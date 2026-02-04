03.02.2026, 18:14 5261

Казахстан и Пакистан: ключевые направления сотрудничества

Фото: depositphotos.com
В преддверии государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество и гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства.



 
31.01.2026, 20:57 21921

Ключевые направления казахско-турецкого сотрудничества

Фото: МИД
В преддверии официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Турецкую Республику МИД представило инфографику, в которой отражены ключевые направления динамично развивающегося стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-инвестиционное сотрудничество, многостороннее взаимодействие и культурно-гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства
 
07.01.2026, 11:04 116301

Рождественская Литургия прошла в Вознесенском соборе Алматы

Фото: mitropolia.kz
В ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты состоялась праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова. Богослужение возглавил Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В храме собрались многочисленные прихожане, духовенство и гости праздника.

Во время богослужения в соборе пребывала рождественская святыня - перламутровый напрестольный крест, освященный в Вифлееме и переданный в дар православным Казахстана Патриархом Иерусалимским Феофилом III. По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего верующие причастились Святых Христовых Таин.
 
25.12.2025, 15:42 180266

Католики по всему миру отмечают Рождество

Фото: Depositphotos
Католики по всему миру 25 декабря отмечают Рождество Христово, вспоминая рождение Иисуса Христа и значение этого события для христианской веры. В этот день проходят торжественные богослужения, а семьи собираются за рождественским столом, обмениваются подарками и добрыми пожеланиями.
 
22.12.2025, 12:12 196631

В городах Казахстана зажгли огни на новогодних елках

В преддверии Нового года в городах Казахстана состоялось торжественное зажжение огней на главных новогодних елках. Праздничные церемонии прошли на центральных площадях и в общественных пространствах, собрав тысячи горожан и гостей.

Жителей и гостей городов порадовали световые инсталляции, яркое оформление улиц и праздничная атмосфера. Во многих регионах зажжение елок сопровождалось концертными программами, выступлениями артистов и анимацией для детей.
 
17.12.2025, 20:14 227786

Ключевые направления казахско-японского сотрудничества

Фото: МИД РК
В связи с официальным визитом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.

 
25.11.2025, 11:29 342551

Фотограф показал Келиншектау: горы, которые выглядят как другая вселенная

Фото: dots_foto/instagram
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поразил Казнет яркими снимками гор Келиншектау в Туркестанской области. Он посетил село Абай, которое, по его словам, "укрылось у подножия огромных доломитовых скал". Фотограф поделился кадрами в Instagram.

Небольшое село, укрывшееся у подножия величественных гор Келиншектау - огромных доломитовых скал, которые поражают своей формой, мощью и светлой, почти сияющей фактурой. Эти горы создают ощущение, будто ты стоишь у входа в какую-то другую, древнюю геологическую вселенную. Я искренне люблю это место, как и весь хребет Каратау", - написал Доценко.

 
13.11.2025, 16:08 403826

В Алматы обсудили цифровые инновации на Freedom Lifestyle Talk

Фото: Freedom Finance Global PLC.
В Алматы прошел очередной Freedom Lifestyle Talk, где ведущие специалисты компании и представители экосистемы Freedom Lifestyle поделились планами по развитию цифровых технологий и новых сервисов.

Среди ключевых направлений обсуждения - интеграция сервисов, автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Участники рассказали, как эти решения уже сегодня влияют на качество обслуживания пользователей и упрощают повседневные процессы.

К концу года планируется запуск функций, позволяющих оформлять заказы голосом, автоматически определять адрес доставки и совершать оплату без касания экрана.
 
24.10.2025, 17:34 470106

Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне

Музей фарфора Цзиндэчжэня не просто демонстрирует изделия - он рассказывает целую историю развития китайской цивилизации через призму керамики
Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне - одно из главных мест, где можно прикоснуться к многовековой истории керамического искусства Китая. Расположенный в провинции Цзянси, этот музей находится в сердце города, который на протяжении тысячи лет называют "мировой столицей фарфора". Цзиндэчжэнь славился своими уникальными глинами, богатыми лесами и сетью рек, что создавало идеальные условия для развития керамического производства. Здесь рождались формы, цвета и технологии, определившие мировую историю фарфора, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.

Музей фарфора Цзиндэчжэня не просто демонстрирует изделия - он рассказывает целую историю развития китайской цивилизации через призму керамики. В экспозиции представлены артефакты от ранней керамики эпохи Хань до изысканных произведений династий Мин и Цин. Особое внимание уделено периоду Юань, когда было основано Фулианское фарфоровое бюро - первая официальная государственная организация, контролировавшая производство фарфора. Именно тогда в Цзиндэчжэне был изобретен "двухкомпонентный метод" смешения материалов, позволивший значительно повысить температуру обжига и качество изделий. Эти инновации заложили технологическую основу для дальнейшего расцвета фарфора в эпохи Мин и Цин, когда изделия из Цзиндэчжэня стали предметом экспорта и восхищения во всем мире.

Посетителей встречает монументальный каменный вход с надписью "景德镇" - Jingdezhen, словно напоминая, что это не просто музей, а живая история города, где ремесло стало искусством. В залах можно увидеть подробные схемы печей, инструменты мастеров, реконструкции древних мастерских и десятки образцов знаменитого бело-голубого фарфора, который стал символом китайской утонченности. Отдельная экспозиция посвящена "Обществу изящных искусств Jingdezhen Porcelain", основанному в 1922 году, где мастера занимались исследованием форм, орнаментов и восстановлением древних техник.

Современное оформление музея подчеркивает идею преемственности и инновации - два ключевых принципа, которыми всегда жила керамическая столица Китая. Цзиндэчжэнь стал городом, где традиция не угасает, а развивается через творчество и новые технологии. Сегодня здесь работают и современные художники, объединяя древние формы с актуальными художественными идеями. Благодаря этому Jingdezhen China Ceramics Museum воспринимается не только как собрание экспонатов, но и как центр живого искусства, где прошлое встречается с будущим.
 
