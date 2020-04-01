Завершены выплаты вкладчикам Наурыз банка

Алматы. 31 марта. Kazakhstan Today - 30 марта 2020 года прекращены выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Наурыз Банк Казахстан" в связи с его окончательной ликвидацией, передает Kazakhstan Today.

Процедура ликвидации данного банка началась 2 декабря 2005 года, когда соответствующее решение суда вступило в законную силу.

Согласно законодательству об обязательном гарантировании депозитов, обязательства Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) перед вкладчиками прекращаются по истечении одного года с даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка-участника, но не ранее пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда. Сведения о Наурыз Банке внесены в Национальный реестр приказом Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2019 года №1265-р", - сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Таким образом, 30 марта 2020 года срок обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения вкладчикам Наурыз банка полностью истек.

Отмечается, что всем обратившимся 3639 вкладчикам банка было выплачено возмещение на общую сумму 679,5 млн тенге. С 14 июня 2006 года за выплатой гарантийного возмещения вкладчики АО "Наурыз Банк Казахстан" могли обращаться непосредственно в КФГД. Ранее выполнявшее функции банка-агента АО "Банк Туран Алем" осуществляло выплаты вкладчикам с 14 декабря 2005 года.

В настоящее время от имени и за счет средств КФГД продолжаются выплаты гарантийного возмещения вкладчикам ликвидируемых АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан".

Сегодня гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет не более 10 млн тенге, по сберегательным вкладам - не более 15 млн тенге.

Напомним, что максимальная сумма гарантийного возмещения по депозитам в тенге пересматривалась несколько раз. К примеру, в 2006 году государственная гарантия составляла 400 тыс. тенге, в 2007 году - 700 тыс. тенге. В 2012 году сумма была увеличена до 5 млн тенге, в апреле 2015 года - до 10 млн тенге", - заключили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства