Свыше 390 млн тенге вернули в Казахстан из Швейцарии

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Свыше 390 млн тенге возвратили казахстанские прокуроры из Швейцарии, передает Kazakhstan Today.

14 сентября 2020 года Федеральные власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 390 млн тенге, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по "Хоргосскому делу". Указанные финансовые средства находились на счету иностранной компании в Швейцарском банке, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящемуся с 2012 года в международном розыске", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По информации ведомства, работа по возврату криминальных активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года. Ранее, в 2019 году, в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено 140 млн тенге.

Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка 530 млн тенге (свыше $1,3 млн).

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