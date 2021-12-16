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О ходе работы по внедрению цифрового тенге рассказали в Нацбанке

15.12.2021, 12:29 20236
О ходе работы по внедрению цифрового тенге рассказали в Нацбанке
Фото: profit.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Национальном банке Казахстана доложили о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект стартовал в текущем году и реализуется НБК в сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.
 

Цифровой тенге способен ускорить распространение финансовых технологий, обеспечить охват финансовыми услугами в регионах, стимулировать конкуренцию и инновации в индустрии платежей, а также повысить конкурентоспособность казахстанского финансового сектора на международном уровне", - рассказали в пресс-службе Нацбанка.

 
На начальной стадии НБК провел проверку жизнеспособности концепции цифрового тенге, получил экспериментальное подтверждение технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра, а также определил основные параметры модели цифровой валюты центрального банка для Казахстана.
 
В ходе пилотного проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге - от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифровой валюты.
 
Как отметили эксперты, конечное технологическое решение имеет ряд преимуществ:
 
1. Токенизация права собственности: цифровой тенге хранится у пользователя в виде токенов в цифровом кошельке на его мобильном устройстве (или другом носителе), что позволяет обеспечить полный контроль над деньгами.
 
2. Платежи в офлайн-режиме: пользователи цифрового тенге могут совершать покупки при отсутствии доступа в интернет как у самого клиента, так и у продавца.
 
3. Настраиваемая анонимность: детали транзакций могут быть скрыты от всех участников расчетов (в том числе по выбору пользователя) при обеспечении возможности проведения необходимых проверок.
 
4. Токены специального назначения: программируемость цифрового тенге позволяет закладывать ограничения на траты в структуру токена и упрощать отслеживание целевого использования.
 
5. Простота интеграции: инфраструктура цифрового тенге предоставляет возможность легкого подключения и реализации собственных сценариев использования для банков второго уровня и финтех-компаний, то есть как для традиционных, так и для новых игроков финансового рынка.
 
В пресс-службе рассказали, что при реализации проекта НБК опирался на международный опыт других центральных банков, существенно продвинувшихся в создании токенизированных розничных цифровых валют, а также технологических партнеров пилотного проекта, обладающих передовым опытом реализации проектов в области цифровых валют в Швеции, Сингапуре, Канаде, Еврозоне, США, Швейцарии, ЮАР и в других странах.
 

На следующем этапе, к июлю 2022 года, будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, количественного и качественного исследования потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и экспертных обсуждений. Приоритетом в выработке решения будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг", - проинформировали в Нацбанке.

 
В пресс-службе добавили, что решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников.
 

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Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество

15.12.2021, 16:30 13966
Казахстанцы смогут самостоятельно продавать залоговое имущество
Фото: Пресс-служба Нацбанка Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в кулуарах мажилиса ответила на вопросы относительно продажи залогового имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, после трагедии в Алматы, когда должник расстрелял 5 человек, Министерство юстиции в ускоренном порядке разработало законопроект, в котором усилили требования к оценочной деятельности и к залоговой политике банков, сообщает агентство Sputnik Казахстан
 

Предполагается, что стоимость реализации имущества на аукционе не может быть ниже 75%. Мы настояли на том, чтобы такой механизм был применим и во внесудебном порядке. На электронном аукционе имущество реализуется по решению суда. Как вы знаете, проблема была, что продавали за 50% от стоимости, сейчас установлен порог в 75%", - рассказала Абылкасымова.

 
Она также сообщила, что у казахстанцев появится возможность самостоятельно реализовать свое имущество по той стоимости, которую назначит независимый оценщик.
 

Также была проблема того, что оценка имущества была устаревшей. Мы ввели требование, чтобы была свежая оценка, независимыми оценщиками в течение последних 6 месяцев действовала. Если должника устраивает оценка банка, то он может ею воспользоваться. Если он с ней не согласен, он имеет полное право сам провести оценку и в течение трех месяцев самостоятельно реализовать свое имущество до того, как пройдет суд", - уточнила глава агентства. 

 
Ранее премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депзапрос сенатора Ляззат Сулеймен, рассказал, при каких обстоятельствах граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности.  

Напомним, в запросе Сулеймен предложила исключить участие банков в торгах по реализации залогового имущества и усилить контроль над деятельностью частных судебных исполнителей. 
 

ЕАБР профинансирует консультационное сопровождение по разработке 3D карты Казахстана

15.12.2021, 15:24 16231
ЕАБР профинансирует консультационное сопровождение по разработке 3D карты Казахстана
Фото: kommersant.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития профинансирует консультационное сопровождение проекта по разработке трехмерной геоинформационной системы в 17 крупных городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За счет средств Фонда технического содействия банка (ФТС ЕАБР) будет профинансировано полное консультативное сопровождение проекта, консультант по проекту - ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори". Предоставляемое техническое содействие банка включает в себя подготовку проектной документации и применение компетенций ЕАБР совместно с консультантом с применением механизма государственно-частного партнерства".

 
Трехмерная географическая информационная система - это технология, предлагающая совершенно иной способ создания и использования суперкарты, с помощью которой можно выполнять сложное планирование и анализ. Геоинформационная система позволит осуществить функциональное зонирование земельных участков, создать единую электронную карту земель, объектов недвижимости, дорог (цифровой Генеральный план города) в 3D- и 2D-формате. Трехмерная модель города будет представлена с реалистичными текстурами и точной фактической геометрией объектов, а также будут размещены тематические карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры городов. Одной из главных особенностей данной системы является возможность создания единой карты инженерных сетей города, которая позволит минимизировать риски аварийных ситуаций и несогласованность действий коммунальных служб. 
 
В геоинформационном центре в формате 2D и 3D будет отображена полная статистика по объектам городов с паспортами. На основе векторных цифровых 3D-моделей могут быть проведены точные расчеты расстояний, объемов насыпи, ревизия земель, границы участков, целевое назначение объектов. На сегодняшний день подобные геопорталы городов отсутствуют в Казахстане. Трехмерная геоинформационная система реализована только в Нур-Султане (концепция Smart City). В соответствии с задачей по созданию "умных" городов президент Токаев поручил продолжить реализацию концепции Smart City в городах страны на основе эталонного стандарта, учитывающего опыт Нур-Султана и других мировых мегаполисов, с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами. 
 

Техническое содействие в рамках финансирования инвестиционных проектов - одно из важных направлений работы ФТС ЕАБР, который позволяет подготовить их к финальной реализации. Качество проработанности, подготовленности проекта является краеугольным при финальной реализации. Ожидаемый результат от проекта для Банка - это заключенный договор ГЧП между государственным партнером и частным партнером. Геосистема повысит эффективность работы городских служб и создаст условия для перехода на "умные" технологии, применение которых позитивным образом скажется на ежедневной жизни городов и повысит качество жизни населения в них", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в рамках международного технологического форума Digital Bridge в октябре 2021 года поручил полностью оцифровать процедуру выделения земельных участков, а также ускорить работу по созданию единого кадастра недвижимости.
 

ЕАБР разместит на AIX двухлетние облигации в объеме $100 млн

15.12.2021, 09:43 25459
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) до конца 2021 года планирует разместить на Astana International Exchange (AIX) двухлетние облигации в объеме $100 млн. Об этом в ходе организованной AIX онлайн-встречи с эмитентами сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы приветствуем и выражаем готовность и дальше развивать наше партнерство с AIX, в том числе путем совместной работы по запуску операций РЕПО и института маркетмейкерства. Банк будет продолжать работу по построению кривой ЕАБР и до конца текущего года планирует разместить на AIX двухлетние облигации в объеме 100 миллионов долларов", - заявил Николай Подгузов. 

 
Заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев отметил, что банку удалось реализовать на бирже AIX несколько знаковых сделок как в качестве эмитента, так и в качестве организатора казахстанских выпусков, среди которых суверенные и квазигосударственные эмитенты. 
 

Дебютная сделка по размещению на AIX облигаций ЕАБР объемом 100 миллионов долларов США состоялась в 2020 году. В ноябре текущего года нам удалось закрыть еще одну важную для ЕАБР сделку из сегмента ESG - дебютный выпуск социальных облигаций объемом 20 миллиардов тенге", - сообщил Данияр Имангалиев.

 
Подчеркивая важность темы ESG для ЕАБР, управляющий директор - руководитель дирекции по фондированию банка Назира Сатбекова сообщила, что в этом году утверждена политика по выпуску "зеленых" и социальных облигаций, в рамках которой размещены два дебютных выпуска "зеленых" и социальных облигаций. 
 

Оба выпуска подтверждены аккредитованным верификатором и будут включены в реестр Международной ассоциации рынков капитала - ICMA. Средства инвесторов будут направлены на финансирование проектов Банка в области ESG, о чем мы планируем отчитываться в рамках годового отчета Банка. Роль Банка в повестке ESG в странах-участницах является очень важной и перспективной, и наша задача усиливать эту роль", - отметила Назира Сатбекова.

 
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет семь миллардов долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. 
 

Тенге вновь ослабил свои позиции по отношению к доллару

14.12.2021, 16:03 40687
Тенге вновь ослабил свои позиции по отношению к доллару
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вновь вырос и составил 434,84 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По результатам торгов на KASE, за прошедшие сутки доллар стал дороже на 1,28 тенге, за месяц валюта США подорожала на 4,84 тенге.
 
Как сообщает orda.kz, предыдущий коридор цены на доллар 420-430 уже не актуален. Вторую неделю валюта США торгуется свыше 430 тенге. Нацбанк был вынужден дважды повышать базовую ставку чтобы остановить инфляцию и обесценивание нацвалюты.
 
Стоимость доллара в обменниках также выросла. Доллар покупают по 435,5-436 тенге, продают по 437,5 тенге. 
 
Рубль подорожал незначительно, всего на 0,02 тенге и стоит 5,96 тенге. 
 

Значение индекса KASE снизилось на 1,8% в ноябре

13.12.2021, 15:03 59911
Значение индекса KASE снизилось на 1,8% в ноябре
Фото: twitter/kase_kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Казахстанская фондовая биржа KASE опубликовала отчет об основных итогах деятельности за ноябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам месяца значение индекса KASE снизилось на 1,8% и составило 3 684,07 пунктов, сообщается на сайте биржи. https://kase.kz/ru/news/show/1474337/
 
Объём сделок за прошедший месяц составил 2,9 млрд тенге. Это на 18,7%, или 671,2 млн тенге ниже октябрьских показателей. Больше всего продавались акции АО "Казахтелеком", их было продано на 572,9 млн тенге.
 
Единственные акции, которые подорожали в ноябре, - акции АО "Банк "ЦентрКредит". 
 
Капитализация рынка акций в ноябре снизилась на 8,4%, до 30,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга вырос на 6,4%, до 15,3 трлн тенге.
 
В то же время к концу второй декады ноября индекс KASE превысил отметку 3800 пунктов и обновил исторический максимум. 
 
По итогам месяца, физлицами зарегистрировано 8,4 тыс. новых лицевых счетов, всего с начала 2021 года зарегистрировано 81,8 тыс. счетов.
 

Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"

10.12.2021, 09:26 139696
Пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк"
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Пенсионные выплаты можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ раньше срока. Для наших клиентов эти изменения в Правила откроют новые возможности. Мы любим своего клиента и готовы его поддержать. Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты, хотя кажется уже открыли все. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка"", - сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. 

 
Пополнить депозит можно будет онлайн на платформе www.enpf-otbasy.kz. 
 

В целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров", - отметила Ляззат Ибрагимова. 

 
Она отметила, что для рассмотрения заявок будут подключены дистанционно работники филиалов банка. 
 

И большая просьба не ходить в филиалы, потому что есть видеозвонок, мобильное приложение, онлайн-сервис. И конечно, можно здесь задать все вопросы и получить все ответы", - добавила Ляззат Ибрагимова. 

 
Она напомнила, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. В первую очередь дана возможность реализовать свои права почти 200 тысяч вкладчикам по использованию своих единовременных пенсионных выплат. 
 
По ее словам, на портале www.enpf-otbasy.kz после 2 декабря увеличилось количество заявок. До этой даты поступало от 2 до 2,5 тысяч заявок ежедневно. 
 

Почти 170 тысяч взрослых трудоспособных казахстанцев подали заявки за неделю. Если средний коэффициент семейственности в стране равен 3,8, то 640 тысяч членов их семей чувствовали, что пытаются запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Теперь можно в спокойном режиме принять разумные решения. У заявителя есть 45 рабочих дней, чтобы подтвердить целевое использование. Если деньги поступили сегодня, есть время до 20 февраля, учитывая декабрьские праздники", - отметила председатель правления "Отбасы банка".


Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.  


 

Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год

09.12.2021, 10:40 177280
Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год
Фото: newsbtc.com
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на следующий год, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
В 2022 году решения по базовой ставке будут объявлены в 15.00 по времени Нур-Султана в следующие даты: 24 января; 7 марта; 25 апреля; 6 июня; 25 июля; 5 сентября; 24 октября; 5 декабря.

 

В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты

08.12.2021, 19:17 193114
В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра финансов РК от 26 ноября 2021 года внесены изменения в порядок определения рыночного курса обмена валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Минфин, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, когда АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:
 
  • по доллару рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару, сложившийся по состоянию на 15.30 по времени Нур-Султана;
  • по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару, сложившихся по состоянию на 16.00 по времени Нур-Султана в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.
 
Национальный банк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют.
 
Постановление и приказ вводятся в действие с 18 декабря 2021 года.
 

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