Крупный пожар произошел на автомойке в Нур-Султане, пострадали 13 машин

Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Сегодня утром на автомойке в Нур-Султане произошел пожар, при котором пострадали 13 легковых автомобилей, передает Kazakhstan Today.

7 января, в 08.52, пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступивший вызов в составе 9 единиц техники и 15 человек личного состава. Горела машина внутри автомойки, находящейся по адресу: улица Есенберлина, 26/1. По прибытии подразделений было установлено, что в двухэтажном здании автомойки "Батыр" горят автомобили. По предварительным данным, пострадало 13 легковых автомобилей", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что тушение пожара было осложнено плотно заставленными автомашинами в помещении автомойки.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных пожар локализован в 10.21 и ликвидирован в 10.53. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - прокомментировали в ДЧС.

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