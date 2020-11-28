Сумма вкладов населения в БВУ Казахстана увеличилась на 18% за год

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - К 1 ноября текущего года вклады населения в БВУ РК составили 10,5 трлн тенге - на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (8,9 трлн тенге), передает Kazakhstan Today.





Вклады в банках - самый распространённый вид сбережений населения, сообщает finprom.kz

Чаще всего казахстанцы используют срочные депозиты: их доля от общей суммы вкладов населения составила 85,6%, или 8,9 трлн тенге. Основная причина такого распределения - более высокие процентные ставки, нежели по другим видам депозитов. Так, если ставки вознаграждения банков по срочным депозитам составляют 9,5%, то по вкладам до востребования - всего 0,1%. Соответственно вклады до востребования и текущие счета составили 1,5 трлн тенге, или 14,4% от общей суммы, а условные вклады - всего 8,6 млрд тенге.

При этом в разрезе валют население держит средства в основном в национальной валюте: доля тенговых вкладов составила 58,7%, или 6,1 трлн тенге. В последние годы наблюдается активный рост веса депозитов в тенге.

Несмотря на это, помимо банковских депозитов, в Казахстане есть множество других инструментов для вложения денежных средств - к примеру, золотые слитки, а также инвестиционные и коллекционные монеты НБ РК.

Мерные слитки аффинированного золота - высоколиквидный финансовый инструмент, позволяющий держателю хранить их в качестве сбережений или совершать операции по покупке и продаже с целью получения дохода. Национальный банк и Казахстанский монетный двор гарантируют высокое качество слитков золота с пробой "четыре девятки".

В октябре текущего года население РК приобрело 3066 мерных слитков общим весом 127,6 килограмма. В целом с начала 2017 года казахстанцы приобрели 37,8 тыс. слитков, вес которых составил 1,4 тонны. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм, на долю таких слитков приходится 25% всех продаж. Востребованы также 100-граммовые слитки. Среди регионов по покупке слитков лидирует финцентр, Алматы (53% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (13%), Нур-Султан (11%) и другие регионы (23%). Реализация и обратный выкуп золотых слитков осуществляются через четыре БВУ, а также через обменные пункты.

В текущей кризисной ситуации этот вид вложений более чем актуален, учитывая то, что цена на золото в последние годы неуклонно растёт. В октябре текущего года цена одной унции золота составила 1,9 тыс. долларов США - на 21,8% больше, чем годом ранее.

В целом можно выделить несколько преимуществ вложений в золотые слитки:

• высокая ликвидность;

• долгосрочный вид вложений;

• защита от инфляции и экономических кризисов;

• обратный выкуп с выплатой денег клиенту "день в день" (при сохранности и целостности защитной упаковки).

Ещё один альтернативный вид сбережений - вложения в инвестиционные и коллекционные монеты Национального банка РК. Продажа физическим и юридическим лицам инвестиционных и коллекционных монет национальной валюты Республики Казахстан осуществляется филиалами НБ РК и Центром кассовых операций и хранения ценностей, а также через интернет-ресурс Национального банка.

Монеты изготавливаются из золота и серебра. Стоит отметить: для этих целей используется только золото высшей пробы (999,9), фактически не содержащее примесей.

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