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Средняя зарплата в Казахстане выросла до 312 тысяч тенге

10.08.2022, 10:33 2666
Средняя зарплата в Казахстане выросла до 312 тысяч тенге
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во ІІ квартале 2022 года составило 312 011 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении - 8,9%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке во ІІ квартале 2022 года составило 196 728 тенге, сообщает Бюро национальной статистики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства - 35,5%, транспорта и складирования - 34,8%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 28,3%, более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения - 12,1% и предоставлении прочих видов услуг - 3,9%.
 
В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области - 31,3%. Наименьший рост отмечен в Нур-Султане - 14,2%, при этом в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентный пункт.
 

Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы). Медианная заработная плата - это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части - с заработной платой ниже и выше медианной", - пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.

 

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АО "Eco Center Bank" присоединится к АО "Банк ЦентрКредит"

08.08.2022, 17:33 7896
АО "Eco Center Bank" присоединится к АО "Банк ЦентрКредит"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - АО "Банк ЦентрКредит", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило KASE о решениях совместного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит"), состоявшегося 3 августа 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акционеры в том числе приняли решение осуществить добровольную реорганизацию АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" в форме присоединения АО "Eco Center Bank" к АО "Банк ЦентрКредит", сообщает KASE.
 

ЕНПФ исполнены более 1,7 миллиона заявлений на использование пенсионных накоплений на жилье и лечение

08.08.2022, 14:19 8846
ЕНПФ исполнены более 1,7 миллиона заявлений на использование пенсионных накоплений на жилье и лечение
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - На 1 августа 2022 года с января 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнены 1 328 015 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе фонда. 

 
По данным фонда, больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,60%), Нур-Султана (14,03%), Мангистауской области (10,35%). 
 
На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". 
 
Подчеркивается, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 20 рабочих дней с даты их поступления (согласно пункту 13 правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан). 
 
При этом исключением является пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилища или строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство). 
 

В данном случае получатель предоставляет в "Отбасы банк" документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 3 лет с даты их поступления", - пояснили в пресс-службе. 

 
По другим уполномоченным операторам (банки второго уровня) заявления на единовременную пенсионную выплату и документы получателя по целям рассматриваются в порядке и сроки, установленные внутренними документами банка. 
 
При этом банк перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению в течение 10 рабочих дней с даты зачисления сумм единовременных пенсионных выплат на специальные счета заявителя (получателя). 
 
В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. 
 
Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.
 
Отмечается, что 450,6 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
Также ЕНПФ исполнены 388 824 заявления на лечение на общую сумму 302,5 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 31,3 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 августа текущего года переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 5877 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге. 
 
На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. 
 
Также ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". 
 
Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. 
 
Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. 
 
 С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом.
 

По разным оценкам, из Казахстана незаконно вывели от 85 млрд до 167,4 млрд долларов

05.08.2022, 21:31 15526
По разным оценкам, из Казахстана незаконно вывели от 85 млрд до 167,4 млрд долларов
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В исследовании организации Global Financial Integrity (GFI) говорится о $167,4 млрд, выведенных из РК только за период 2004-2013 годов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своих расчетах эксперты организации Global Financial Integrity (GFI) выявляют фальсификации торговых документов, из-за которых становится возможным вывод и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и пошлин, сокрытие прибылей на счетах в офшорах и т.д., сообщается в проекте концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 
Другое исследование GFI показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами, в $8,5 млрд, или более $85 млрд за период 2009-2018 годов.
 
Организация Tax Justice Network в свою очередь фиксирует ежегодный отток капитала из Казахстана на уровне $212 млн. А в 2021 году она оценивала объем размещенных казахстанцами богатств в офшорах в $45,7 млрд.
 
Вместе с тем данные Национального банка показывают, что с 2010 по 2021 годы валовой отток прямых инвестиций из Казахстана (преимущественно на Кипр, Нидерланды, Каймановы и Сейшельские острова) составлял порядка $4,5 млрд в год, или $53,4 млрд за весь период.
 
Подчеркивается, что все эти данные являются смежными, поэтому простого суммирования для определения общего показателя будет недостаточно. Более того, охват каждого из исследований остается ограниченным из-за недоступности многих данных.
 
В проекте концепции законопроекта отмечается, что наряду с изложенным внедрение института финансового расследования в казахстанское законодательство представляется важным в контексте результативности исполнения приговоров суда, направленных на взыскание денежных средств в пользу государства.
 
Данные из отчета о работе по исполнению судебных актов свидетельствуют о важности своевременного выявления преступных средств. К примеру, только за 2022 год сумма, подлежащая взысканию по уголовным делам в пользу государства, составила свыше 282 млрд тенге, при этом взыскано по состоянию на сегодняшний день только 3,7 млрд тенге, или 1,4% от общей суммы. Остаток суммы, подлежащей взысканию по уголовным годам в пользу государства, за прошлые года составил 66 млрд тенге.
 

Чистая прибыль казахстанских банков за год снизилась более чем на 46%

04.08.2022, 17:28 18266
Чистая прибыль казахстанских банков за год снизилась более чем на 46%
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Чистая прибыль банков Казахстана за январь-июнь 2022 года снизилась на 46,2% относительно аналогичного периода 2021 года и составила 355 млрд тенге, говорится в финансовом отчете Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также упала рентабельность банковских активов (ROA).
 

На 1 июля 2022 года она составила 2,7% (1 июля 2021 года - 3,2%), рентабельность капитала (ROE) - 21,9% (1 июля 2021 года - 25,9%)", - сообщается в отчете. 

 
Кредиты экономике за июнь 2022 года увеличились на 2,7% и составили 20,1 трлн тенге. Кредиты физическим лицам за июнь 2022 года увеличились на 2,9%, до 11,97 трлн тенге, юридическим лицам выросли на 2,4%, до 8,08 трлн тенге.
 

Объем кредитов в национальной валюте в июне 2022 года увеличился на 1,9%, до 18,25 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 11,8%, до 1,8 трлн тенге. Удельный вес кредитов в тенге на 1 июля 2022 года составил 91,0%", - сообщает АРРФР. 

 
За июнь 2022 года было выдано новых кредитов на 2,03 трлн тенге, что на 10,9% больше, чем в мае 2022 года.
 
Наиболее значительная сумма кредитов приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме - 10%), торговля (26), строительство (4%) и транспорт (5%). На другие отрасли - 29,7% кредитов.
 
На 1 июля рентабельность банковских активов составила 2,7%, капитала - 21,9%. Для сравнения: годом ранее эти показатели составляли 3,2% и 25,9% соответственно. Совокупные активы банков составили 39,23 трлн тенге, при этом 29,1% активов характеризуются как высоколиквидные.
 

На 1 июля коэффициент достаточности основного капитала казахстанских банков составил 16,4%, собственного капитала - 19,8%. Это существенно превышает установленные законодательством нормативы", - отметили в агентстве.

 
По его информации, в июне увеличилась на 0,2% ставка по кредитам для физлиц - с 17% до 17,2%, ставка вознаграждения по кредитам, выданным небанковским юридическим лицам, осталась прежней - 15,8%. 
 

Сбой произошел в информационной системе ЭСФ

01.08.2022, 16:33 24346
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Сбой произошел в информационной системе ЭСФ, в результате чего было направлено некорректное оповещение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что посредством информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ) по причине технической ошибки ранее 1 августа 2022 года в 11.12 направлено некорректное оповещение. Просим не обращать внимания на данное оповещение и нажать кнопку "Ознакомился", - сообщили в КГД.

 
В ведомстве приносят извинения за доставленные неудобства.
 

В РК чаще всего подделывают банкноты номиналом 2000 тенге

29.07.2022, 17:47 34646
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - За первое полугодие 2022 года Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 139 поддельных денежных знаков (136 банкнот и 3 монеты) на сумму 408 150 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это на 41% меньше, чем за первое полугодие 2021 года (340 поддельных денежных знаков), сообщает пресс-служба регулятора
 
По словам начальника управления экспертизы банкнот и монет НБК Аската Мукамадиева, чаще всего подделывались банкноты номиналом 2000 тенге - 97 шт., что составило 70% от общего объема. Далее идут подделки номиналом 5000 тенге - 15 шт. (11%), 10 000 тенге - 10 шт. (7%), остальные 9% приходятся на другие номиналы банкнот.
 
Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 68 шт. (51% от общего количества), далее идут Нур-Султан - 16 шт. и Восточно-Казахстанская область - 29 шт.
 

КФГД утвердил ставки по тенговым депозитам на сентябрь

29.07.2022, 16:50 35086
КФГД утвердил ставки по тенговым депозитам на сентябрь
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на сентябрь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Максимальные ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне августовских значений", - сообщили в фонде.

kdif.kz

Средневзвешенный курс тенге на KASE укрепился

29.07.2022, 16:45 34681
Средневзвешенный курс тенге на KASE укрепился
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом укрепился на 1,69 тенге и составил 477,09 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-477/480-481,5 тенге. Официальный курс доллара на 29 июля равен 478,78 тенге за $1. 
 
Курс рубля по итогам торгов на Казахстанской фондовой составил 7,87 тенге.
 

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