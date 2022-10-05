Определен клиринговый банк по операциям в юанях в Казахстане

ШЫМКЕНТ. 26 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту проведен анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ГКП "Куатжылуорталык-3" за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам анализа выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5%, и сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка Республики Казахстан составила 520 756 602 тенге. В связи с чем ДКРЕМ утвердил для ГКП "Куатжылуорталык-3" временные компенсирующие тарифы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии сроком на один год", - сообщили в ведомстве.

В результате средневзвешенный тариф составил 10 365,44 тенге/Гкал без НДС со снижением на 849,39 тенге, или на 7,6% от действующего тарифа (ранее действующий средний тариф 11 214,83 тенге/Гкал).

Снижение произошло по всем группам потребителей, а именно:

- для населения тариф с ОПУ снижен от 2888,54 тенге/Гкал до 2669,01 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

- для населения тариф без ОПУ снижен от 5682,01 тенге/Гкал до 5250,17 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

- для населения, проживающего в ветхих, аварийных, барачного типа домах с 4495,9 тенге/Гкал до 4154,21 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

- для бюджетных организаций с ОПУ с 39497,73 тенге/Гкал до 36513,31 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

- для бюджетных организаций без ОПУ с 60488,04 тенге/Гкал до 55917,6 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

- для прочих потребителей с ОПУ с 10314,34 тенге/Гкал до 9530,45 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

- для прочих потребителей без ОПУ с 22546,42 тенге/Гкал до 20832,9 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%.

Сниженные тарифы вводятся в действие с 1 января 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2023 года.