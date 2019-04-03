Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане из-за перелива воды частично разрушилась насыпь объездной дороги, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, около 05.00, на автомобильной дороге республиканского значения М-36 Екатеринбург - Алматы, 835-й километр, в районе населенного пункта Чистополье Северо-Казахстанской области, произошёл перелив через объездную дорогу около моста через реку Акан - Бурлук. В результате перелива произошло частичное разрушение насыпи объездной дороги", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве добавили, что "в настоящее время уровень воды спадает. Ситуация находится под контролем Северо-Казахстанского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и дорожных служб области".

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