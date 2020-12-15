Онлайн-покупки и платежи становятся для казахстанцев основным способом расчёта

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Онлайн-оплата становится основным способом расчёта для жителей РК. За десять месяцев текущего года казахстанцы совершили через Интернет и мобильный телефон покупки и прочие платежи на 21,3 трлн тенге. Это втрое больше, чем годом ранее, и в 331 раз больше, чем пять лет назад, передает Kazakhstan Today.

От безналичных платежей по казахстанским и зарубежным картам, использованным в РК, это составляет уже 81,4%, против 69,9% годом ранее и всего 9,9% пять лет назад; от совокупного оборота по платёжным картам - 53,6%, против 30% годом ранее и всего 1% в 2015 году, сообщает Finprom.kz

Казахстанские фининституты всесторонне развивают рынок онлайн-оплаты. Появляются новые сервисы, выгодные предложения и современные технологичные решения. В том числе казахстанские банки создают свои продающие онлайн-площадки, где можно купить через сайт или мобильное приложение самые различные товары в рассрочку или в кредит, в зависимости от сроков.

По данным Speedtest Global Index, скорость фиксированного широкополосного интернет-подключения в Казахстане в целом достаточно неплохая: в октябре страна занимала 63-е место из 176 в мире - этот показатель сразу на 4 пункта выше, чем месяцем ранее, и на 6 позиций лучше, чем год назад.

Лучшие по скорости стационарного интернета страны - Сингапур, Гонконг и Румыния; худший показатель - у Туркменистана.

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