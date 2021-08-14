НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В Нур-Султане школьница упала в открытый колодец и сломала позвоночник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации телеканала " Астана ", Найля Уразалиева вот уже полгода не может добиться справедливости. Прогулка ее 10-летней дочери Тогжан с младшими братьями закончилась двумя переломами позвоночника. Со слов матери, все произошло в центре левобережья Нур-Султана, а виновных в произошедшем так и не нашли.

Сверху упал какой-то большой камень или бетон. Когда бетон упал, я потеряла сознание на несколько секунд и слышала, что братики плачут", - рассказала Тогжан.

Сейчас она вынуждена постоянно носить корсет. ЧП произошло в марте этого года после сильного снегопада, но дело так и не дошло до суда. Астанчанка опасается, что расследование затянется и по истечению срока давности виновный избежит наказания. Как это случилось в деле о гибели 13-летнего подростка в феврале 2019 года

Через несколько дней мне позвонил дознаватель, пригласил на встречу. Я говорю: "Я в больнице с ребенком, я не могу". Тогда он сам приехал и предложил мне забрать заявление", - сказала мать пострадавшей Найля Уразалиева.

Мама девочки отказалась забирать заявление. Колодец оказался на балансе "Астана Су Арнасы". В компании по данному инциденту нам сообщили, что люк повредила снегоуборочная техника, которая не имеет отношения к горводоканалу.

Водитель подрядной организации, которая занималась очисткой снега по городу не сообщил о том, что продавил колодец. Если бы водитель этого автотранспортного средства сообщил бы в нашу службу, несчастного случая можно было бы избежать", - сказала Назгуль Талипова пресс-секретарь ГКП "АСТАНА СУ АРНАСЫ".

Найля Уразалиева не просит миллионных компенсаций. Говорит ее главная цель, чтобы виновный в происшествии был наказан. Ведь тогда, быть может, дети в столице перестанут проваливаться в открытые люки так часто.

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