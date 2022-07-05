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S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля

04.07.2022, 16:43 2166
S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля
Фото: S&P, Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - 28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Kaspi Bank" на уровне "ВВ-/В", рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне "kzА". Прогноз по рейтингам - "позитивный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес-модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании", - прокомментировал сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 

Прогноз "позитивный" по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков", - отметили в агентстве.

 
Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими "стадии 3" по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году. 
 
Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет.
 
Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.
 

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В КФГД сообщили о завершении срока выплаты возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

04.07.2022, 10:51 3311
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В понедельник, 4 июля текущего года, завершился срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Capital Bank Kazakhstan", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За год вкладчикам ликвидируемого банка КФГД выплатил порядка 1,6 млрд тенге, что составляет более 92% от общей суммы гарантии по банку. Максимальная сумма выплат составила 15 млн тенге, минимальная - до 10 тенге. Выплата гарантийного возмещения производилась как в отделениях банка-агента АО "Евразийский банк", так и КФГД - при подаче заявления онлайн, информирует Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
 
Ранее КФГД информировал вкладчиков о дате завершения срока выплат гарантийного возмещения и перечислении суммы гарантии, невостребованной вкладчиками по 3 июля 2022 года в ЕНПФ.
 
В настоящее время, как отметили в КФГД, в соответствии с законодательством РК проводятся мероприятия по перечислению на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ невостребованных сумм гарантийного возмещения. Зачисление денег будет произведено до 2 августа текущего года (включительно), о чем КФГД и ЕНПФ сообщат дополнительно.
 

После истечения срока выплаты граждане вправе обратиться за получением возмещения, даже если невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ. Этой возможностью могут воспользоваться только те вкладчики, которые по уважительной причине не успели обратиться за выплатой в установленный срок. Для этого вкладчику необходимо подать в КФГД письменное заявление, приложив к нему документы, которые подтверждают наличие одной из уважительной причины, - добавил председатель КФГД Адиль Утембаев.

 
Глава КФГД уточнил, что согласно закону получить гарантируемые депозиты после завершения срока выплат могут вкладчики, которые в период срока выплат находились на воинской службе, за пределами Казахстана, в местах лишения свободы, принимали наследство или имели иные причины, установленные судом.
 
В ведомстве добавили, что на текущее время КФГД завершил выплаты вкладчикам по всем девяти ликвидируемым в Казахстане банкам.
 

ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений

30.06.2022, 15:24 13716
ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Члены совета Единого накопительного пенсионного фонда РК предлагают изменить условия перевода части пенсионных накоплений без привязки к порогам минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если изменения будут приняты, казахстанцы смогут передавать пенсионные накопления частным компаниям. 
 

В отличие от жилья и лечения, когда пенсионные средства изымаются из пенсионной системы, при переводе в УИП (уникальный идентификатор платежей, используемый для перечисления. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) деньги остаются в системе и их целевое назначение сохраняется", - заявил на юбилейном заседании совета ЕНПФ председатель правления Жанат Курманов. 

 
По его словам, ЕНПФ совместно с финансовым рынком рассматривает предложение об изменении условий перевода части пенсионных накоплений УИП без привязки к порогам минимальной достаточности.
 

Также возможно будет правильным, если в будущем расчет размеров порогов достаточности будет основываться на стоимости пенсионных аннуитетов", - подчеркнул Курманов. 

 
Таким образом ЕНПФ планирует расширить инвестиционные возможности для вкладчиков и позволить им выбирать УИП, не ограничиваясь порогом минимальной достаточности.
 
В свою очередь председатель правления АО "Jusan Invest" Максим Кабанов отметил, что сейчас очень важно всю информацию о финансах и инвестировании рассказывать людям на простом языке:
 

На самом деле финансовый рынок достаточно сложный, и когда мы о нем говорим, 90% граждан не понимает всех тонкостей. Мы стараемся сейчас донести до людей, что вложение в свои пенсионные активы - это важно и имеет за собой огромный мировой опыт". 

 
Он привел примеры долгосрочных инструментов инвестирования, сравнив кумулятивную доходность модельного портфеля и кумулятивное изменение цен на первичное и вторичное жилье, и отметил долгосрочную выгоду первого вида инвестиций. 

Напомним, с 1 апреля в Казахстане изменился порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений.
 

Пенсионные накопления казахстанцев в мае уменьшились почти на 169 млрд тенге

29.06.2022, 18:56 16891
Пенсионные накопления казахстанцев в мае уменьшились почти на 169 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 июня 2022 года составили 12 770,7 млрд тенге, уменьшившись за май 2022 года на 168,8 млрд тенге, или на 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За май 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 292,1 млрд тенге, до 6 741,1 млрд тенге, на 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Нацбанка
 
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2022 года составило 10,9 млн счетов.
 
Сумма пенсионных выплат за май 2022 года составила 26,1 млрд тенге.
 
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,5% и 22,8% от общего объема пенсионных активов соответственно).
 

МФЦА может стать ведущим региональным финансовым центром - Токаев

27.06.2022, 15:47 24696
МФЦА может стать ведущим региональным финансовым центром - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Международный финансовый центр "Астана" может стать одним из надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании совета по управлению МФЦА, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан вступает в новый этап своего развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров остается нашим главным приоритетом. В связи с чем потенциал МФЦА в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций должен быть максимально задействован", - заявил президент. 

 
 
Он также затронул актуальность привлечения долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге и поручил правительству совместно с Нацбанком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами.
 

Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики", - подчеркнул глава государства.

 

Токаев: мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус

27.06.2022, 15:36 25081
Токаев: мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании совета по управлению международным финансовым центром "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 

Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна № 2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В этой связи правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы", - сказал Токаев.

 
По его словам, это откроет перед страной новые возможности лидерства в региональной и международной торговле.
 
Токаев также остановился на вопросах достижения целей устойчивого развития и реализации "зеленых" проектов. Он сообщил, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив 250 млн долларов, из них 58% зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром зеленых финансов МФЦА.
 
 "Это значимый вклад, который доказывает состоятельность нашей страны в успешном решении глобальных задач по декарбонизации экономики и развитию низкоуглеродных технологий. Призываю правительство, МФЦА и членов совета продолжить работу в этом направлении, не снижая заданных темпов", - сказал Токаев.
 
Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2021 год.
 

Простые граждане должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды - Токаев

27.06.2022, 15:23 25461
Простые граждане должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Простые граждане должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений, заявил на заседании совета по управлению международным финансовым центром "Астана" президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, именно таким способом формируется инвестиционная культура населения, сообщает Акорда. 
 

Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию", - сказал глава государства.

 
В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2021 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.
 

 

Казахстанцы накопили долгов по налогам на 24,3 млрд тенге

27.06.2022, 15:01 25851
Казахстанцы накопили долгов по налогам на 24,3 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Задолженность казахстанцев по налогам на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц составила 24,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При этом основную сумму долгов составляет налог на транспортные средства - 22,8 млрд тенге", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
Наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от выплаты налога на транспортные средства, зарегистрированы Алматы (88 тысяч должников, задолженность - 5,2 млрд тенге); Алматинская область (132 тысячи должников задолженность - 3,9 млрд тенге); Нур-Султан и Шымкент (по 76 тысяч должников, задолженность - 2,6 млрд и 1,9 млрд тенге соответственно).
 
В Комитете напомнили, что срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года. 
 

С 17 мая 2022 года по суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, началось направление налоговых приказов о взыскании задолженности", - сообщили в КГД.

 
В случае неуплаты через 5 рабочих дней после вручения приказа он передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей, которые имеют право арестовать банковские счета и имущество. 
 

При наличии задолженности от 40 МРП на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК. Информацию о запрете на выезд из РК можно узнать, перейдя по ссылке", - напомнили в комитете.

 
Во избежание негативных последствий в период летних каникул и сезон отпусков комитет рекомендует производить уплату своевременно. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке "Электронные сервисы - Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - Ввести ИИН", мобильного приложения e-Salyq Azamat. 
 

Обзор: половина казахстанских БВУ продолжает сокращать активы

27.06.2022, 09:32 26996
Обзор: половина казахстанских БВУ продолжает сокращать активы
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Активы казахстанских банков за месяц сократились еще на 595 миллиардов тенге. В минусе ровно половина всех банков второго уровня Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Портфель активов БВУ РК составил к маю текущего года 37,18 трлн тенге. За апрель показатель просел сразу на 594,7 млрд тенге. Длящийся с конца февраля геополитический кризис серьезно ударил по банковскому сектору РК: активы уходят в минус второй месяц подряд. Так, за март сокращение уже составляло 429,7 млрд тенге, информирует finprom.kz.
 
Отмечается, что в месячной динамике в минус ушли сразу 11 банков из 22 БВУ РК. В их число попали сразу 6 банков топовой десятки по объемам активов. В плюсе, соответственно, оказались всего 4 крупнейших банка страны.
 
По данным аналитиков, абсолютный лидер месячного роста - Halyk Bank: фининститут увеличил объем активов сразу на 496,8 млрд тенге за апрель, до 12,76 трлн тенге. Банк лидирует также по росту активов с начала года и за год: с 1 января 2022-го портфель Halyk Bank вырос на 1,13 трлн тенге, а с 1 мая 2021 года - сразу на 2,63 трлн тенге.
 
Банк занимает уже 34,3% от совокупного объема активов БВУ РК против 32,5% месяцем ранее, 30,9% в начале года и 30,7% год назад.
 
На втором месте по месячному росту - "Банк ЦентрКредит": плюс 199 млрд тенге, до 2,48 трлн тенге. Банк лидирует также по росту активов с начала года - плюс 413,4 млрд тенге. В совокупном объеме активов доля фининститута - 6,7%.
 
Замыкает тройку лидеров еще один банк топовой десятки - Kaspi Bank: плюс 162,2 млрд тенге, до 3,79 трлн тенге. Банк в лидерах также и по росту в годовой динамике - плюс 810 млрд тенге с 1 мая 2021 года. Доля банка в совокупной объёме активов БВУ РК - 10,2%.
 
Кроме тройки лидеров в месячной динамике оказался в плюсе еще всего один банк топовой десятки - "Евразийский банк": на 32,3 млрд тенге, до 1,44 трлн тенге. Доля банка на рынке - 3,9%.
 

Худший месячный провал показателей ожидаемо демонстрирует "россиянин" "Сбербанк", оказавшийся под санкционным давлением: минус 791,1 млрд тенге за апрель, до 2,08 трлн тенге. С начала года банк потерял 2,14 трлн тенге. Еще один аутсайдер - бывшая российская "дочка", экс-"Альфа-Банк", а сегодня - дочерний фининститут "Банка ЦентрКредит", Eco Center Bank: минус 461,8 млрд тенге за месяц, до всего 439,6 млрд тенге. С начала года банк потерял 466,2 млрд тенге активов", - говорится в обзоре.

 
При этом эксперты подчеркивают, что в целом банковский сектор РК в текущей кризисной ситуации заметно перестраивается. В частности, например, такому колоссальному месячному росту активов Halyk Bank способствовал рост ссудного портфеля фининститута - сразу на 400,3 млрд тенге за апрель, до 6,88 трлн тенге, а это в свою очередь произошло за счет перетока в Halyk Bank займов проблемного "Сбербанка".
 

13 апреля текущего года между "Сбербанком" и Halyk Bank была заключена сделка по уступке займов порядка 7,5 тысячи предприятий из сектора МСБ. Согласно ее условиям, в Halyk Bank перешла часть качественного коммерческого портфеля "Сбербанка" общим объемом 105 млрд тенге, а также доля кредитов, выданных по госпрограммам фонда "Даму" на сумму 4,9 млрд тенге. Все условия по займам - дата погашения, график платежей, сумма и процентная ставка - остались без изменений. Более того, Halyk Bank предоставил предпринимателям два месяца отсрочки по плановым платежам за апрель и май. Таким образом, санкции в отношении России не грозят казахстанским МСБ проблемами или сбоями в сфере кредитной поддержки", - заверяют аналитики.

 
Кроме того, была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного сегмента. Сделка затронула автокредиты по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана, а также часть беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам составил 330 млрд тенге.
 

В результате на кредитном рынке РК доля Halyk Bank составила к 1 мая 2022 года уже 33,9% против 31,7% месяцем ранее и 30,4% год назад. В свою очередь доля "Сбербанка" сократилась за месяц с 11,4%, до 7,8% (а год назад показатель составлял 12%)", - добавили они.


Холдинг "Байтерек" намерен купить "Сбербанк Казахстан".
 

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