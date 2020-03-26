По ипотечным программам 7-20-25 и "Баспана Хит" предоставят отсрочку платежей до 90 дней

Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - По ипотечным программам 7-20-25 и "Баспана Хит" предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней, передает Kazakhstan Today.

Национальным банком Казахстана для поддержки финансового состояния населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесены изменения в жилищную программу 7-20-25, инициированную в рамках реализации первой инициативы Елбасы к народу "Пять социальных инициатив президента" - "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", а также в жилищную программу "Баспана Хит".

Дополнения в программы предусматривают отсрочку по платежам основного долга и (или) вознаграждению сроком до 90 календарных дней без начисления штрафов и (или) пени для заемщиков, пострадавших в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции и введения в стране чрезвычайного положения. Банкам необходимо принять все меры для поддержки заемщиков и индивидуально подойти к решению их вопросов. Заемщики, оказавшиеся в трудной ситуации в период чрезвычайного положения, совместно с банками выработают подходящий механизм оплаты по платежам", - сообщили в Нацбанке.

При этом данные изменения не отразятся на кредитной истории заемщиков, представляемой в кредитные бюро.

Реализация мер поддержки заемщиков по программе "Баспана Хит" будет осуществляться совместно с банками.

Получить отсрочку ежемесячных платежей заемщики жилищных программ смогут с даты введения в стране чрезвычайного положения - c 16 марта 2020 года.

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