Двое детей погибли в ДТП в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В столице в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли двое несовершеннолетних, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

4 августа, в 22.30, 33-летний водитель автомашины Howo, следуя по объездной трассе со стороны шоссе Коргалжын, в сторону проспекта Тлендиева допустил наезд на грузовую автомашину марки Steyr, которая стояла вдоль дороги. Следом водитель автомашины Volkswagen Passat, не успев среагировать, допустил столкновение с грузовиком Howo. В результате ДТП на месте происшествия скончались два несовершеннолетних пассажира автомашины Howo, в возрасте 11 и 7 лет. Водители грузовика и Volkswagen Passat доставлены в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование", - сообщили в городском департаменте полиции.

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