Улицу Пушкина затопило в Нур-Султане из-за порыва трубы

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Подрядная организация при проведении земляных работ повредила водопровод на улице Пушкина в столице, передает Kazakhstan Today.

В итоге улица оказалась затопленной , а потребители остались без воды. Как сообщили в пресс-службе "Астана су арнасы", инцидент произошел сегодня, около 12.30.

При проведении земляных работ по улице Пушкина подрядной организацией ТОО "СП "КазГерСтрой" был поврежден чугунный водопровод диаметром 900 миллиметров. В данный момент ведутся работы по переключению потребителей и локализации поврежденного участка для последующего устранения порыва", - говорится в сообщении.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства