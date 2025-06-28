Минимальную заработную плату пересмотрят в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова сообщила, что ведомство пересмотрит размер минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства.





На сегодня несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей, и все они лягут в основу расчета МЗП", - сказала министр.





По ее словам, точные цифры, как изменится МЗП, будут понятны после всех исследований. Произойдет это до конца года, чтобы "повысить МЗП к началу следующего года".





Она напомнила, что в 2024 году впервые была утверждена методология определения МЗП в зависимости от производительности труда и от уровня инфляции.