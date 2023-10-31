30.10.2023, 08:32 8206
Зарплата управляющего в "АрселорМиттал Темиртау" составляла 1 млн тенге в день
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания выплатила своему управляющему Палаватху Кришнан Наир Биджу 375,9 млн тенге за 2021 год, или по 31,3 млн тенге в месяц, или 1,01 млн тенге в день, сообщает Telegram-канал Finance.kz.
Данные за 2022 год отсутствуют, компания их просто не загрузила на портал депозитария финансовой отчетности, а должна была до 31 августа. За 2020 год Палаватху Кришнан Наир Биджу получил 344 млн тенге. За 2019 год его предшественник Парамжит Сингх Калон получил 328 млн тенге. Согласно последнему сданному отчету в августе 2022 года у "АрселорМиттал" в 2021 году была чистая прибыль в 215 млрд тенге", - говорится в публикации.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиталл Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников. По информации на 20.00 29 октября, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски еще одного шахтера продолжаются.
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
новости по теме
20.10.2023, 10:38 36961
Онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки: в мажилисе предлагают ужесточить выдачу кредитов Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ужесточить на законодательном уровне требования к выдаче кредитов в Казахстане потребовал председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов.
В чем причина сложившейся ситуации? Думаю, определенную роль играют и финансовые организации. Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов. Задумайтесь, сегодня онлайн кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и Интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат - за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки", - отметил Кошанов в ходе парламентских слушаний.
Он отметил, что люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно ненужные вещи.
Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. Затем, чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие. Таких примеров немало. И тут напрашивается вопрос. Как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние? Более того, практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал спикер мажилиса.
Он подчеркнул, что следует на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.
Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям. Нельзя допускать, чтобы семьи, имеющие несовершеннолетних детей, оставались на улице, потеряв единственное жилье. Поэтому сегодня следует предметно обсудить меры по снижению закредитованности населения и прийти к конкретным решениям. Еще раз повторю, что это поручение президента и депутаты будут держать его на особом контроле", - отметил Кошанов.
Дополнено, 20.10.2023, 11.28
12 казахстанцев покончили с собой из-за кредитов, сообщил на правительственном часе в мажилисе замглавы МВД Игорь Лепеха.
В 2023 году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях. В конце сентября один из таких фактов широко освещали средства массовой информации", - рассказал Лепеха.
Еще 40 казахстанцев, по его словам, пытались добыть деньги, необходимые для погашения кредитов, преступным путем, с помощью краж, грабежей и разбоя.
Эти поступки ни в коем случае не оправдывают их. Они ответят по закону. Но в то же время над этим все должны серьезно задуматься", - подчеркнул замглавы МВД.
Дополнено, 20.10.2023, 11.51
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предлагает установить ограничение на максимальную сумму потребительских кредитов.
На сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. На рост потребительского кредитования оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения: на товары и услуги в рассрочку, на предпринимательские цели", - подчеркнула Абылкасымова.
По ее словам, средний долг по беззалоговым кредитам увеличился с 913 тысяч до 1 млн тенге, а доля кредитов свыше 5 млн тенге составляет уже 12% (по количеству заемщиков - 3%).
Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%. Количество заемщиков с просроченным кредитом составило 516 тысяч человек, или 7% от общего числа заемщиков", - сообщила Абылкасымова.
В качестве дополнительной меры борьбы с закредитованностью населения агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита, рассказала глава ведомства.
Дополнено 20.10.2023, 15.50
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
По ее словам, сейчас наблюдается рост выданных потребительских кредитов с большими суммами. По ним наблюдается рост просроченной задолженности.
Зачастую мы видим, что эти кредиты выдаются на предпринимательские цели, но поскольку оформить потребительские займы легче, они оформляются как потребительские. В связи с этим мы предлагаем ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы предусматриваем порот от 5 до 10 млн тенге", - уточнила глава АРРФР.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти закредитованность населения. Кредиты физическим лицам превысили 16 трлн тенге.
18.10.2023, 13:55 45686
Казахстанцев обложат новыми налогами
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал в кулуарах мажилиса, какие новые налоги собираются ввести в Казахстане.
На физлица сейчас мы рассматриваем внедрение прогрессивного подоходного налога для тех, кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год. Плюс еще прогрессивный ИПН для пассивного дохода, для депозитов, инвестиций в ценные бумаги", - рассказал Куантыров.
Он также сообщил, что налог на транспорт остается.
Кроме того, по словам главы Миннацэкономики, в новом Налоговом кодексе планируют усилить администрирование.
Мы видим в улучшении администрирования большой потенциал. Там несколько триллионов, в том числе за счет дальнейшей цифровизации, что параллельно будет снижать теневую экономику. И вообще максимально необходимо, по нашему мнению, переходить на безналичные платежи между юрлицами", - отметил министр.
Ранее в МНЭ предложили в совокупную налоговую нагрузку при обложении транспорта включить акциз на ГСМ, налог на транспортные средства (чем больше объем двигателя, тем выше налоговая нагрузка), утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию автотранспорта.
Напомним, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
Эксперты заявили, что повышение ставки НДС приведет к инфляции.
16.10.2023, 10:42 53741
В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 477,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 760,1 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 717,5 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 октября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 312 тысяч человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 086 тенге, базовой пенсии - 37 902 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста, отметили в Минтруда.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось, что перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане.
11.10.2023, 17:54 68296
В Нацбанке рассказали о причинах ослабления курса тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о причинах ослабления курса тенге в сентябре, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В сентябре ряд факторов способствовал краткосрочному ослаблению нацвалюты, несмотря на рост нефтяных котировок. Влияние оказали как внешние факторы, так и внутренние. Среди внешних - глобальное укрепление доллара. Среди внутренних - "сезонный" спрос импортеров, связанный с активной фазой освоения бюджетов, приостановление нормы по обязательной продаже части валютной выручки, а также понижение базовой ставки Национальным банком на фоне снижающейся инфляции", - проинформировала она.
По ее словам, несмотря на то что волатильность в сентябре была выше обычного, Национальный банк не проводил валютные интервенции.
По итогам месяца из Национального фонда было продано 1 млрд 155 млн долларов, что соответствует ранее предоставленным нами прогнозным значениям. В октябре мы планируем продать от 1,5 до 1,6 млрд долларов. Покупка со стороны ЕНПФ и КФГД составила 200 и 60 млн долларов соответственно. В октябре объемы покупок составят от 100 до 150 млн долларов для ЕНПФ и от 50 до 70 млн долларов для КФГД", - добавила Алия Молдабекова.
Она также рассказала о динамике золотовалютных резервов Национального банка.
По итогам сентября цена на золото снизилась на 3,7%, с 1944 до 1872 долларов за унцию. В сентябре цена на драгоценный металл достигла шестимесячных минимумов по нескольким причинам", - заявила заместитель председателя Нацбанка.
По ее словам, в первую очередь это связано с укреплением индекса доллара, по итогам сентября он укрепился на 2,5%.
Также влияние оказало повышение реальных доходностей государственных облигаций США на фоне решения по сохранению ставки, а также ястребиных заявлений главы ФРС. В целом исторически на финансовых рынках длинные облигации США - безрисковый аналог золота. Поэтому значительный рост их доходностей делает облигации более привлекательными по сравнению с драгоценным металлом", - добавил Алия Молдабекова.
Напомним, курс тенге за сентябрь ослаб на 3,4%.
06.10.2023, 12:08 93356
Нацбанк снизил базовую ставку до 16%
Фото: facebook/Казакстан улттык Банкі Национальный Банк Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге. С учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня", - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что годовая инфляция снизилась в сентябре 2023 года до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год - 10-12%.
Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", - говорится в информации.
Инфляционные ожидания, по данным Нацбанка, несколько ускорились, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе - 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе - 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает реализацию реформ на рынке жилищно-коммунальных услуг и рост цен на горюче-смазочные материалы.
Внешняя инфляция складывается благоприятно, продолжая замедление, но отдельные проинфляционные факторы и риски возросли. Цены на мировых продовольственных рынках снижаются в результате удешевления стоимости молочной продукции, растительных масел, мяса и зерновых. При этом устойчивость инфляционных процессов сдвигает сроки снижения ставок в развитых странах и приводит к усилению сдерживающей политики со стороны центральных банков. ЕЦБ на последнем решении в сентябре 2023 года вновь повысил процентную ставку с целью снижения все еще высокой инфляции.
ФРС США допускает еще одно повышение процентной ставки, что в том числе связано с опасениями по ускорению инфляции на фоне роста нефтяных котировок, вызванных продлением добровольных ограничений поставок со стороны стран ОПЕК+. В России в сентябре 2023 года вследствие ускорения инфляции продолжилось ужесточение денежно-кредитной политики.
Рост экономики складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. За январь-август 2023 года ВВП Казахстана вырос на 4,9% в годовом выражении. Деловая активность расширяется вследствие устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора. Основной вклад в рост экономики продолжают вносить отрасли строительства, торговли, промышленности, а также информации и связи", - заявили в пресс-службе.
Проинфляционные риски связаны с усилением фискального импульса в текущем году и незаякорением инфляционных ожиданий. Важным фактором является также потенциальная реализация отложенных вторичных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы в текущем году.
Со стороны внешнего сектора основным источником рисков для будущего роста цен является неопределенность геополитической обстановки. Риски включают ускорение инфляции в России, а также возможный рост мировых цен на продовольствие в результате не возобновления "Зерновой сделки", - отмечается в сообщении.
Наблюдаемое ритмичное замедление инфляции позволило реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики возможности ее дальнейшего снижения в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.
Умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе. Национальный Банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения", - резюмировали в Нацбанке.
Очередное плановое решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 24 ноября 2023 года.
Напомним, в августе Нацбанк РК снизил базовую ставку до 16,5%.
Ранее в Нацбанке рассказали о причинах ослабления курса тенге.
06.10.2023, 11:04 93936
Изменились правила регистрации на портале электронных счетов-фактур
Для регистрации понадобятся биометрические данные
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Процесс регистрации на веб-портале электронных счетов-фактур изменится, сообщает Комитет государственных доходов РК.
Для регистрации понадобится биометрическая идентификация.
При этом пользователям, ранее зарегистрированным в ИС ЭСФ, при повторной регистрации применение биометрической идентификации личности не требуется", - отметили в комитете.
Подробная инструкция по регистрации в ИС ЭСФ с применением биометрической идентификации личности доступна на веб-портале ИС ЭСФ в разделе "Руководство пользователя", а также на сайте КГД МФ РК (раздел ИС ЭСФ, подраздел "Информационные материалы по системе", пункт 8).
Видеоурок по регистрации с биометрией можно просмотреть на Youtube-канале КГД.
Ранее сообщалось, что в РК введут обязательную биометрию для входа в мобильное приложение eGov Mobile.
Также с 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопия при документировании.
04.10.2023, 11:39 104266
Капвложения в сферу обороны, госуправления и соцобеспечения превысили 80 миллиардов тенге
Наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Алматы: 19,7 млрд тенге - в 2,5 раза больше, чем годом ранее
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане капвложения в сферу обороны, госуправления и соцобеспечения за год выросли на треть и превысили 80 миллиардов тенге.
За январь-август 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 80,4 млрд тенге - сразу на 38,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост физического объема капвложений составил 31,4%", - сообщает Finprom.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатель составлял 58,1 млрд тенге, годовой рост - в 2,2 раза.
В региональном разрезе наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Алматы: 19,7 млрд тенге - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
На второй и третьей строчках расположились Туркестанская (10,6 млрд тенге, минус 26%) и Мангистауская (7 млрд тенге против 232,4 млн тенге годом ранее) области.
Меньше всего инвестиций пришлось на Улытаускую, Акмолинскую и Павлодарскую области: 36,3 млн, 378,3 млн и 838,8 млн тенге соответственно.
В разрезе источников финансирования 51,1% капвложений было обеспечено за счет местных бюджетов: 41,1 млрд тенге - сразу на 68% больше, чем годом ранее.
На республиканский бюджет пришлось 21,5 млрд тенге (минус 33,1% за год), на заемные небанковские средства - 14,8 млрд тенге (против 361,4 млн тенге годом ранее), на собственные средства предприятий - 3 млрд тенге (рост в 2,6 раза).
Тем временем в Казахстане изменят условия государственного оборонного заказа: для силовиков будет предусмотрена возможность закупать комплектующие и запчасти незначительной стоимости в порядке госзакупок, передает inbusiness.kz.
Эти и другие изменения вносятся в соответствующий закон, регулирующий оборонную промышленность и государственный оборонный заказ, для упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники и в целом для повышения эффективности работы всей системы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца года создадут Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
04.10.2023, 09:58 102426
В Казахстане тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы. Министерством сельского хозяйства РК внесены изменения в действующие правила субсидирования. Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и вступил в силу с 3 октября 2023 года.
Согласно внесенным изменениям, тепличные хозяйства смогут получить поддержку от государства через субсидирование расходов на электроэнергию, уголь и газ в период межсезонья на один культурооборот овощных культур в защищенном грунте возделываемых в отапливаемых промышленных тепличных комплексах и фермерских теплицах. Перечень приоритетных культур и нормативы субсидирования будут утверждаться местными исполнительными органами", - сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что обязательным требованием к фермерским теплицам при получении субсидий является наличие сертификата (отчета) соответствия технологиям производства. Национальный стандарт был разработан Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с МСХ, представителями бизнеса и вступил в силу 1 мая 2023 года.
По всем вопросам получения сертификата можно обращаться в Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК. Также стандарт размещен на сайте www.new-shop.ksm.kz
Напомним, что решение о субсидировании расходов на энергоресурсы тепличным хозяйствам как дополнительная мера господдержки было принято правительством в начале 2023 года, когда фермеры Туркестанской области пострадали от сильного снегопада.
Также для развития производства овощных культур закрытого грунта осуществляется господдержка путем субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды. Помимо этого тепличным хозяйствам в рамках инвестсубсидирования субсидируются расходы при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов. При этом в рамках проводимой работы по совершенствованию субсидирования вносятся изменения в части увеличения возмещения с 25% до 30% затрат.
В обновленных правилах субсидирования увеличены нормативы субсидий на семена в среднем на 30%. Эта мера господдержки связана с удорожанием семенного материала на рынке.
Читаемое
31.10.2023, 11:37Свыше шести тысяч граждан Казахстана признали себя банкротами 31.10.2023, 09:0442481В Алматы завершили пробивку улицы Айтеке би 31.10.2023, 09:1936841По периметру Астаны выставили блокпосты 31.10.2023, 08:1033101В Косшы чиновников осудили за растрату 190 млн тенге 31.10.2023, 10:2530711Завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана - Смаилов 24.10.2023, 14:20467201Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 12:20458496Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 25.10.2023, 09:52457531Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 25.10.2023, 12:51456911Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 24.10.2023, 12:50416616Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане 24.10.2023, 14:20467201Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 12:20458496Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 25.10.2023, 09:52457531Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 25.10.2023, 12:51456911Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 23.10.2023, 18:53425991В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?