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Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане после столкновения грузовика с автобусом в больницу обратились 22 пассажира, передает Kazakhstan Today.

"23 сентября, около 15.00, 22-летний водитель, управляя автомашиной марки "Хова", следуя по второстепенной дороге, по улице А-187 со стороны улицы Байркум, на пересечении с улицей Мустафы Кемаля, на перекрестке неравнозначных дорог, не пропустил транспортное средство и допустил столкновение с маршрутным автобусом №64", - сообщили в департаменте полиции столицы.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры маршрутного автобуса. В городскую больницу обратились 22 пассажира, после оказания медицинской помощи они были отпущены. Водитель автобуса госпитализирован.

Проводится расследование.





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