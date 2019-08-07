Уральск. 6 августа. Kazakhstan Today - В Уральске из-за сильного ветра кусок шифера упал на голову 8-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

По данным управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, 5 августа в связи с усилением ветра с 15.00 до 17.00 на пульт скорой помощи поступило 4 вызова, пишет " Мой город ".

По проспекту Абулхаир хана на автомобиль упала большая ветка. В результате пострадал 31-летний мужчина. Ему в глаз попал осколок, после чего он был доставлен в Областную многопрофильную больницу. Также пострадала 16-летняя девушка, которую доставили в Многопрофильную больницу города Уральска", - пояснили в облздраве.

Между тем в посёлке Желаево с крыши слетел кусок шифера и попал в голову 8-летней девочки. Ее также доставили в Многопрофильную больницу Уральска.

Также по проспекту Нурсултана Назарбаева ветка упала на голову двум женщинам 69 и 74 лет. Одна из них от госпитализации отказалась, вторая была доставлена ГМБ", - добавили в ведомстве.

Таким образом, в целом за медпомощью после шквального ветра обратились пять человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства