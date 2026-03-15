Рассказать друзьям

В Казань состоялся финал первого международного конкурса красоты MISS BRICS 2026. В нем приняли участие более 50 конкурсанток из 17 стран. Победительниц определяли в трех категориях - "Мисс", "Миссис" и "Мини-мисс".





Главный титул "Мисс БРИКС" получила представительница России Валентина Алексеева. Второе место заняла участница из Боливии Иммакулате Вахера, третьей стала белорусская конкурсантка Алия Короткая, которая также получила приз зрительских симпатий.





В категории "Миссис БРИКС" победу одержала представительница ЮАР Миллисент Мпхолоди Тлоу. Серебряным призером стала участница из Казахстана Ольга Мигунова, завоевавшая также приз зрительских симпатий. Третье место заняла россиянка Александра Хватова.





Среди самых юных участниц титул "Мини-мисс БРИКС" получила представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле. Второе место заняла белорусская конкурсантка Изабелла Новикова, третье - участница из ОАЭ Лия Бегларян.





В состав жюри конкурса вошли стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, певица Ольга Серябкина и артист Марк Тишман.





Организаторы отметили, что из-за совпадения конкурса с месяцем Рамадан было решено отказаться от традиционного дефиле в купальниках. Вместо этого участницы выходили на сцену в спортивных костюмах и национальных нарядах. Жюри оценивало не только внешние данные, но и поведение конкурсанток вне сцены.





Конкурс стартовал 2 марта, при этом большинство его этапов проходили в закрытом формате, а зрителям был представлен только финал.