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В Уральске из-за сильного ветра кусок шифера упал на голову 8-летней девочки

06.08.2019, 10:43 7750
Уральск. 6 августа. Kazakhstan Today - В Уральске из-за сильного ветра кусок шифера упал на голову 8-летней девочки, передает Kazakhstan Today.
 
По данным управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, 5 августа в связи с усилением ветра с 15.00 до 17.00 на пульт скорой помощи поступило 4 вызова, пишет "Мой город".
 

По проспекту Абулхаир хана на автомобиль упала большая ветка. В результате пострадал 31-летний мужчина. Ему в глаз попал осколок, после чего он был доставлен в Областную многопрофильную больницу. Также пострадала 16-летняя девушка, которую доставили в Многопрофильную больницу города Уральска", - пояснили в облздраве.

 
Между тем в посёлке Желаево с крыши слетел кусок шифера и попал в голову 8-летней девочки. Ее также доставили в Многопрофильную больницу Уральска.
 

Также по проспекту Нурсултана Назарбаева ветка упала на голову двум женщинам 69 и 74 лет. Одна из них от госпитализации отказалась, вторая была доставлена ГМБ", - добавили в ведомстве.

 
Таким образом, в целом за медпомощью после шквального ветра обратились пять человек.

Напомним, в мае в Караганде сильный ветер перевернул надувной батут, в результате чего один ребенок погиб, двое получили травмы.
 

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