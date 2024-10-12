11.10.2024, 10:56 3506
Объем внешнего долга Казахстана по итогам первого полугодия составил $166,7 млрд
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 июля 2024 года составил $166,7 млрд, увеличившись с начала 2024 года на $3 млрд, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
C начала 2024 года внешний долг увеличился за счет операций платежного баланса на $2,7 млрд и стоимостных, курсовых и прочих изменений на $0,3 млрд", - отметили в Нацбанке.
Сообщается, что в структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 87,5% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой - усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.
В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (73,9%) и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (8%).
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06.10.2024, 12:07 15371
Минтранс намерен потратить более 9 млрд тенге из Нацфонда на развитие гражданской авиации
Фото: aeroport.kz
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта намерено потратить более 9 млрд тенге на развитие гражданской авиации.
Запрос о предоставлении дополнительных средств содержится в бюджетной программе "Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта", опубликованной на сайте "Открытые бюджеты".
На эти деньги планируется до конца этого года довести долю аэропортов соответствующих требованиям ИКАО до 94%.
Цель - развить гражданскую авиацию и воздушный транспорт в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в пояснении.
Целевой трансферт Минтранс просит выделить из средств Национального фонда РК.
На выделенные деньги Минтранс планирует до конца года реализовать 3 проекта:
- Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки аэропорта г. Балхаш;
- Реконструкция аэропорта в Балхаше;
- Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта в Павлодаре.
Ранее Минтранс определил места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан.
04.10.2024, 11:04 23831
Halyk получил премию от фонда "Қазақстан Халқына"
Фото: К. Канаев
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках прошедшей конференции по национальной благотворительности Halyk стал лауреатом премии "Қазақстан Халқынан".
Как отмечают организаторы, данная премия присуждается за выдающийся вклад в развитие и продвижение идей благотворительности и корпоративной социальной ответственности в Казахстане.
За последние 5 лет группа Halyk направила более 120 миллиардов тенге на благотворительность, включая собственные средства банка, благотворительного фонда "Халык" и личные вложения акционеров. И это не просто одноразовые спонсорские проекты. Это обширная, поэтапная и повсеместная работа, охватывающая разные слои населения и многостороннюю проблематику", - отметил в своей благодарственной речи заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев,
Стоит отметить, что в последние годы Halyk уделял большое внимание обучению финансовой грамотности в рамках масштабного проекта "Қарызсыз Қоғам", развитию образования, спорта и культуры, улучшению инфраструктуры регионов страны и оказанию помощи во время кризисных ситуаций странового масштаба.
Это то, что Halyk реализует на постоянной основе. То, что заложено в нашей корпоративной ДНК", - подытожил Даурен Сартаев.
Конференция по национальной благотворительности от Общественного фонда "Қазақстан Халқына" проводится с 2022 года. В этом году конференция была посвящена взаимодействию между партнерами-меценатами из числа крупного бизнеса, благотворительных фондов и НПО с целью объединения усилий для реализации социальных проектов.
04.10.2024, 08:47 25326
Казахстан выпустил еврооблигации на общую сумму $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК.
бврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора - АО "BCC Invest".
Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала", - проинформировали в Минфине РК.
В ведомстве отметили, что важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", - уточнили в Минфине.
В министерстве отмечают, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
03.10.2024, 11:06 28741
Казахстан выпустит еврооблигации на международных рынках
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках первого этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей. На втором этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска", - проинформировали в Минфине.
Отмечается, что данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития
24.09.2024, 10:08 45646
Пенсионные активы казахстанцев превысили 20,9 трлн тенге
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 сентября 2024 года превысили 20,9 трлн тенге. Рост за 8 месяцев составил более 3 трлн тенге, или 17%. За год пенсионные активы выросли на более 4,1 трлн тенге (или 24,7%). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
96,25% накоплений казахстанцев сформированы за счет ОПВ, объем которых на 1 сентября составил порядка 20,1 трлн тенге (прирост за год - 23,9%, с начала года - 16,3%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 627 млрд тенге, увеличившись за год на 17,7%, с начала текущего года - на 10,3%. Наибольший прирост (49,2% за год, 33,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 7 млрд тенге.
С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 8 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 148,9 млрд тенге.
Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-август 2024 года составили порядка 1,78 трлн тенге (рост на 29,5%, или 406,01 млрд тенге, по сравнению с показателем прошлого года). Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 1 сентября составил порядка 1,9 трлн тенге. Его объем увеличился почти на 883,05 млрд тенге (или на 85,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 8 месяцев 2024 года составили 740 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода в 2 раза.
322,6 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.
Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 130,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 26%.
За указанный период также осуществлены выплаты по наследству - 40 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - более 26,1 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью - более 2 млрд тенге, выплаты на погребение - порядка 6,7 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 212 млрд тенге.
Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 817 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 945 752 тенге.
Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2024 года составило 16,7 млн единиц (рост с начала года составил 4,3 млн единиц или 35,2%, рост за год - 36%).
17.09.2024, 19:53 59456
В Казахстане пересмотрят условия блокировки банковских счетов
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 сентября, в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планами пересмотреть размер долга, при наличии которого будут блокировать банковские счета.
Ержан Биржанов сообщил, что меры принудительного взимания уже работают, когда налоговая задолженность достигает 6 (МРП), или 22,1 тыс. тенге.
По социальным платежам меры принимаются, если задолженность составляет более 1 тенге. В рамках новых подходов мы будем дифференцировать сумму задолженности. Мы предлагаем до 20 МРП, это 73 840 тенге, не принимать меры принудительного взимания, то есть не будем закрывать счета", - рассказал вице-министр.
Казахстанцам, чей долг по соцвыплатам составляет 20 МРП или выше, будут направлять извещения. Следующая градация - от 20 до 45 МРП, то есть от 73,8 до 166,1 тыс. тенге. В этом случае налогоплательщику направят уведомление, что необходимо погасить задолженность, иначе в течение 30 дней будут приняты меры.
Если налогоплательщик не погасил, то в этом случае мы будем вынуждены закрыть счета. Если налогоплательщик, опять же, не исполнил и у него сумма превышает более 166 тысяч тенге, это свыше 45 МРП, то мы уже приостанавливаем не только счета, мы уже идем на опись имущества, взыскание за счет дебитора, то есть это уже третья мера. Мы начали дифференцировать сумму задолженности", - сообщил Биржанов.
Уведомления будут приходить, по его словам, по всем возможным каналам, в том числе на электронную почту.
Напомним, в декабре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз" сообщил, что блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности.
16.09.2024, 09:58 63401
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 275 тенге, базовой пенсии - 42 597 тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 488,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 783,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 705 млрд тенге.
По состоянию на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 405 тыс. человек.
03.09.2024, 21:26 85091
В рамках программы "7-20-25" выдано 75 805 займов - Нацбанк
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 августа выдано 75 805 займов на сумму 1,043 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
В Астане выдано 27 608 займов на 438,4 миллиарда тенге, Алматы - 15 526 займов на 243,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5608 займов на 70,9 миллиарда тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?