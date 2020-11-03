S&P подтвердило рейтинги казахстанского "Альфа-Банка"

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - Рейтинги казахстанского АО ДБ "Альфа-Банк" подтверждены на уровне "ВВ-/В" ввиду увеличения запасов капитала; прогноз - "Стабильный", сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings, передает Kazakhstan Today.

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента 29 октября 2020 года подтверждены на уровне "BB-/В". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный".

Рейтинг по национальной шкале - на уровне "kzA".

Подтверждение рейтингов отражает мнение S&P о том, что запасы капитала и ликвидности АБК позволят банку противостоять давлению, обусловленному ухудшением операционной среды в Казахстане в результате экономического спада и пандемии COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства