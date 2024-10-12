Объем внешнего долга Казахстана по итогам первого полугодия составил $166,7 млрд

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 сентября 2024 года превысили 20,9 трлн тенге. Рост за 8 месяцев составил более 3 трлн тенге, или 17%. За год пенсионные активы выросли на более 4,1 трлн тенге (или 24,7%). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.





96,25% накоплений казахстанцев сформированы за счет ОПВ, объем которых на 1 сентября составил порядка 20,1 трлн тенге (прирост за год - 23,9%, с начала года - 16,3%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 627 млрд тенге, увеличившись за год на 17,7%, с начала текущего года - на 10,3%. Наибольший прирост (49,2% за год, 33,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 7 млрд тенге.





С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 8 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 148,9 млрд тенге.





Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-август 2024 года составили порядка 1,78 трлн тенге (рост на 29,5%, или 406,01 млрд тенге, по сравнению с показателем прошлого года). Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 1 сентября составил порядка 1,9 трлн тенге. Его объем увеличился почти на 883,05 млрд тенге (или на 85,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 8 месяцев 2024 года составили 740 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода в 2 раза.





322,6 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.





Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 130,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 26%.





За указанный период также осуществлены выплаты по наследству - 40 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - более 26,1 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью - более 2 млрд тенге, выплаты на погребение - порядка 6,7 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 212 млрд тенге.





Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 817 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 945 752 тенге.





Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2024 года составило 16,7 млн единиц (рост с начала года составил 4,3 млн единиц или 35,2%, рост за год - 36%).