнули в Нацбанке.
Валютные интервенции в мае не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 356 млн долл. США", - отметили в пресс-службе.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Национальный банк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов США или около 6% от общего объема торгов.
В пресс-службе финрегулятора подчеркнули, что для сохранности пенсионных активов ЕНПФ и получения реальной доходности в долгосрочном периоде приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Прогнозируемый объем приобретения валюты в июне для этих целей не превысит 250 млн долларов США", - уточнили в Нацбанке.
Там добавили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - резюмировали в банке.
Напомним, в прошлом месяце тенге ослаб на 1,6%.
Ранее эксперты пересмотрели инфляционные ожидания в сторону повышения. На 2025 год ожидания повышены с 10,6 до 10,7%. Также сообщалось, что исполнение годового плана по налоговым сборам в Нацфонд упало до 13%.
28.05.2025, 12:32 125711
В Казахстане будут проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент агентства.
Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а "Правительство для граждан" - по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - сообщил депутатам заместитель председателя Агентства по финмониторингу РК Женис Елемесов.
Как отметил зампредседателя АФМ, это позволит эффективнее выявлять подозрительные финансовые операции.
Также законопроектом предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при проведении процедур надлежащей проверки клиентов (их представителей) и их бенефициарных собственников.
В мажилисе отметили, что поправками впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем одобренным законопроектом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести АФМ.
Кроме того, усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
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