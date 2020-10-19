"Мы сейчас собираемся несколькими организациями, несколькими группами байкеров, чтобы ехать в приют добрых дел. Это помощь животным: кошкам, собакам… Закупили, набрали на свои, собственные средства, кормов, необходимых реквизитов, материалов - все, что им необходимо по списку. Пару машин, мотоциклов просто заполнены под завязку. Сейчас отвезем, займемся благотворительностью, что, я считаю, хорошее завершение на конец сезона, потому что потом уже неизвестно, как все получится, но, я думаю, будет благоприятно в любом случае привлечь внимание к этому вопросу, потому что сейчас помощь животным нужна даже больше, чем людям, потому что люди друг другу еще помогают, а вот животные голодают. Я так думаю", - подчеркнул представитель мотоассоциации Freeride Илья Брежнев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства