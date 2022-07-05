S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля

Фото: S&P, Kaspi.kz

АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - 28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Kaspi Bank" на уровне "ВВ-/В", рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне "kzА". Прогноз по рейтингам - "позитивный", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес-модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании", - прокомментировал сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Прогноз "позитивный" по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков", - отметили в агентстве.

Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими "стадии 3" по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году.

Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет.

Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.