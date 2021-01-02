Насколько снизится комиссионное вознаграждение АО "ЕНПФ"

Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан №132 от 27 ноября 2020 года установлены величины комиссионного вознаграждения акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" на 2021 год: 2,0 процента от суммы инвестиционного дохода; 0,01 процента в месяц от пенсионных активов, передает Kazakhstan Today.

Отметим, что согласно статье 53 закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" устанавливается предельная величина комиссионного вознаграждения для ЕНПФ в размере не выше 7,5 процента от инвестиционного дохода и 0,025 процента в месяц от пенсионных активов.

Таким образом, устанавливаемые c 1 января 2021 года фактические величины комиссионного вознаграждения ниже установленных законом предельных величин:

- от суммы инвестиционного дохода - в 3,75 раз;

- от пенсионных активов - в 2,5 раза.

Единый накопительный пенсионный фонд совместно с Национальным банком Республики Казахстан ежегодно проводит работу по снижению комиссионного вознаграждения и оптимизации расходов фонда. Напомним, что размер комиссий ЕНПФ ежегодно определяется правлением Национального банка. В частности, на 2020 год размер комиссии был существенно снижен с 5% до 2% от инвестиционного дохода и с 0,015% до 0,011% в месяц от пенсионных активов", - отметили в фонде.

В соответствии с законом ЕНПФ получает оба вида комиссионного вознаграждения и покрывает все расходы, в том числе связанные с инвестиционным управлением пенсионными активами. Рост собственного капитала ЕНПФ и инвестирование собственных активов позволяет обеспечивать дальнейшее снижение размеров комиссионного вознаграждения.

Снижение относительных и абсолютных величин комиссионного вознаграждения является результатом проводимой работы Национального банка, как доверительного управляющего пенсионными активами, и ЕНПФ, как единого оператора по инвестиционному учету финансовых инструментов, персонифицированному учету индивидуальных пенсионных счетов, оказанию пенсионных услуг вкладчикам и получателям.

В целом снижены комиссионные расходы на инвестиционное управление и кастодиальные услуги, уменьшены административные расходы ЕНПФ в результате проведенной работы по автоматизации бизнес-процессов и повышению производительности труда работников, переводу пенсионных услуг в электронный формат и увеличению их доли в общем объеме операций, а также за счет покрытия части административных расходов из доходов от инвестирования собственных активов.

Существенное сокращение величин комиссионного вознаграждения положительно сказывается на росте инвестиционных доходов и пенсионных накоплений вкладчиков и получателей.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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