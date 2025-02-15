14.02.2025, 10:15 4151
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 234,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 445 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 789 тенге, базовой пенсии - 47 459 тенге.
Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
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04.02.2025, 14:35 29136
Доллары старого образца на сумму 48 млн выкупил Нацбанк у коммерческих банков
Достигнута договоренность с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 48 миллионов долларов США старого образца выкупил Национальный банк у банков второго уровня и отправил в ФРС США.
В 2024 году Национальный банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж. Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США", - рассказали в Нацбанке.
В результате проведенной работы Нацбанк достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%.
Отмечается, что Национальный банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.
31.01.2025, 15:00 51011
Более 1 трлн тенге составили безнадежные займы банков на начало года - Нацбанк
Самая большая доля безнадежных займов в ссудном портфеле сложилась у АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и составила 10,9%
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней составили на начало 2025 года 1,09 трлн тенге, следует из отчета Национального банка Казахстана.
Согласно данным Национального банка, самая большая доля безнадежных займов в ссудном портфеле сложилась у АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и составила 10,9%, далее следуют АО "Нурбанк" - 8,33% и АО "Евразийский банк" - 6,69%.
Напомним, в 2024 году объем выданных кредитов населению вырос более чем на 20%.
31.01.2025, 10:08 53216
"Нацфонд - детям": какая сумма находится на счетах юных казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года в рамках программы "Национальный фонд - детям" в очередной раз начислены целевые требования детям-гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет (включительно). Лицам, которым в 2025 году исполняется 18 лет, зачислены целевые накопления на целевые накопительные счета (ЦНС). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Общее количество участников программы составило 6 921 035 детей. Из них 324 430 участникам в 2025 году исполняется 18 лет. Сумма целевых требований на одного ребенка, начисленная в 2025 году, рассчитана исходя из данных о количестве детей - граждан Казахстана по состоянию на конец 31 декабря 2024 года и информации от Национального банка РК об общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда, которая составила 888 794 506 долларов США.
Всем детям за отчетный год была начислена одинаковая сумма, которая составила 129 долларов 38 центов США на одного ребенка.
При определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений по итогам 2024 года также учтено количество детей, которые по каким-то причинам при начислении средств по итогам 2023 года не были включены в список участников целевых требований/получателей целевых накоплений. После получения обновленных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" участникам целевых требований начислены средства, включая целевые требования и инвестиционный доход за пропущенный период", - отметили в ЕНПФ.
Кроме того, сообщается, что при определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений за 2024 год учтены дети - граждане РК, принявшие гражданство Казахстана в 2024 году, а также умершие дети в течение 2024 года. Целевые требования и целевые накопления умерших лиц наследуются в порядке, установленном законодательством РК. При этом целевые требования детей, умерших в 2024 году, зачислены на ЦНС в ЕНПФ.
Вместе с тем при определении количества участников программы по итогам 2024 года не учитывались дети, утратившие право на получение целевых требований/накоплений в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан, или дети, ранее учтенные, но не имевшие права быть участниками/получателями. При этом целевые требования/накопления таких участников были распределены между другими участниками программы в установленном порядке", - уточнили в фонде.
Таким образом, при подсчете количества участников программы "Нацфонд - детям" и начислении детям средств в 2025 году учтены все вышеуказанные факторы.
Кроме того, детям, которым в 2024 году поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые требования/целевые накопления ребенка, который уже два года участвует в программе, составили 232 доллара 94 цента", - сообщили в ЕНФП.
По данным фонда, завершили свое участие в программе дети, родившиеся в 2006 году и достигшие 18 лет в 2024 году. Напомним, их количество в 2024 году составило 304 815 человек. Они получили право по достижении совершеннолетия использовать свои целевые накопления, поступившие на ЦНС, открытые в ЕНПФ в 2024 году автоматически, в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, посредством подачи заявлений через интернет-ресурсы уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ.
По состоянию на 1 января 2025 года АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей - граждан РК, достигнувших 18 лет) 53 001 заявление на сумму порядка 5,32 млн долларов США.
Напомним, что целевые накопления перечисляются в долларах США и хранятся на целевом накопительном счете в ЕНПФ в течение 10 лет. Если в течение этого срока гражданин не использует данные средства, то они автоматически переводятся на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, который автоматически открывается на его имя, в тенге по официальному курсу Национального банка РК на дату перевода. Получение накоплений с добровольного пенсионного счета будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений в рамках программы, а также накапливаемый инвестиционный доход в долларах США и предоставляет информацию об участниках программы.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на сайте kids.enpf.kz. Здесь можно ознакомиться с условиями программы, получить рекомендации, ответы на интересующие вопросы. Кроме того, на сайте представлена история формирования целевых требований и целевых накоплений в разбивке по годам рождения детей, где будут указаны начисленные суммы, инвестиционный доход, а также год зачисления целевых накоплений (ЦН) на целевой накопительный счет в ЕНПФ.
Данные о начислениях по своему ребенку, не достигшему 18 лет, родители также могут проверить в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile, в приложениях банков второго уровня.
Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile.
Со статистикой по участникам целевых требований и получателям целевых накоплений, а также использованию целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе регионов можно будет ознакомиться на сайте enpf.kz.
Напомним, что программа "Нацфонд - детям" направлена на предоставление поддержки юным казахстанцам в целях улучшения жилищных условий и/или получения образования. Ежегодно детям за каждый год участия в программе в начале года, следующего за отчетным, начисляются средства из Нацфонда в виде целевых требований/накоплений, а также инвестиционный доход до достижения 18 лет.
Как сообщалось ранее, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 доллара.
30.01.2025, 10:59 59546
Евразийский банк развития вошел в состав AAOIFI
Цель вступления - укрепить исламское финансирование в Центральной Азии и за ее пределами
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Это сделано с целью укрепления исламского финансирования в Центральной Азии и за ее пределами, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Партнерство ЕАБР с AAOIFI будет способствовать внедрению и интеграции стандартов исламского финансирования в регионе его деятельности, а также укреплению сотрудничества между финансовыми рынками мира. Благодаря стандартизации практики такое взаимодействие поддержит развитие трансграничных операций, привлечение инвестиций и укрепление потенциала в секторе исламского финансирования. Кроме того, расширение партнерских отношений позволит организовывать обучение, семинары и инициативы по обмену знаниями, что будет способствовать более глубокому пониманию принципов исламского финансирования и их применению", - сообщили в пресс-службе.
С учетом планов ЕАБР по созданию исламского банковского окна в 2025 году банк может стать одним из ключевых игроков в продвижении исламского финансирования в Центральной Азии. ЕАБР активно применяет такие инновационные инструменты, как "сукук", исламское проектное финансирование и цифровые финансовые платформы, создавая синергетический эффект между странами-участницами и рынком исламского финансирования.
Перед Центральной Азией открываются широкие экономические возможности, и углубление взаимодействия с AAOIFI будет способствовать интеграции региона в более широкую экосистему исламского финансирования. ЕАБР продолжает работать над диверсификацией экономик своих стран-участниц, и данное партнерство поможет открыть новые каналы для привлечения инвестиций, соответствующих нормам шариата, обеспечивая расширение доступа к финансовым услугам, достижение целей устойчивого развития и решение задач в сфере экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG)", - добавили в ЕАБР.
Объединяя усилия с AAOIFI, ЕАБР подтверждает свою готовность создавать единую платформу для финансовых операций, соответствующих нормам шариата и содействовать экономическому росту и процветанию региона в долгосрочной перспективе, резюмировали в банке.
Для справки
AAOIFI - Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Основана в 1991 году в Бахрейне. Является ведущей международной некоммерческой организацией, занимающейся разработкой и выпуском стандартов для мировой индустрии исламского финансирования. AAOIFI опубликовала в общей сложности 100 стандартов бухгалтерского учета, аудита, этики и управления в соответствии с нормами шариата. Организацию поддерживает ряд институциональных членов, включая центральные банки, регулирующие органы, финансовые учреждения, бухгалтерские и аудиторские фирмы, а также юридические компании из более чем 45 стран. Сегодня стандартам AAOIFI следуют все ведущие исламские финансовые учреждения, что способствует постепенной гармонизации международной практики исламского финансирования.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60 % инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.
15.01.2025, 17:35 109056
Сроки предоставления отчетности по валютным операциям клиентов сократят казахстанским банкам
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил о разработке проекта постановления "О внесении изменений в некоторые постановления правления Нацбанка РК по вопросам представления отчетности по валютным операциям".
Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов. Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер", - проинформировали в банке.
Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.
Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов", - пояснили в пресс-службе.
При этом отмечается, что операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в Республике Казахстан, будут проводиться в стандартном режиме.
Ранее сообщалось, что банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов.
14.01.2025, 17:38 117401
В Казахстане нерезидентам ограничили годом срок действия банковских карт
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций", сообщает пресс-служба агентства.
В частности, установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Кроме того, установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
- незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
- осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;
- осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
Ранее сообщалось, что МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег.
14.01.2025, 10:04 120371
Нацбанк намерен изменить пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты в обменниках
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Разработан проект постановления правления Национального банка РК "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", сообщили в Нацбанке.
Предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США - 7 тенге, евро - 10 тенге. Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.
13.01.2025, 20:26 123181
ТОО "МФО FinansInvest" лишили лицензии
Основанием для лишения лицензии стало систематическое невыполнение письменных предписаний
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Караганда. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Караганде микрофинансовая организация FinansInvest лишена лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Основанием для лишения лицензии стало систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа.
В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности" МФО обязана в течение 30 календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.
Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и микрофинансовые организации.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?