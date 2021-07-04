На трассе Алматы - Хоргос из-за жары деформировалась дорога

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - На трассе Алматы - Хоргос несколько автомобилей получили повреждения из-за поднявшихся бетонных плит. Причиной деформации дороги стала сильная жара, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Видео очевидцы выложили в Instagram, на странице kris_p_kz

Бетонка опять поднялась, не доезжая села Маловодное, если ехать со стороны Чилика. Будьте аккуратнее. Несколько машин уже поддоны себе порвали. КазАвтоЖол, это вам на заметку", - комментирует произошедшее автор видео.

В пресс-службе КазАвтоЖол отреагировали на жалобу:

2 июля на 86-м километре платного участка автомобильной дороги Алматы - Хоргос, в районе посёлка Байдибека би, из-за вертикального смещения бетонных плит в результате резкого повышения температуры наблюдалось поднятие покрытия проезжей части. Сотрудниками КазАвтоЖола совместно с административной полицией оперативно были установлены предупреждающие дорожные знаки, а также выставлена патрульная машина полиции на время проведения ремонтных работ. В оперативном порядке на данном участке дефект был устранен, тем самым исключено вертикальное смещение покрытия на аварийно-опасном участке и обеспечен безопасный проезд. КазАвтоЖол приносит свои извинения за временные неудобства и благодарит пользователей дорог за своевременное информирование об имеющихся дефектах на дороге", - отметили в ведомстве.

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