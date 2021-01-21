Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - В 2021 году участниками всеобщего декларирования могут стать около полумиллиона казахстанцев. В 2025 году отчитываться о размере своих доходов будет всё население страны, передает Kazakhstan Today.

С текущего года в Казахстане вводится всеобщее декларирование доходов и имущества населения. Граждане страны должны будут предоставлять информацию об активах и обязательствах, в которой необходимо указать то имущество, которое находится у них на правах собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в банках, сообщает Finprom.kz

Цель перехода к всеобщему декларированию - создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями. В международной практике декларирование доходов и имущества физических лиц применяется во многих странах мира (США, Канада, Германия, Франция, Швеция и др.).

По более ранним планам всеобщее декларирование должно было начаться ещё в 2017 году, но в итоге его перенесли на 2021 год.

На первом этапе с 1 января 2021 года внедряется декларирование для государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним, и их супругов. Сегодня в Казахстане в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения заняты 492,5 тыс. человек. Эта категория занятых - потенциальные участники первого этапа всеобщего декларирования доходов и имущества.

Всеобщее декларирование доходов должно способствовать:

• противодействию теневой экономике;

• снижению уровня коррупции в государственных органах;

• расширению налоговой базы и увеличению поступлений в бюджет индивидуального подоходного налога;

• повышению налоговой культуры налогоплательщиков Республики Казахстан.

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