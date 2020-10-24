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Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты к 100-летию Жубана Молдагалиева

23.10.2020 6832
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "JUBAN MOLDAGALIEV.100 JYL" из серии монет "Выдающиеся события и люди" из сплава мельхиор МН 25 номиналом 100 тенге, передает Kazakhstan Today. 

Как сообщили в Нацбанке, монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, качеством "brilliant uncirculated", номиналом 100 тенге, тиражом 7000 штук.
 
Выпуск монет приурочен к 100-летию со дня рождения народного писателя Казахской ССР, казахского поэта Жубана Молдагалиева, автора произведений "Орлиная степь", "Я – казах", "Песнь о Песне", "Сель" и других. Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка Казахстана.
 
На аверсе монеты в центральной части изображен государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. По окружности монеты – надпись "QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN". В нижней части – надпись "100 TENGE", обозначающая номинал монеты.
 
На реверсе монеты расположено портретное изображение Жубана Молдагалиева. Слева от изображения - надписи "100 JYL", "2020", обозначающие юбилейную дату и год чеканки. В верхней части монеты расположена надпись "JUBAN MOLDAGALIEV".

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и предназначены для продажи по коллекционной стоимости.
 
Коллекционные монеты номиналом 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
 
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
 

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