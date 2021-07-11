Все говорят о том, что роботы заменят на работе людей. Это правда?

Прогнозы неутешительны — в течение двадцать первого века 70% профессий будут автоматизированы, а людям придется уступить место технологиям и роботам. В России цифровые разработки уже активно внедряют в промышленность. Разобрались, как это влияет на эффективность производства и нужно ли россиянам готовиться к соревнованию с искусственным интеллектом в борьбе за трудоустройство, сообщает Mail.ru .

Что происходит на промышленных предприятиях в 2021 году

К современным технологиям цифровой трансформации, внедряемым на предприятиях, относятся создание цифровых двойников, аддитивное производство, интеллектуальные системы управления, тренажеры виртуальной и дополненной реальности.

Цифровой двойник — это аналитическая компьютерная модель, описывающая процессы в конкретном оборудовании. В режиме реального времени она обрабатывает информацию и показывает, что происходит с тем или иным объектом прямо сейчас.

Например, цифровой двойник автоматического сборщика и установки деталей на автомобильном заводе позволяет следить за эффективностью работы и прогнозировать будущие результаты.

Аддитивное производство — технология, позволяющая изготавливать детали или промышленные установки послойно, с помощью 3D-принтеров. Интеллектуальные системы управления работают на основе искусственного интеллекта и выполняют на производстве как рутинные, так и творческие задачи.

Сотрудникам остается лишь отслеживать, насколько точно справляется система, вместо того, чтобы собственноручно заниматься сборкой деталей.

О сокращении штата из-за внедрения новых технологий уже сообщали крупные компании. В программу стратегического развития РЖД до 2025 года входит план по увольнению тридцати тысяч сотрудников в связи с внедрением новых технологий. С 2016 года заводы в российских регионах переводят работников на частичную занятость, чтобы избежать масштабных сокращений. Пандемия коронавируса лишь повысила заинтересованность предприятий в замене ручного труда на цифровой.

Новые технологии применяются и на предприятиях Госкорпорации Ростех, которых по стране насчитывается более 800. Специально для Hi-tech Mail.ru Первый заместитель генерального директора Академии Ростеха Наталья Белобородова объясняет, почему цифровизации промышленности не избежать, и как быть тем, кто боится сокращений.

Все предприятия сейчас проходят этап глубокой трансформации в ответ на требования рынка, связанные с развитием технологий, это общемировая тенденция.

Цифровые технологии позволяют существенно ускорить рутинные бизнес-процессы, производственные операции, логистику, например, усовершенствовать планирование расхода сырья и графика выпуска готовой продукции.

Произведенные материальный объект или процесс теряют свою значимость. Более востребованными становятся программное обеспечение и операции с данными.

Традиционные продукты все больше превращаются в биржевой товар, а рыночную ценность приобретают данные, которые эти продукты генерируют", — рассказывает Наталья Белобородова.

Современные технологии участвуют не только в производстве, но и в обслуживании заводского оборудования. Некоторые установки на региональных предприятиях находятся в эксплуатации еще со времен СССР, поэтому важно отслеживать их состояние и улучшать его по необходимости.

В качестве примера использования технологий на предприятиях Ростеха Наталья приводит виртуальное конструкторское бюро, созданное в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Оно служит единой цифровой средой для совместной работы инженеров нескольких конструкторских бюро и производственных площадок при проектировании модели самолета.

Объединенная двигателестроительная корпорация внедряет технологии цифровых двойников при разработке новых типов авиационных двигателей. Это сокращает сроки испытания и издержки производства.

На "ОДК-Сатурн" в 2019 году была введена в эксплуатацию самая большая в России установка 3D-печати крупногабаритных деталей для промышленных газотурбинных двигателей. В том же году холдинги авиакластера Госкорпорации Ростех — ОДК, "Вертолеты России", "Технодинамика" и КРЭТ — создали на базе "ММП имени В. В. Чернышева" Центр Аддитивных Технологий (ЦАТ), оснащенный передовыми станками.

В 2021 году российский Центр аддитивных технологий входит в число 20 крупнейших аналогичных предприятий в мире. За счет оснащения новым оборудованием проектная мощность ЦАТ возросла на 261%, предприятие приобрело статус сервисной компании полного цикла.

На новых мощностях серийными методами планируется выпускать компоненты новейших российских авиационных двигателей, в их числе комплектующие нового двигателя ПД-14 для пассажирских самолетов.

На смену старым профессиям приходят новые: как оставаться востребованным на рынке труда

Из-за внедрения новых технологий многие рутинные задачи автоматизируются, некоторые специальности утрачивают актуальность.

Это объясняет сокращения персонала в сфере производства. Одновременно появляются новые профессии, в которых сейчас особенно нуждаются предприятия, но для которых работникам необходимо пройти переквалификацию.

Чтобы оставаться востребованным, повышать навыки теперь нужно не только сотруднику столичной IT-компании, но и любому заводскому работнику в регионе. По сути, это — единственное, что поможет избежать сокращений сейчас и в будущем.

Иногда нужно в короткие сроки приобретать совершенно новые знания под изменяющиеся процессы, быть готовым менять свои привычные установки.

Программы повышения квалификации, второе высшее образование и другое обучение, которое человек проходит в более зрелом возрасте, может значительно повлиять на карьеру.

Имея определенный опыт за плечами, специалист лучше понимает, как применить полученные знания на практике, четко видит цели своего обучения", — объясняет Наталья Белобородова.

Однако не все предприятия готовы предоставить полноценные программы обучения для сотрудников. Это проблема, которую еще предстоит решить.

Мониторинг экономики образования, проведенный российским Министерством образования, свидетельствует, что активнее всего в непрерывном образовании участвует молодежь.

Тем не менее, специалисты прогнозируют, что количество заинтересованных в получении дополнительного образования в ближайшие годы будет активно расти.

По данным отчета Всемирного экономического форума — 2020, через несколько лет на рынке труда будут высоко цениться такие компетенции, как критическое мышление и анализ, стрессоустойчивость, гибкость.

Эксперты Академии Ростеха среди наиболее значимых компетенций выделяют умение работать в команде, выстраивать коммуникацию, действовать самостоятельно, предлагать нестандартные решения.

Согласно исследованиям Гарвардского университета, наличие гибких навыков определяет профессиональную успешность сотрудника на 85%, в то время как профессиональные навыки (hard skills) — лишь на 15%.

На рынке труда значительно растет спрос на кросс-дисциплинарность. Профессии на стыке (естественные науки и маркетинг, медицина и event, IT и психология) будут все более актуальны. Бизнес нуждается в мультифункциональных специалистах.

Наиболее востребованными становятся T-shaped-специалисты — эксперты как минимум в одной области, но при этом разбирающиеся во многих других темах. Они могут свободно поддерживать общение с другими специалистами на базовом уровне, так как обладают не только основной специализацией, но и знаниями в смежных областях, а также желанием и способностями развиваться еще шире.

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