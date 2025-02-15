Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана

Накопления ребенка, который уже два года участвует в программе, составляют 232 доллара 94 цента

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года в рамках программы "Национальный фонд - детям" в очередной раз начислены целевые требования детям-гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет (включительно). Лицам, которым в 2025 году исполняется 18 лет, зачислены целевые накопления на целевые накопительные счета (ЦНС). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.





Общее количество участников программы составило 6 921 035 детей. Из них 324 430 участникам в 2025 году исполняется 18 лет. Сумма целевых требований на одного ребенка, начисленная в 2025 году, рассчитана исходя из данных о количестве детей - граждан Казахстана по состоянию на конец 31 декабря 2024 года и информации от Национального банка РК об общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда, которая составила 888 794 506 долларов США.





Всем детям за отчетный год была начислена одинаковая сумма, которая составила 129 долларов 38 центов США на одного ребенка.





При определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений по итогам 2024 года также учтено количество детей, которые по каким-то причинам при начислении средств по итогам 2023 года не были включены в список участников целевых требований/получателей целевых накоплений. После получения обновленных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" участникам целевых требований начислены средства, включая целевые требования и инвестиционный доход за пропущенный период", - отметили в ЕНПФ.





Кроме того, сообщается, что при определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений за 2024 год учтены дети - граждане РК, принявшие гражданство Казахстана в 2024 году, а также умершие дети в течение 2024 года. Целевые требования и целевые накопления умерших лиц наследуются в порядке, установленном законодательством РК. При этом целевые требования детей, умерших в 2024 году, зачислены на ЦНС в ЕНПФ.





Вместе с тем при определении количества участников программы по итогам 2024 года не учитывались дети, утратившие право на получение целевых требований/накоплений в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан, или дети, ранее учтенные, но не имевшие права быть участниками/получателями. При этом целевые требования/накопления таких участников были распределены между другими участниками программы в установленном порядке", - уточнили в фонде.





Таким образом, при подсчете количества участников программы "Нацфонд - детям" и начислении детям средств в 2025 году учтены все вышеуказанные факторы.





Кроме того, детям, которым в 2024 году поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые требования/целевые накопления ребенка, который уже два года участвует в программе, составили 232 доллара 94 цента", - сообщили в ЕНФП.





По данным фонда, завершили свое участие в программе дети, родившиеся в 2006 году и достигшие 18 лет в 2024 году. Напомним, их количество в 2024 году составило 304 815 человек. Они получили право по достижении совершеннолетия использовать свои целевые накопления, поступившие на ЦНС, открытые в ЕНПФ в 2024 году автоматически, в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, посредством подачи заявлений через интернет-ресурсы уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ.





По состоянию на 1 января 2025 года АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей - граждан РК, достигнувших 18 лет) 53 001 заявление на сумму порядка 5,32 млн долларов США.





Напомним, что целевые накопления перечисляются в долларах США и хранятся на целевом накопительном счете в ЕНПФ в течение 10 лет. Если в течение этого срока гражданин не использует данные средства, то они автоматически переводятся на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, который автоматически открывается на его имя, в тенге по официальному курсу Национального банка РК на дату перевода. Получение накоплений с добровольного пенсионного счета будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.





ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений в рамках программы, а также накапливаемый инвестиционный доход в долларах США и предоставляет информацию об участниках программы.





Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на сайте kids.enpf.kz. Здесь можно ознакомиться с условиями программы, получить рекомендации, ответы на интересующие вопросы. Кроме того, на сайте представлена история формирования целевых требований и целевых накоплений в разбивке по годам рождения детей, где будут указаны начисленные суммы, инвестиционный доход, а также год зачисления целевых накоплений (ЦН) на целевой накопительный счет в ЕНПФ.





Данные о начислениях по своему ребенку, не достигшему 18 лет, родители также могут проверить в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile, в приложениях банков второго уровня.





Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile.





Со статистикой по участникам целевых требований и получателям целевых накоплений, а также использованию целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе регионов можно будет ознакомиться на сайте enpf.kz.





Напомним, что программа "Нацфонд - детям" направлена на предоставление поддержки юным казахстанцам в целях улучшения жилищных условий и/или получения образования. Ежегодно детям за каждый год участия в программе в начале года, следующего за отчетным, начисляются средства из Нацфонда в виде целевых требований/накоплений, а также инвестиционный доход до достижения 18 лет.



