Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольныхПрокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
24.02.2025, 11:16 8516
Назначен глава фонда развития предпринимательства "Даму"
Фото: фонд Даму
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы представил коллективу фонда "Даму" нового председателя правления Фархата Сарсекеева. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Фархат Сарсекеев родился в 1984 году. Окончил Казахский Национальный технический университет имени К.И. Сатпаева и Казахскую академия труда и социальных отношений.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковском секторе. В 2019-2023 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
С 2023 года до настоящего времени являлся управляющим директором по корпоративному бизнесу АО "Фридом Банк Казахстан".
Ранее сообщалось о запуске масштабной кампании по финансированию бизнеса в Казахстане.
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24.02.2025, 13:43 6826
КФГД отходит от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с марта Казахстанский фонд гарантирования депозитов перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке, сообщили в пресс-службе фонда.
Начиная с 2008 года КФГД устанавливал предельные ставки для всех банков, в случае превышения которых банки должны были уплачивать значительный повышенный взнос в резерв фонда, предназначенный для выплаты гарантийного возмещения. "Потолок" ставок эффективно ограничивал агрессивную депозитную политику банков, но, тем не менее, являлся прямым вмешательством в функционирование рынка.
Первые шаги к переходу на рыночное регулирование были сделаны КФГД в 2018 году: вместо установления двух предельных ставок по депозитам в тенге и в валюте фонд начал ежемесячно определять предельные ставки в разрезе групп вкладов на основе рыночных ставок. Вместе с тем, большой временной лаг между рыночными и предельными ставками замедлял трансмиссию денежно-кредитной политики на депозитный рынок, из-за чего механизм по-прежнему требовал директивного вмешательства", - рассказали в пресс-службе фонда.
Для отхода от данной практики и внедрения гибких, адаптивных к рынку механизмов с 1 января 2024 года КФГД отменил установление предельных ставок по депозитам в тенге для большинства банков. Предельные ставки сохранились только для небольшого количества банков, которые, по методике КФГД, были отнесены к категории менее чем хорошо капитализированных. При этом, в целях предотвращения значительных скачков ставок и перетоков вкладов на депозитном рынке для всех банков был введен взнос за системный риск, размер которого зависит от степени отклонения их ставок от рыночного уровня. Данная мера оказалась эффективной и запустила рыночные механизмы на депозитном рынке - все банки стали более осознанно и взвешенно подходить к ценообразованию и придерживаться рыночного уровня.
Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
В связи с реализуемой реформой регулирования ставок на депозитном рынке, с февраля 2025 года КФГД перестает публиковать информацию о предельных ставках по депозитам в тенге на сайте. Вместо этого, начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Мы ожидаем, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам. Ставки по тенговым депозитам будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков при установлении ставок теперь будет являться рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков", - сказал глава КФГД Адиль Утембаев.
Например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию. Несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что вклады в казахстанских банках приближаются к 40 трлн тенге.
24.02.2025, 11:04 9226
В Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда. Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата. Об этом сообщили в пресс-службе ВАП.
Деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.
В ходе заседания руководитель комиссии отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.
Нам необходимо перезапустить работу комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд - детям".
Осуществляемые трансферты из Нацфонда должны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил глава государства", - подчеркнул председатель ВАП.
По его словам, задачами на предстоящий период станут:
- проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;
- формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.
В рамках заседания участники обсудили вопросы обновления состава комиссии, регламентации ее деятельности в новом формате, повышения качества формируемых заключений и т.д.
Напомним, в начале февраля президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда.
14.02.2025, 10:15 36921
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 234,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 445 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 789 тенге, базовой пенсии - 47 459 тенге.
Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
04.02.2025, 14:35 62061
Доллары старого образца на сумму 48 млн выкупил Нацбанк у коммерческих банков
Достигнута договоренность с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 48 миллионов долларов США старого образца выкупил Национальный банк у банков второго уровня и отправил в ФРС США.
В 2024 году Национальный банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж. Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США", - рассказали в Нацбанке.
В результате проведенной работы Нацбанк достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%.
Отмечается, что Национальный банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.
31.01.2025, 15:00 83936
Более 1 трлн тенге составили безнадежные займы банков на начало года - Нацбанк
Самая большая доля безнадежных займов в ссудном портфеле сложилась у АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и составила 10,9%
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней составили на начало 2025 года 1,09 трлн тенге, следует из отчета Национального банка Казахстана.
Согласно данным Национального банка, самая большая доля безнадежных займов в ссудном портфеле сложилась у АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и составила 10,9%, далее следуют АО "Нурбанк" - 8,33% и АО "Евразийский банк" - 6,69%.
Напомним, в 2024 году объем выданных кредитов населению вырос более чем на 20%.
31.01.2025, 10:08 86141
"Нацфонд - детям": какая сумма находится на счетах юных казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года в рамках программы "Национальный фонд - детям" в очередной раз начислены целевые требования детям-гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет (включительно). Лицам, которым в 2025 году исполняется 18 лет, зачислены целевые накопления на целевые накопительные счета (ЦНС). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Общее количество участников программы составило 6 921 035 детей. Из них 324 430 участникам в 2025 году исполняется 18 лет. Сумма целевых требований на одного ребенка, начисленная в 2025 году, рассчитана исходя из данных о количестве детей - граждан Казахстана по состоянию на конец 31 декабря 2024 года и информации от Национального банка РК об общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда, которая составила 888 794 506 долларов США.
Всем детям за отчетный год была начислена одинаковая сумма, которая составила 129 долларов 38 центов США на одного ребенка.
При определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений по итогам 2024 года также учтено количество детей, которые по каким-то причинам при начислении средств по итогам 2023 года не были включены в список участников целевых требований/получателей целевых накоплений. После получения обновленных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" участникам целевых требований начислены средства, включая целевые требования и инвестиционный доход за пропущенный период", - отметили в ЕНПФ.
Кроме того, сообщается, что при определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений за 2024 год учтены дети - граждане РК, принявшие гражданство Казахстана в 2024 году, а также умершие дети в течение 2024 года. Целевые требования и целевые накопления умерших лиц наследуются в порядке, установленном законодательством РК. При этом целевые требования детей, умерших в 2024 году, зачислены на ЦНС в ЕНПФ.
Вместе с тем при определении количества участников программы по итогам 2024 года не учитывались дети, утратившие право на получение целевых требований/накоплений в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан, или дети, ранее учтенные, но не имевшие права быть участниками/получателями. При этом целевые требования/накопления таких участников были распределены между другими участниками программы в установленном порядке", - уточнили в фонде.
Таким образом, при подсчете количества участников программы "Нацфонд - детям" и начислении детям средств в 2025 году учтены все вышеуказанные факторы.
Кроме того, детям, которым в 2024 году поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые требования/целевые накопления ребенка, который уже два года участвует в программе, составили 232 доллара 94 цента", - сообщили в ЕНФП.
По данным фонда, завершили свое участие в программе дети, родившиеся в 2006 году и достигшие 18 лет в 2024 году. Напомним, их количество в 2024 году составило 304 815 человек. Они получили право по достижении совершеннолетия использовать свои целевые накопления, поступившие на ЦНС, открытые в ЕНПФ в 2024 году автоматически, в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, посредством подачи заявлений через интернет-ресурсы уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ.
По состоянию на 1 января 2025 года АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей - граждан РК, достигнувших 18 лет) 53 001 заявление на сумму порядка 5,32 млн долларов США.
Напомним, что целевые накопления перечисляются в долларах США и хранятся на целевом накопительном счете в ЕНПФ в течение 10 лет. Если в течение этого срока гражданин не использует данные средства, то они автоматически переводятся на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, который автоматически открывается на его имя, в тенге по официальному курсу Национального банка РК на дату перевода. Получение накоплений с добровольного пенсионного счета будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений в рамках программы, а также накапливаемый инвестиционный доход в долларах США и предоставляет информацию об участниках программы.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на сайте kids.enpf.kz. Здесь можно ознакомиться с условиями программы, получить рекомендации, ответы на интересующие вопросы. Кроме того, на сайте представлена история формирования целевых требований и целевых накоплений в разбивке по годам рождения детей, где будут указаны начисленные суммы, инвестиционный доход, а также год зачисления целевых накоплений (ЦН) на целевой накопительный счет в ЕНПФ.
Данные о начислениях по своему ребенку, не достигшему 18 лет, родители также могут проверить в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile, в приложениях банков второго уровня.
Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile.
Со статистикой по участникам целевых требований и получателям целевых накоплений, а также использованию целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе регионов можно будет ознакомиться на сайте enpf.kz.
Напомним, что программа "Нацфонд - детям" направлена на предоставление поддержки юным казахстанцам в целях улучшения жилищных условий и/или получения образования. Ежегодно детям за каждый год участия в программе в начале года, следующего за отчетным, начисляются средства из Нацфонда в виде целевых требований/накоплений, а также инвестиционный доход до достижения 18 лет.
Как сообщалось ранее, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 доллара.
30.01.2025, 10:59 92471
Евразийский банк развития вошел в состав AAOIFI
Цель вступления - укрепить исламское финансирование в Центральной Азии и за ее пределами
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Это сделано с целью укрепления исламского финансирования в Центральной Азии и за ее пределами, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Партнерство ЕАБР с AAOIFI будет способствовать внедрению и интеграции стандартов исламского финансирования в регионе его деятельности, а также укреплению сотрудничества между финансовыми рынками мира. Благодаря стандартизации практики такое взаимодействие поддержит развитие трансграничных операций, привлечение инвестиций и укрепление потенциала в секторе исламского финансирования. Кроме того, расширение партнерских отношений позволит организовывать обучение, семинары и инициативы по обмену знаниями, что будет способствовать более глубокому пониманию принципов исламского финансирования и их применению", - сообщили в пресс-службе.
С учетом планов ЕАБР по созданию исламского банковского окна в 2025 году банк может стать одним из ключевых игроков в продвижении исламского финансирования в Центральной Азии. ЕАБР активно применяет такие инновационные инструменты, как "сукук", исламское проектное финансирование и цифровые финансовые платформы, создавая синергетический эффект между странами-участницами и рынком исламского финансирования.
Перед Центральной Азией открываются широкие экономические возможности, и углубление взаимодействия с AAOIFI будет способствовать интеграции региона в более широкую экосистему исламского финансирования. ЕАБР продолжает работать над диверсификацией экономик своих стран-участниц, и данное партнерство поможет открыть новые каналы для привлечения инвестиций, соответствующих нормам шариата, обеспечивая расширение доступа к финансовым услугам, достижение целей устойчивого развития и решение задач в сфере экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG)", - добавили в ЕАБР.
Объединяя усилия с AAOIFI, ЕАБР подтверждает свою готовность создавать единую платформу для финансовых операций, соответствующих нормам шариата и содействовать экономическому росту и процветанию региона в долгосрочной перспективе, резюмировали в банке.
Для справки
AAOIFI - Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Основана в 1991 году в Бахрейне. Является ведущей международной некоммерческой организацией, занимающейся разработкой и выпуском стандартов для мировой индустрии исламского финансирования. AAOIFI опубликовала в общей сложности 100 стандартов бухгалтерского учета, аудита, этики и управления в соответствии с нормами шариата. Организацию поддерживает ряд институциональных членов, включая центральные банки, регулирующие органы, финансовые учреждения, бухгалтерские и аудиторские фирмы, а также юридические компании из более чем 45 стран. Сегодня стандартам AAOIFI следуют все ведущие исламские финансовые учреждения, что способствует постепенной гармонизации международной практики исламского финансирования.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60 % инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.
15.01.2025, 17:35 140661
Сроки предоставления отчетности по валютным операциям клиентов сократят казахстанским банкам
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил о разработке проекта постановления "О внесении изменений в некоторые постановления правления Нацбанка РК по вопросам представления отчетности по валютным операциям".
Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов. Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер", - проинформировали в банке.
Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.
Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов", - пояснили в пресс-службе.
При этом отмечается, что операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в Республике Казахстан, будут проводиться в стандартном режиме.
Ранее сообщалось, что банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов.
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