Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана

В Казахстане численность пенсионеров составляет около 2,4 млн человек

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 479 тенге, базовой пенсии - 42 631 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 391 тыс. человек.





С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 861,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 585,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 275,8 млрд тенге.





Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.