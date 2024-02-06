В КГД рассказали, что делать гражданам, ранее платившим ЕСП

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В КГД МФ РК разъяснили, что делать гражданам, ранее платившим единый совокупный платеж (ЕСП).





Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги физическим лицам, не нанимали работников, имели доход в 2023 году не более 4,1 млн тенге, или 1175 месячных расчетных показателей (МРП).





Сумма ЕСП составляла 1 МРП в городах республиканского и областного значения, столице (в 2023 году 3 450 тенге) и 0,5 МРП - в других населенных пунктах (в 2023 году 1725 тенге).





ЕСП включал в себя индивидуальный подоходный налог (ИПН) 10% и социальные платежи (20% социальные отчисления, 30% обязательные пенсионные взносы, 40% отчисления на обязательное медицинское страхование).





Таким образом, плательщики ЕСП были вовлечены в систему социального страхования.





Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года и гражданам, ранее платившим ЕСП, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать подходящий режим налогообложения.





Какой режим налогообложения выбрать?





Одним из наиболее удобных режимов является специальный налоговый режим (СНР) с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Вusiness.





Удобство данного режима заключается в том, что:





- регистрация в качестве ИП производится через мобильное приложение e-Salyq Вusiness, без посещения налоговых органов;





- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;





- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ;





- мобильное приложение исчисляет налог (ставка налога 1% от дохода) и социальные платежи;





- нет обязательств по предоставлению декларации;





- мобильное приложение позволяет прекратить предпринимательскую деятельность без посещения налоговых органов;





- мобильное приложение позволяет выбрать или сменить налоговый режим, уплатить налоги, управлять платежами (зачеты, возвраты).





Этот режим могут применять граждане, доходы которых не превышают в 2024 году 13,0 млн тенге (3528 МРП в год), осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности без наемных работников (подпункт 3) пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса).





Какие еще упрощенные режимы можно применить?





Можно применить другие СНР, при соответствии условиям их применения, например: патент - ставка налога 1% с дохода, без учета расходов (патент выкупается от 1 месяца до года); упрощенная декларация - ставка налога 3% с дохода, без учета расходов (отчетность предоставляется 1 раз в полугодие).





Уплата социальных платежей





Необходимо помнить, что при применении указанных режимов также необходимо уплачивать социальные платежи.





Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, на 2024 год составляет 18 700 тенге. К льготным категориям относятся: лица с инвалидностью, пенсионеры, участники ВОВ и приравненные к ним, декретницы, студенты.





Социальные платежи не являются налогами и оплачиваются в пользу самого предпринимателя (обязательные пенсионные взносы - минимально 8 500 тенге, обязательные пенсионные взносы работодателя - минимально 1 275 тенге, социальные отчисления - минимально 2 975 тенге, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 5 950 тенге).





Если вы сдаете в аренду квартиру





Граждане, сдающие в аренду квартиры, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:





1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима;





2) без регистрации ИП, уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год. В случае сдачи квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за арендодателя уплачивает арендатор.





Плательщик ЕСП, но не предприниматель





Если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность (например, домохозяйки и другие), то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Сделать это можно в банковских приложениях.





Если такие взносы за него платит государство, то уплачивать ОСМС не нужно.





Государство оплачивает взносы на обязательное социальное медицинское страхование за 15 категорий лиц, в том числе за лиц, зарегистрированных в качестве безработных, неработающих беременных женщин, лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет и других.